«Для наших заокеанских партнеров это шок и трепет» — эксперт о ядерном двигателе

Выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин впервые представил образцы новейшего российского вооружения. Он рассказал о малогабаритной ядерной энергоустановке, которая может быть помещена в крылатую ракету

Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, впервые продемонстрировал образцы новейшего российского вооружения. В частности, президент рассказал о малогабаритной ядерной энергоустановке, которая может быть помещена в крылатую ракету.

Главное ее преимущество — дальнобойность. В отличие от химических реактивных двигателей, ядерным не нужны большие объемы топлива, что позволяет создавать более компактные ракеты с почти неограниченным радиусом действия.

Технологии изготовления ядерных двигателей для ракет разрабатывались еще в шестидесятых годах. Принципиально новым в данном случае является компактность энергоустановки.







В частности, российским специалистам удалось разместить ядерный двигатель в корпусе ракеты, которая уже зарекомендовала себя во время операции в Сирии, говорит военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он же рассказал Business FM массу интересных подробностей об истории создания вооружения, которое презентовал президент:

Алексей Леонков: Данные разработки были еще известны в Советском Союзе, когда у нас в космос выводились аппараты с ядерными энергетическими установками. Но здесь речь идет именно об авиационном комплексе. Что это позволяет? То есть ракета, а именно крылатая ракета, которая может совершать маневрирующий полет, получила возможность совершать этот полет на большую дистанцию. То есть она может быть запущена, грубо говоря, с территории нашей страны, вне, как говорится, зон действия систем ПРО, ПВО противника и достичь своей цели, огибая авиационные районы комплексов ПВО и ПРО, и поражать цели ядерной боеголовкой, которая будет установлена у нее на борту.

Как работает эта установка? Принцип действия — за счет чего она летит?

Алексей Леонков: Работу установки я вряд ли вам буду рассказывать на пальцах, потому что это все-таки это имеет некий гриф. Извините, это не по окладу, не скажу. Просто стало возможным, что мы берем известную ракету, например Х-101, которую мы применяли в Сирии, меняем ей реактивный двигатель авиационного типа на вот такой вот двигатель и за счет этого делаем его радиус полета практически неограниченным.

Не ограничен он потому, что не нужно в эту же ракету топлива много?

Алексей Леонков: Да. Вы зарядили ее один раз, и она полетела как можно далеко, пока ядерное топливо не закончится.

Правильно ли мы понимаем, что аналогичные разработки велись в шестидесятые годы и в Советском Союзе, и в США, но потом они были приостановлены, по крайней мере официально. Так сегодня говорится в открытых источниках.

Алексей Леонков: Да. Но мы произвели не просто там экспериментальные разработки, мы сделали практические установки, которые выводили в космос, испытывали в различных условиях. Американцы тоже пытались создавать нечто подобное.

Это у них называлось «Плуто», да?

Алексей Леонков: Да, но, скажем так, их эксперименты не были такими удачными, как у нас. У нас даже спутники долгое время были на орбите с такими ядерными установками. Потом мы их оттуда снимали, и американцы очень трепетно ждали, как мы ее снимем, что эта штука упадет куда-то к ним. Но все они упали в нужное место, им ничего не досталось. Наши специалисты в ядерных технологиях не останавливались на достигнутом никогда. Наши конструкторы, честь им и хвала, смогли решить эту непростую технологическую и конструктивную задачу, тогда вот и сделали эти компактные двигатели, которые и были озвучены сегодня. Что с помощь них можно? Там, кстати, было два изделия с такими двигателями — это авиационная ракета и беспилотный подводный аппарат.

Если с подводным аппаратом, у которого есть винт, хотя бы понятно, за счет чего он приходит в движение, то вот загадка для нас пока, как летает эта ракета.

Алексей Леонков: Давайте предположим, что там тоже есть какой-то некий винт, который за счет пропускания через себя воздушных потоков создает определенное движение. Можно так.

Правильно ли мы понимаем, что для большинства экспертов, как и для обывателя, эта презентация стала абсолютным шоком или нет? Или специалисты были в курсе, знали, что ведутся разработки?

Алексей Леонков: Нет, для специалистов оно не стало шоком. Мы были в курсе, но нельзя было об этом говорить. Сейчас озвучили, теперь можно говорить чуть больше. Для тех, кто не знает, это действительно шок, а для наших, как говорится, заокеанских партнеров это шок и трепет.

А где гарантии того, что они тоже свои разработки не приостановили и не разрабатывают что-то похожее?

Алексей Леонков: Но вы знаете, мы же тоже следим, как и они за нашими телодвижениями, и они презентовали. Если бы эти разработки у них были, скажем так, в стадии выхлопа, то они бы вошли и в бюджет оборонный, и вошли бы, например, в новую ядерную доктрину. Но там ничего нет, там ставка немножко на другие комплексы вооружений.

В сегодняшнем обращении и в том видеоряде конкретно, который был продемонстрирован, какие-то там моменты были анимированы, а какие-то были показаны пуски реальные? Вот, грубо говоря, не слишком ли много мы открыли?

Алексей Леонков: Нет, мы им не слишком много открыли. Если мы говорим про реальные моменты — это запуск ракеты «Сармат», это старт истребителя-перехватчика МиГ-31 с ракетой. Пуск этой дальней ракеты крылатой — это тоже реальные кадры. А вот вопросы поражения, программа полета — это дальше пошла анимация. Понятное дело, что мы не будем держать в курсе наших оппонентов, как действительно летят по траектории данные комплексы, что у «Сармата», что вот у этой дальней ракеты, что у «Кинжала». И как поражают эти объекты, тоже не было показано, только там частично было — попал боеприпас, взорвалось там что-то. То есть это не дает той пищи для ума, по которой они догадаются, как на самом деле будут совершать свои полеты данные комплексы, по каким траекториям и к чему готовиться. Это будет всегда элемент неожиданности.