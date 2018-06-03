Польское радио сообщает, что польская клубника под угрозой:Польские плантаторы на защите прав украинских работников. Украина все ближе к Европе.Но что-то тут не так – сначала Порошенко рассказывает, что каждый украинец теперь может спокойно поехать выпить чашечку кофе в Вене, а потом выясняется, что он не может спокойно убирать клубнику для польских плантаторов. Что-то тут не так.

Источник: colonelcassad.livejournal.com