Начало движения
20:17. 13 мая 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сегодня в 18-00 открылось движение на автоподходах Крымского моста со стороны Керчи.
В Керчи в воскресенье вечером было открыто движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда.
Пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым: «Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы, в нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно».
Как говорят в госкомитете, новый объект позволит разгрузить сообщение между микрорайоном Аршинцево и центром Керчи.
Открытие моста ожидают 15-16 мая.
В Керчи по этому поводу проводят флеш-моб "Я открываю Крымский мост".
По железнодорожному мосту.
Прогресс строительства железнодорожной части Крымского моста.
Железнодорожная часть будет запущена в 2019-м году.
Фото с форума Roads.Ru http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31695&page=68#entry406652 (весьма информативная тема, постоянно публикуют статистику, документы, фотографии и информацию о ходе строительства моста и автоподходов).
Прогресс строительства в сводных цифрах.
На тему строительства федеральной трассы Таврида и текущего прогресса:
«Ровно год назад, 12 мая 2017 года, был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства главной дороги Крыма. Спустя год мы можем подвести первые итоги: трасса «Таврида» построена на 30% на всей своей протяженности, а это более 250 км», – приводит слова Сергея Карпова пресс-служба Госкомитета. Строительство трассы «Таврида» разделено на 7 этапов, 6 из которых находится на территории Республики Крым, а 7-ой – на территории административного образования Севастополь. Дорога будет проложена в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути. Также глава Госкомитета отметил, что на первых четырех этапах заасфальтировано более 100 км без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. На некоторых участках, где проводится реконструкция, асфальт укладывают в две полосы. На участках где ведется новое строительство, дорожники асфальтируют сразу четыре полосы. На 5, 6 и 7 этапах к укладке асфальта приступят летом. На строительстве задействовано свыше 1000 единиц техники и более 3000 человек.
Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком. На строительстве «Тавриды» работают специалисты практически из всех регионов России. На сегодняшний день приблизительно 50% сотрудников, как рабочих специальностей, так и инженерно-технических работников – это жители полуострова. Строительство разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190 км) движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года. К подготовительным работам на трассе «Таврида» приступили в феврале 2017 года. На всем протяжении автомобильной дороги полностью завершены работы по разминированию территории. Поиск взрывоопасных предметов в районе строительства трассы «Таврида» проводился с февраля по декабрь 2017 года. В общей сложности пиротехники обнаружили 525 единиц взрывоопасных предметов из них 25 авиабомб и более 100 боеприпасов большого калибра. Практически завершен комплекс работ по охране объектов культурного наследия. Дорожная одежда трассы «Таврида» выполняется из асфальтобетонной смеси, запроектированной по технологиям системы «Суперпэйв» – это комплексная система проектирования составов смесей, удовлетворяющих самым высоким требованиям к эксплуатационным характеристикам в зависимости от транспортной нагрузки, климатических и структурных условий на конкретном участке дороги.
Производство асфальтобетонных смесей на территории Крыма ведется на 4 заводах, еще один завод будет открыт в июне этого года. Чтобы минимизировать износ дорожного полотна, в составе современного асфальтобетонного покрытия применяется специально подготовленный щебень, различные полимерные добавки, обеспечивающие его устойчивость к образованию колейности летом и устойчивость к образованию трещин зимой. В строительстве «Тавриды» широко используются материалы, добываемые на полуострове, однако по своим характеристикам они не могут быть использованы во всех производственных процессах, поэтому значительная часть материалов завозится с материка через переправу. Для того, чтобы перерывы в работе Керченской паромной переправы не стали преградой строительству, завоз материалов планируется с резервом, позволяющим работать без остановки в случае закрытия переправы из-за непогоды.
При строительстве трассы широко используются новые для Крыма и во многом уникальные технологии. Возведение земляного полотна и щебеночного основания производят автогрейдерами, оснащенными специальным навигационным оборудованием, в которое вносится электронная карта строящегося участка. Оборудование автогрейдера получает через спутник необходимые параметры уклонов трассы и высотные отметки, работа ведется фактически в автоматическом режиме. Катки для асфальта также оборудованы управлением с высокой степенью контроля технологических операций с помощью датчиков, которые позволяют следить за температурой смеси и параметрами её уплотнения. Геодезическое сопровождение производства дорожно-строительных работ ведется с использованием электронных, полностью роботизированных, тахеометров и систем GPS-позиционирования. Применение 2D и 3D системы машинного контроля на бульдозерах, автогрейдерах и экскаваторах позволяет существенно увеличить производительность и практически полностью отказаться от традиционной ручной геодезической разбивки. Более того, появилась возможность с высокой точностью производить работы в темное время суток. Строители «Тавриды» уделяют особое внимание экологии. Так, например, проектом предусмотрена компенсация за высадку зеленых насаждений, которая будет выполнена вдоль трассы после завершения работ. На сегодняшний день с учетом инфляции размер компенсации за снос зеленых насаждений составляет 239,6 миллионов рублей. «Таврида» будет проложена в обход крупных городов, что позволит исключить загрязнение воздуха курортных зон транзитным транспортом. Гарантийные сроки на дорожную одежду различаются в зависимости от слоя. Гарантия на земляное полотно составляет 8 лет, на основание дорожной одежды – 6 лет, на нижний слой покрытия – 5 лет, на верхний слой покрытия – 4 года. Гарантийный срок на искусственные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели, эстакады) составляет 8 лет. При возникновении каких-либо дефектов генподрядчик должен устранить их за свой счет.
По материалам проектировщиков трассы «Тавриды», в 2016 году средняя интенсивность движения транспорта на участках будущего строительства автодороги по территории Республики составляла чуть более 18000 автомобилей в сутки. Между тем ожидается, что к 2034 году по Крымскому мосту будет двигаться до 30000 машин ежесуточно. Этот транспортный поток по автоподходу будет перемещаться на трассу «Таврида» и другие направления дорожной сети полуострова. Заложенная проектом пропускная способность трассы до 40000 машин/сутки обеспечит безопасное и комфортное передвижение по территории полуострова даже в том случае, если весь транспорт с моста поедет исключительно по трассе «Таврида», игнорируя другие направления. После завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около двух часов. Проехать всю Тавриду до Севастополя можно будет менее чем за три часа. После запуска движения по двум полосам от Керчи до Симферополя, скорость движения на участках трассы в местах выезда технологического транспорта будет ограничена, однако безопасность дорожного движения на новой трассе будет несопоставима с прежними условиями, жители и гости полуострова также смогут значительно сократить время в пути.
http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=73955 – цинк
В качестве напоминания о качестве дорог в Крыму до "Тавриды"
После поездки по М-4, кусок дороги от Керчи до Феодосии всегда изрядно доставлял своей раздолбанностью.
На Украине в ближайшие дни ожидается зарево.
Источник: colonelcassad.livejournal.com