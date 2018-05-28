Московские традиции организации питания школ высоко оценили в Волгограде

Волгоградские операторы школьного питания с успехом перенимают столичный опыт.

Экскурсии и дегустации, вариативность столового меню, модернизация пищеблоков, создание центров здорового питания на базе образовательных учреждений – все это активно входит в ежедневную практику оказания услуг от местных поставщиков.

К концу года образовательные учреждения Волгограда подводят итоги работы за прошедший учебный период. Радикальной переоценке подверглась сфера организация питания в городе. Многие учащиеся и педагоги отмечают заметные положительные изменения, вызванные переходом на услуги частных поставщиков: ассортимент блюд столовых меню стал разнообразнее, а система обслуживания – проще и удобнее. «Каждый день новое меню и горячие первые и вторые блюда. Мое любимое – куриная котлета с запечённым картофелем, а на сладкое – творожная булочка с чаем. Удобно, что теперь мы можем оплачивать еду Картой Школьника», – делится впечатлениями ученица 10 «В» класса Алиса Муштаева.

Такие нововведения, как «Карта Школьника» и «Умная школа», - это региональные аналоги московского проекта «Проход и питание». На линии раздачи дети теперь сами могут выбирать свежие горячие блюда на любой вкус и оплатить их при помощи карты. Родителям остается только своевременно пополнять счет. Таким образом, остывшие однообразные блюда, дожидающиеся школьников на обеденных столах до большой перемены, благодаря новой системе ушли в прошлое.

Безналичный расчет, как правило, тесно связан с переходом школы на аутсорсинг, так как комбинаты питания заинтересованы в максимально быстром и простом формате взаимодействия с родительской общественностью. Далеко ушла в этом направлении, к примеру, Тюмень, где проект «Ладошки» позволяет детям оплатить обед лишь касанием экрана автомата списания средств.

Облегчили волгоградские комбинаты и работу самим школам, полностью взяв на себя работу по модернизации пищеблоков, закупку продуктов, контроль их качества и весь процесс приготовления пищи. Оценить результаты своего поставщики регулярно приглашают родителей и педагогов на дегустации и экскурсии, которые проводятся на самих комбинатах. К слову, это еще одна заимствованная практика, обеспечившая широкую поддержку предприятий среди родителей московских школьников. Как и проект «Мой школьный ресторан».

Оптимизировав свой бюджет за счет обслуживания большого количества различных учреждений, комбинаты, как правило, не скупятся тратить деньги на ремонт столовых помещений. «Но я считаю, что это не затраты, а инвестиции, потому что детям такие школьные рестораны нравятся, они здесь проводят свободное время между уроками, едят здоровую и качественную пищи. Кроме того, мы используем энергоэффективное оборудование вместо старых котлов и плит, которые используются в столовых и потребляют в два-три раза больше электроэнергии», – рассказывает Гузель Ананьева, директор Департамента продовольствия и социального питания Казани, где школьные рестораны становятся все популярнее. На сегодняшний день столовые 22 школ уже радуют ребят необычными стильными интерьерами. В Москве же таких школ уже более 50: в итальянском, немецком, японском, бразильском и прочем национальном антураже.

Стоит отметить, что практически во всех регионах столь серьезные и благоприятные перемены становятся возможны лишь при заинтересованности и финансовой поддержке властей. Местные департаменты и управления образования берут на себя не только проведение конкурсов по выбору поставщиков с незапятнанной репутацией и большим опытом работы на рынке общепита, но и тотальный контроль их деятельности. В качестве успешного примера такого симбиоза помимо Москвы, Тюмени, Казани и ряда других российских городов теперь может приводиться и Волгоград.