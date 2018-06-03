Польская клубника под угрозой
11:53. 3 июня 2018 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Польское радио сообщает, что польская клубника под угрозой:
Даже 40% клубники может остаться на поле, потому что у работников с Украины есть проблемы с въездом в Польшу
Польские плантаторы жалуются, что много клубники останется в поле не собираемой, поскольку не хватает работников из-за восточной границы. Причина прозаична – у работников с Украины есть проблемы с въездом в Польшу, – отмечает президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов.
Анджей Ґайовничек подчеркивает, что не только урожай клубники, но также вишни и малины находятся под угрозой. А все по причине изменений, введенных в административно-правовых нормах.
«Работники из Украины очень долго ждут визы, но на основе биометрических паспортов их не пускают в Польшу, поскольку в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также в течение трех месяцев, могут работать в Польше. Польской экономике это очень помогло бы », – убеждает Анджей Ґайовничек. Плантаторы обращаются к таможенным службам либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила для украинцев.
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/366382
Польские плантаторы на защите прав украинских работников. Украина все ближе к Европе.
Но что-то тут не так – сначала Порошенко рассказывает, что каждый украинец теперь может спокойно поехать выпить чашечку кофе в Вене, а потом выясняется, что он не может спокойно убирать клубнику для польских плантаторов. Что-то тут не так.
Источник: colonelcassad.livejournal.com