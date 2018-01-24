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Родительский контроль в школьном питании – вынужденная необходимость

17:47. 24 января 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

По мнению экспертов,  родителям необходимо контролировать школьное питание и проводить мониторинг качества продуктов и готовых блюд.

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Руководитель экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко считает, что родительский контроль при школах просто необходим и не исключает возможность изменения федерального законодательства с целью допуска родителей к важным процессам жизнедеятельности учреждений образования, прежде всего, касающихся сферы питания.

 

Свою позицию Рыбальченко озвучил на круглом столе, прошедшем на прошлой неделе в Общественной палате, где собравшиеся обсуждали вопросы, связанные с обеспечением питания в образовательных организациях субъектов РФ. На сегодняшний день тема школьного питания остается одной из самых острых и поднимается во всех структурах власти и в общественных организациях.

 

 

Недавно заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила запрос главам всех субъектов РФ, Законодательным собраниям, в Роспотребнадзор, Министерство образования РФ и Генеральную прокуратуру о предоставлении информации по вопросам организации питания детей в образовательных учреждениях. 

Активность властей связана с громкими случаями нарушений в сфере питания, после которых школьные обеды стали причинами массовой госпитализации детей с кишечными отравлениями.
 

Стоит отметить, что уже сегодня повседневную жизнь московских школ и детских садов во многом определяют управляющие советы. Это такие коллегиальные органы государственно-общественного управления образовательной организации, с состав которых входят педагоги, ученики и представители местного сообщества, родители, руководитель образовательной организации и представитель учредителя. Именно таким составом и принимаются многие решения во всех сферах школьной жизни.   В столице подобные советы есть практически в каждой школе.


Московская система образования по открытости занимает лидерские позиции. — Сейчас мы родителей приглашаем к нам за год или даже за два до того, как ребенок пойдет в школу, — рассказывает директор школы 2098 Надежда Перфилова. — Это нужно, чтобы узнать, какие традиции у нас, кто из учителей набирает классы. Мы проводим встречи с родителями, мастер-классы. Родители знакомятся со школой не за разговорами в песочнице, а непосредственно в общении с учителями и директором образовательной организации.

Что касается питания столичных школьников, то открытость комбинатов его  обеспечивающих тоже высока. Крупные компании заинтересованы продемонстрировать свои мощные производственные линии, собственные лаборатории и часто приглашают детей и родителей на дегустации и экскурсии на комбинат. Благодаря такой открытости и подобным мероприятиям взрослые лично могут убедиться в качестве питания собственных детей.

Подобные инициативы есть и в регионах. В Ульяновской области, по рекомендации главы региона в школах проводятся тематические уроки по формированию культуры здорового образа жизни и правильного питания. Также создана многоуровневая система контроля качества школьного питания. Важную роль в этом процессе играет родительская общественность, которая активно участвует в работе бракеражных комиссий школ, привлекается к дегустациям школьной еды.


В Туле, члены совета по питанию посещают пищеблоки образовательных учреждений, проверяя их санитарное состояние  и исправность холодильного оборудования. Именно совет обсуждает предлагаемое меню  и возможность внесения в него изменений. Мониторинг проводится во всех общеобразовательных организациях, именно таким образом родители контролируют качество питания своих детей.

Работающий управляющий совет является честным и очень эффективным органом управления, который способствует открытости и прозрачности деятельности школы. Полномочия советов гораздо шире, чем у простых родительских комитетов. Они позволяют всем участникам образовательного процесса непосредственно влиять на него. Именно взаимная ответственность за общее дело приводит к положительному результату.


Метки: дети, здоровье, контроль, питание, школа
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