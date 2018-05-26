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Ход строительства железнодорожной части Крымского моста

21:30. 26 мая 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:


О ходе строительства железнодорожной части Крымского моста.
После открытия автодорожного сообщения, строители буднично переключились на железную дорогу, которая свяжет Крым с большой землей полноценным железнодорожным сообщением уже в 2019-м году.
На истерики на Украине особого внимания естественно не обращают, как не обращали в предшествующие годы. Разумеется, каждый день будничной работы моста уязвляет всех тех, кто искренне верил, что он не будет построен. Но это даже хорошо – мост, помимо прочих своих многочисленных достоинств, служит живым напоминанием того, что настоящая материальная реальность куда как интереснее выдуманных виртуальных конструкций.





По всей видимости, в обозримой перспективе официально отчитаются по окончанию работы со сваями.


Видео о ходе строительства на 26 мая.

Плюс документальный фильм "Мост" от RT о ходе реализации проекта Крымского моста.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, документальное кино, железные дороги, инфографика, инфраструктура, крым, транспорт
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