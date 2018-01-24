Родительский контроль в школьном питании – вынужденная необходимость

По мнению экспертов, родителям необходимо контролировать школьное питание и проводить мониторинг качества продуктов и готовых блюд.

Руководитель экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко считает, что родительский контроль при школах просто необходим и не исключает возможность изменения федерального законодательства с целью допуска родителей к важным процессам жизнедеятельности учреждений образования, прежде всего, касающихся сферы питания.

Свою позицию Рыбальченко озвучил на круглом столе, прошедшем на прошлой неделе в Общественной палате, где собравшиеся обсуждали вопросы, связанные с обеспечением питания в образовательных организациях субъектов РФ. На сегодняшний день тема школьного питания остается одной из самых острых и поднимается во всех структурах власти и в общественных организациях.

Недавно заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила запрос главам всех субъектов РФ, Законодательным собраниям, в Роспотребнадзор, Министерство образования РФ и Генеральную прокуратуру о предоставлении информации по вопросам организации питания детей в образовательных учреждениях.

Активность властей связана с громкими случаями нарушений в сфере питания, после которых школьные обеды стали причинами массовой госпитализации детей с кишечными отравлениями.



Стоит отметить, что уже сегодня повседневную жизнь московских школ и детских садов во многом определяют управляющие советы. Это такие коллегиальные органы государственно-общественного управления образовательной организации, с состав которых входят педагоги, ученики и представители местного сообщества, родители, руководитель образовательной организации и представитель учредителя. Именно таким составом и принимаются многие решения во всех сферах школьной жизни. В столице подобные советы есть практически в каждой школе.

Московская система образования по открытости занимает лидерские позиции. — Сейчас мы родителей приглашаем к нам за год или даже за два до того, как ребенок пойдет в школу, — рассказывает директор школы 2098 Надежда Перфилова. — Это нужно, чтобы узнать, какие традиции у нас, кто из учителей набирает классы. Мы проводим встречи с родителями, мастер-классы. Родители знакомятся со школой не за разговорами в песочнице, а непосредственно в общении с учителями и директором образовательной организации.

Что касается питания столичных школьников, то открытость комбинатов его обеспечивающих тоже высока. Крупные компании заинтересованы продемонстрировать свои мощные производственные линии, собственные лаборатории и часто приглашают детей и родителей на дегустации и экскурсии на комбинат. Благодаря такой открытости и подобным мероприятиям взрослые лично могут убедиться в качестве питания собственных детей.

Подобные инициативы есть и в регионах. В Ульяновской области, по рекомендации главы региона в школах проводятся тематические уроки по формированию культуры здорового образа жизни и правильного питания. Также создана многоуровневая система контроля качества школьного питания. Важную роль в этом процессе играет родительская общественность, которая активно участвует в работе бракеражных комиссий школ, привлекается к дегустациям школьной еды.

В Туле, члены совета по питанию посещают пищеблоки образовательных учреждений, проверяя их санитарное состояние и исправность холодильного оборудования. Именно совет обсуждает предлагаемое меню и возможность внесения в него изменений. Мониторинг проводится во всех общеобразовательных организациях, именно таким образом родители контролируют качество питания своих детей.

Работающий управляющий совет является честным и очень эффективным органом управления, который способствует открытости и прозрачности деятельности школы. Полномочия советов гораздо шире, чем у простых родительских комитетов. Они позволяют всем участникам образовательного процесса непосредственно влиять на него. Именно взаимная ответственность за общее дело приводит к положительному результату.