«Для наших заокеанских партнеров это шок и трепет» — эксперт о ядерном двигателе

Выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин впервые представил образцы новейшего российского вооружения. Он рассказал о малогабаритной ядерной энергоустановке, которая может быть помещена в крылатую ракету
Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, впервые продемонстрировал образцы новейшего российского вооружения. В частности, президент рассказал о малогабаритной ядерной энергоустановке, которая может быть помещена в крылатую ракету.
Главное ее преимущество — дальнобойность. В отличие от химических реактивных двигателей, ядерным не нужны большие объемы топлива, что позволяет создавать более компактные ракеты с почти неограниченным радиусом действия.
Технологии изготовления ядерных двигателей для ракет разрабатывались еще в шестидесятых годах. Принципиально новым в данном случае является компактность энергоустановки.
В частности, российским специалистам удалось разместить ядерный двигатель в корпусе ракеты, которая уже зарекомендовала себя во время операции в Сирии, говорит военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он же рассказал Business FM массу интересных подробностей об истории создания вооружения, которое презентовал президент:
Алексей Леонков:Данные разработки были еще известны в Советском Союзе, когда у нас в космос выводились аппараты с ядерными энергетическими установками. Но здесь речь идет именно об авиационном комплексе. Что это позволяет? То есть ракета, а именно крылатая ракета, которая может совершать маневрирующий полет, получила возможность совершать этот полет на большую дистанцию. То есть она может быть запущена, грубо говоря, с территории нашей страны, вне, как говорится, зон действия систем ПРО, ПВО противника и достичь своей цели, огибая авиационные районы комплексов ПВО и ПРО, и поражать цели ядерной боеголовкой, которая будет установлена у нее на борту.
Как работает эта установка? Принцип действия — за счет чего она летит?
Алексей Леонков:Работу установки я вряд ли вам буду рассказывать на пальцах, потому что это все-таки это имеет некий гриф. Извините, это не по окладу, не скажу. Просто стало возможным, что мы берем известную ракету, например Х-101, которую мы применяли в Сирии, меняем ей реактивный двигатель авиационного типа на вот такой вот двигатель и за счет этого делаем его радиус полета практически неограниченным.
Не ограничен он потому, что не нужно в эту же ракету топлива много?
Алексей Леонков:Да. Вы зарядили ее один раз, и она полетела как можно далеко, пока ядерное топливо не закончится.
Правильно ли мы понимаем, что аналогичные разработки велись в шестидесятые годы и в Советском Союзе, и в США, но потом они были приостановлены, по крайней мере официально. Так сегодня говорится в открытых источниках.
Алексей Леонков: Да. Но мы произвели не просто там экспериментальные разработки, мы сделали практические установки, которые выводили в космос, испытывали в различных условиях. Американцы тоже пытались создавать нечто подобное.
Это у них называлось «Плуто», да?
Алексей Леонков:Да, но, скажем так, их эксперименты не были такими удачными, как у нас. У нас даже спутники долгое время были на орбите с такими ядерными установками. Потом мы их оттуда снимали, и американцы очень трепетно ждали, как мы ее снимем, что эта штука упадет куда-то к ним. Но все они упали в нужное место, им ничего не досталось. Наши специалисты в ядерных технологиях не останавливались на достигнутом никогда. Наши конструкторы, честь им и хвала, смогли решить эту непростую технологическую и конструктивную задачу, тогда вот и сделали эти компактные двигатели, которые и были озвучены сегодня. Что с помощь них можно? Там, кстати, было два изделия с такими двигателями — это авиационная ракета и беспилотный подводный аппарат.
Если с подводным аппаратом, у которого есть винт, хотя бы понятно, за счет чего он приходит в движение, то вот загадка для нас пока, как летает эта ракета.
Алексей Леонков: Давайте предположим, что там тоже есть какой-то некий винт, который за счет пропускания через себя воздушных потоков создает определенное движение. Можно так.
Правильно ли мы понимаем, что для большинства экспертов, как и для обывателя, эта презентация стала абсолютным шоком или нет? Или специалисты были в курсе, знали, что ведутся разработки?
Алексей Леонков: Нет, для специалистов оно не стало шоком. Мы были в курсе, но нельзя было об этом говорить. Сейчас озвучили, теперь можно говорить чуть больше. Для тех, кто не знает, это действительно шок, а для наших, как говорится, заокеанских партнеров это шок и трепет.
А где гарантии того, что они тоже свои разработки не приостановили и не разрабатывают что-то похожее?
Алексей Леонков: Но вы знаете, мы же тоже следим, как и они за нашими телодвижениями, и они презентовали. Если бы эти разработки у них были, скажем так, в стадии выхлопа, то они бы вошли и в бюджет оборонный, и вошли бы, например, в новую ядерную доктрину. Но там ничего нет, там ставка немножко на другие комплексы вооружений.
В сегодняшнем обращении и в том видеоряде конкретно, который был продемонстрирован, какие-то там моменты были анимированы, а какие-то были показаны пуски реальные? Вот, грубо говоря, не слишком ли много мы открыли?
Алексей Леонков:Нет, мы им не слишком много открыли. Если мы говорим про реальные моменты — это запуск ракеты «Сармат», это старт истребителя-перехватчика МиГ-31 с ракетой. Пуск этой дальней ракеты крылатой — это тоже реальные кадры. А вот вопросы поражения, программа полета — это дальше пошла анимация. Понятное дело, что мы не будем держать в курсе наших оппонентов, как действительно летят по траектории данные комплексы, что у «Сармата», что вот у этой дальней ракеты, что у «Кинжала». И как поражают эти объекты, тоже не было показано, только там частично было — попал боеприпас, взорвалось там что-то. То есть это не дает той пищи для ума, по которой они догадаются, как на самом деле будут совершать свои полеты данные комплексы, по каким траекториям и к чему готовиться. Это будет всегда элемент неожиданности.
Появление современной низколетящей ракеты с ядерным двигателем, высокой маневренностью и неограниченной дальностью действия может существенно снизить эффективность традиционных систем ПРО, которые заточены под перехват именно межконтинентальных баллистических ракет.
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Для того,чтобы уяснить в какой ситуации Россия находится необходимы знания из практической экономики. Перед президентским правлением у Путина были два варианта для выстраивания сильной страны. Это модели при которых есть предпосылки к развитию технического потенциала (рационализация ),при феодальной модели такого рвения у народа нет,если нет, то страна будет безнадёжно отставать.
Если бы Путин с Касьяновым запретили продажу акций предприятий,оставив их коллективу,то у России возможен был экономический рывок. При такой системе возникает у населения максимальный пик производительности труда. Запад этим воспользовался,пик пришелся на 30 лет,но какой рывок они сделали. По милости этих господ России придётся влачить жалкое существование. Это теоретиков,да гуманитариев можно обмануть,что впереди произойдет экономический подьем. Можно гроэнуть средства в одну отрасль, “купить ракету на последние копейки”. А экономику страны на что поднимать? Стратегичнское сырьё(лом цветных и чёрных металлов) продано за границу. Значит поднимать экономику страны власть не собирается. Оценивайте стратегию по делам.
Есть вторая модель,которая прошла практику нами в конце советского периода. Это второй случай в мировой практике,когда без ” кнута” производственные показатели выросли за пять лет в два раза,при том же коллективе,и тех же средствах производства. Не верьте либералам,что от формы собственности для рабочих не зависит производительность труда.
Либеральная модель похожа на езде автотранспорта на колёсах с “грыжей”. Реанимировать нельзя,а навернуться можно,т.е. остановка произойдёт. Вот когда это каждый усвоить,поймут,что либеральная живёт за счёт печатания денег и бураку уже ясно,что либеральная модель ” сбывается”,что это далеко неэффективная модель. Но и советская модель на благо страны не работает. Государственно-коллективная собственность,с рыночными отношениями,с “чековой” моделью- больше в мире эффективной модели нет,как нет и выбора.
Так,что либералы и власть умышленно не внедрили высокоэффективные модели развития для страны.