Ход строительства железнодорожной части Крымского моста

О ходе строительства железнодорожной части Крымского моста.После открытия автодорожного сообщения, строители буднично переключились на железную дорогу, которая свяжет Крым с большой землей полноценным железнодорожным сообщением уже в 2019-м году.На истерики на Украине особого внимания естественно не обращают, как не обращали в предшествующие годы. Разумеется, каждый день будничной работы моста уязвляет всех тех, кто искренне верил, что он не будет построен. Но это даже хорошо – мост, помимо прочих своих многочисленных достоинств, служит живым напоминанием того, что настоящая материальная реальность куда как интереснее выдуманных виртуальных конструкций.По всей видимости, в обозримой перспективе официально отчитаются по окончанию работы со сваями.Видео о ходе строительства на 26 мая.Плюс документальный фильм "Мост" от RT о ходе реализации проекта Крымского моста.

Источник: colonelcassad.livejournal.com