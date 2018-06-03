Довели: в поисках хлеба украинцы бегут в Польшу, где их не ждут

Как известно, благодаря непродуманной политике Киева, украинская экономика на сегодняшний день находится в катастрофическом состоянии. Мало того, что Петр Порошенко отказался от сотрудничества с РФ и странами СНГ, в связи с чем потерпел огромные убытки, так еще руководство Незалежной оставило своих же граждан без работы.

Так, в поисках заработка украинцы пытаются трудоустроиться в странах по соседству. Согласно статистическим данным, при численности населения Украины в 42 миллиона человек, около 10 из них уезжают за границу. Поэтому приток нелегальных мигрантов в ЕС значительно увеличился, что вызывает у властей большие опасения.

«В Польше отслеживают все украинские тенденции, в первую очередь экономические, потому что прекрасно понимают, что любое ухудшение ситуации грозит обернуться увеличением потока нелегальных трудовых эмигрантов в несколько раз. Нелегальная трудовая миграция из Украины уже сегодня представляет собой большую проблему для Польши, оборачиваясь социальным напряжением, драками, работорговлей, стычками и мелким криминалом», - отмечает политолог Александр Асафов.

Впрочем, простые поляки уже спорят, нужно ли им столько украинцев, и чем обернулся безвиз:

- «Они забрали наши рабочие места, заставляя поляков эмигрировать, ввели культ Бандеры, везут контрабандой оружие и наркотики, контролируют проституцию, пользуются привилегиями, нападают на нас, грабят и убивают».

- «Я ищу работу, а в объявлениях пишут, что "Требуются украинцы". Я не могу найти работу в своей собственной стране. Нужно увеличить налоги для работодателей, которые отдают предпочтение при трудоустройстве украинцам».

В связи с этим сами жители Польши выезжают на работу в Германию, Францию и Великобританию. А новые запреты руководства страны в итоге ставят под угрозу польские плантации. Как сообщило «Польское радио», плантаторы в этом году не смогут собрать весь урожай клубники в связи с отсутствием необходимого количества работников из Украины, а 40% урожая может теперь попросту сгнить в поле.

Ситуация, скажем, двоякая. По сути, и в Польше работать на полях просто некому, но и украинская рабочая сила представляет большую опасность. Въезд в страну теперь сопровожден сбором огромного количества документов, а по биометрическим паспортам мигрантов и вовсе не пускают в Польшу, поскольку, по мнению Таможенной службы, по таким документам могут приезжать только туристы.

В общем, жителям Украины сейчас приходится несладко, ведь из-за наплевательского отношения властей своей страны миллионы людей вынуждены искать низкооплачиваемую работу за границей и соглашаться порой на кабальные условия.