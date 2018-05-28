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“Шок и трепет”

20:13. 28 мая 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:


В США снимают фильм "Шок и трепет" про фабрикацию повода для агрессии против Ирака.



Собственно, фильм как бы и не скрывает, что американское правительство придумало фальшивый предлог для нападения на Ирак, что привело к огромному число жертв и впоследствии создало почву для создания ИГИЛ и Халифата.
Но посыл в трейлере весьма забавен – честные журналисты разоблачают лживого президента Джорджа Буша-младшего, хотя тут речь идет о планировании и ведении агрессивной войны против суверенного государства, за что судили в Нюрнберге нацистских военных преступников. Преступления тут полностью идентичны. Разумеется, в таком ключе в менйстримовом американском кино вопрос в отношении Буша и "банды Чейни" врядли будет поставлен. Скорее упирать как обычно будут на "президент соврал," а не "президент совершил кровавое преступление".

Ну а сам фильм выглядит скорее как еще одна часть сугубо американской внутренней политической борьбы, где "демократический Голливуд" наносит "в рамках приличий" удар по республиканцам и неоконам, вытаскивая в большое кино старое, но до сих пор дурно пахнущее дерьмо связанное с кровавой бойней, которую администрация Буша учинила на Ближнем Востоке. Это особенно бросается в глаза после того, как два персонажа причастные к этой истории (Болтон в те годы активно поддерживал агрессивный курс администрации Буша, причем он уже тогда считался более упоротым, нежели те, кто принимал решения о нападении на Афганистан и Ирак, а нынешний директор ЦРУ Джина Гаспел участвовала в пыточных программах осуществлявшихся в искомый период по прямому указанию президента Буша), выдвинулись на командные высоты американской внешней политики.

PS. Интересно, Паэулла с пробиркой в СБ ООН тоже покажут?

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: буш-младший, кино, неоконы, США, трейлеры
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