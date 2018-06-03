Потомству в пример

Источник: rusplt.ru

26 мая 1829 года бриг «Меркурий» в одиночку одержал победу над двумя турецкими линейными кораблями у берегов Босфора.



Шел второй год русско-турецкой войны. 26 мая 1829 г. 18-пушечный русский бриг «Меркурий» был настигнут двумя турецкими линейными кораблями «Селимие» и «Реал-бей». По количеству орудий суда противника десятикратно превосходили двухмачтовый русский бриг. На вражеских кораблях была к тому же морская элита османов, включая возглавлявшего флот капудан-пашу. «Меркурием» командовал назначенный в начале того же года весьма молодой, но уже достаточно опытный в морском деле капитан-лейтенант А.И. Казарский. Ранее он ходил в плавание на этом судне, поэтому спущенный на воду в 1820 г. корабль был ему хорошо знаком.

В ходе ожесточенной битвы русский бриг был зажат судами противника, но благодаря слаженным действиям своей героической команды сумел в, казалось бы, безвыходной ситуации нанести турецким линейным кораблям множественные повреждения, заставив их в итоге выйти из сражения. Стоит отметить, что турки выразили восхищение мужеством и отвагой русской команды. Родина также не забыла своих героев: офицеры получили повышение по службе c награждением орденом Св. Владимира, а нижние чины были отмечены знаками отличия военного ордена. В честь победы «Меркурия» известный медальер эпохи Ф.П. Толстой сделал в том же году памятную бронзовую медаль. За свою морскую викторию русский бриг был награжден кормовым Георгиевским флагом.

Несмотря на полученные в ходе сражения повреждения, бриг смог на следующий день встретиться на морских просторах с русской эскадрой. Достойно перенеся капитальный ремонт, в дальнейшем он находился на службе русского флота вплоть до середины позапрошлого столетия, внеся несмотря на свой преклонный возраст посильную лепту даже в оборону Севастополя в ходе Крымской войны.

Через десять лет после знаменательной победы 1829 г. в Севастополе по инициативе командующего Черноморским флотом М.П. Лазарева был установлен памятник бригу «Меркурий» и его капитану А.И. Казарскому. Примечательно, что монумент по проекту архитектора А.П. Брюллова (старшего брата знаменитого живописца), стал первым городским памятником черноморской столицы русского флота. Лаконичную надпись на изваянии «Казарскому. Потомству в пример», по преданию, повелел начертать сам император Николай I, восхищенный героизмом и мужеством команды и командира русского брига. Кроме того, дабы память о небывалом морском триумфе сохранялась и передавалась из поколения в поколение, правитель России своим указом повелел всегда иметь в составе Черноморского флота бриг, аналогичный «Меркурию».

Командир корабля А.И. Казарский за разгром в бою противника и морскую викторию был повышен в должности, став капитаном II ранга, произведен во флигель-адъютанты и награжден орденом Св. Георгия. Его отвагу и мужество воспел знаменитый герой Отечественной войны 1812 г., поэт Денис Давыдов. В советское время в честь капитана «Меркурия» в Севастополе была названа одна из городских улиц.

Славная морская победа, в ходе которой небольшой русский бриг вывел из строя два мощных турецких линейных корабля, была увековечена в живописи. Лучшие отечественные маринисты, включая звезд первой величины И.К. Айвазовского и Н.П. Красовского, посвятили свои полотна победе брига «Меркурий» в неравном бою над двумя турецкими судами. Подвиг брига был увековечен в названиях кораблей русского, а затем и советского Черноморского флота. Со второй половины XIX столетия и до революции 1917 г., поочередно три отечественных военных корабля носили имя «Память Меркурия», затем во второй половине XX в. это имя перешло к советскому малому гидрографическому судну. Победа «Меркурия» у берегов Босфора стала одним из самых ярких событий в ходе русско-турецкой войны 1828—1829 гг.

Автор: Дмитрий Зелов

Источник: nstarikov.ru