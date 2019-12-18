О закономерностях скорости движения автомобилей, о которых не знает Д.А. Медведев
Уменьшать или не уменьшать? Вот в чем вопрос.
О чем мы говорим? О том, надо или не надо снижать порог «разрешенного превышения скорости» с +20 до +10?
Премьер Д. А. Медведев засомневался в необходимости таких действий.
Для нас всех и отдельно для главы «Единой России» член движения «Патриоты Великого Отечества» Сергей Валентинович Лисовский напоминает о существовании физики и математики. И печальных последствиях для жизни и здоровья сотен тысяч граждан России от того, что кто-то плохо учил эти предметы в школе…
О закономерностях скорости движения автомобилей, о которых не знает правительство
Полтора года назад, мною были написаны две статьи о возможностях снижения дорожной аварийности, которые были опубликованы на сайте nstarikov.ru.
В первой статье было рассмотрено — кто и почему виноват в высокой дорожной аварийности в России. Во второй – предложены дешёвые и эффективные меры, для снижения дорожной аварийности. Было ощущение, что нас услышали, так как один за другим, правительство озвучило проекты введения 3-х предложенных нами мер:
- Принятие норм по устройству пешеходных переходов на возвышенностях из асфальта.
- Пробное снижение разрешённой скорости автомобилей в некоторых городах с 60 км/час до 50 км/ час.
- Введение штрафа за выезд на перекрёсток на жёлтый свет.
Но, к сожалению, всё так и осталось на словах, всё забылось, реально ничего сделано не было.
В начале весны 2019 года поднялась дискуссия о том, что необходимо снизить порог превышения скорости, при которой налагается штраф, с +20 км/час до +10 км/час. Но опять, как и с прошлыми мерами, в правительстве поговорили и потихоньку об этом забыли.
Снова об этой мере вспомнили лишь осенью. В СМИ появились новости, что проект снижения порога штрафа уже подготовлен. Но тут, за высокую скорость вступился лично «сторонник нулевого промилле» Д. А. Медведев. Он остановил нововведение, предложив сначала оценить его эффективность.
Вот именно поэтому я решил написать ещё одну, уже 3-ю статью. В ней расскажу о фактах и доводах, о которые не поднимались при обсуждении снижения штрафного порога скорости.
А также о том, что должен знать о скорости каждый водитель.
Для всех, и специально для Дмитрия Анатольевича Медведева, я хочу оценить эффективность по снижению допустимой скорости до +10 км/час, простым арифметическим примером.
Пример очень простой:
По дороге едут 2 одинаковых автомобиля. Один со скоростью 70 км/час. Второй со скоростью 80 км/час. Одновременно они начали тормозить. Первый остановился. Какая в этот момент скорость у второго автомобиля?
Ответ будет ниже.
В России чиновники пролоббировали себе право, ездить быстро, проигнорировав безопасность граждан.
С одной стороны, в России любят ездить быстро – «Какой же русский не любит быстрой езды». С другой стороны, неправильно выбранная скорость движения, не учитывающая реально складывающуюся дорожную обстановку - основная причина всех самых страшных аварий, с человеческими жертвами. Правила дорожного движения должны побуждать водителя выбирать безопасную скорость, соответствующую дорожной обстановке. Но именно этого в ПДД и нет.
Может это и непопулярная мера – снижать скорость движения, но это самый простой и не требующий затрат, способ снижения количества жертв на дорогах. Тем более, что снижать скорость нужно не везде и не всегда, а на аварийно опасных участках дорог и при плохих погодных условиях.
А ведь в России в авариях на дороге ежегодно гибнет 23 000 человек, и еще 230 000 человек получают травмы и увечья!
В России, согласно ПДД, допустимая скорость 60 км/час — в городской черте, и 90 км/час — в области. Однако, камеры, отслеживающие скорость движения автомобилей, отрегулированы на фиксацию превышения скорости, более чем на 20 км/час. Не запрещено, значит разрешено. Это означает, что фактически безнаказанно, водители могут передвигаться со скоростью 80 км/час — в городской черте и 110 км/час — в области. И именно эти цифры водители и считают для себя, ограничениями скорости.
Более того, это же ограничение действует и в зимний период, и во время плохих дорожных условий, и на самых аварийно опасных участках дорог – перекрёстках, и многих пешеходных переходах. Водитель, в сложных условиях, сам выбирает, уменьшать ему скорость движения или нет, и часто — неправильно. Тогда как подсказывать и принуждать к безопасной скорости, соответствующей дорожным условиям, должны Правила Дорожного Движения.
Во времена СССР, без штрафа допускалось превышение скорости лишь на 10 км/ час, при этом действовало ограничение для лихачей – 3 серьёзных нарушения – лишение прав.
Кинетическая энергия автомобиля и его тормозной путь.
Если посмотреть на соседние европейские страны, то у них допустимая скорость на обычных дорогах: 50 км/час — в городской черте и 80 км/час — в области. Наказание предусмотрено за превышение именно этих скоростей. Разница с ограничениями в России на 30 км в час!!! И это притом, что у нас страна с более холодным климатом. Инфраструктура безопасности дорог, состояние дорог, культура водителей – тоже отстаёт от европейского уровня.
Наличие такой разницы в допустимых скоростях уже сама по себе не логична. Но она становится ещё более пугающей, если сравнить увеличение тормозного пути и энергию удара автомобиля при аварии, при такой разнице скоростей.
Сравнить несложно. Тормозной путь пропорционален квадрату скорости движения.
S = VV / 2qm, где
S — тормозной путь.
V — скорость движения автомобиля до начала торможения.
q — ускорение силы тяжести свободного падения 9,81 м/сек.
m — коэффициент сцепления шин с дорогой.
Это означает, что при небольшом увеличении скорости, тормозной путь увеличивается значительно. При сравнении видно, что в российских городах, тормозной путь автомобилей принят допустимым в 2 раза больше, чем в европейских городах.
Ниже приведена таблица примерной зависимости тормозного пути от скорости.
Но и это ещё не всё. Во время движения автомобиль обладает кинетической энергией. При столкновении автомобиля, именно эта энергия и обуславливает разрушающие воздействия.
Эта энергия так же пропорциональна квадрату скорости, как и тормозной путь.
E = M V V / 2, где
E — кинетическая энергия автомобиля.
V - скорость движения автомобиля до начала торможения.
M — масса автомобиля. Она тоже увеличивается более чем в 2 раза.
Именно тормозной путь гасит кинетическую энергию автомобиля. А в случаи аварии – её гасит другой автомобиль.
Получается, что внешне мы оцениваем разницу в допустимых скоростях. И она у нас высокая. Но если оценивать опасные факторы: тормозной путь и энергию движения автомобиля, то они у нас в России на дорогах, более чем в 2 раза выше, чем в соседних странах Европы!
Разве можно назвать такую ситуацию нормальной?
Оценка эффективности по снижению допустимой скорости до +10 км/час.
А вот теперь обещанное решение «задачи о двух автомобилях». Посчитать, какая скорость будет у второго автомобиля, который двигался со скоростью 80 км/час, в момент остановки первого, двигавшегося со скоростью 70 км/час, можно двумя способами. Через формулу энергии автомобилей, или формулу тормозного пути, приведённых выше. Нужно найти энергии двух автомобилей в момент начала движения. Затем найти разницу этих энергий. Разница энергий — будет энергия второго автомобиля в момент остановки первого. И по формуле зависимости энергии от скорости, можно найти скорость 2 автомобиля в момент остановки первого.
То же самое можно сделать и по формуле тормозного пути.
Проведя вычисления, мы увидим:
Скорость второго автомобиля в момент остановки первого будет равна: 38,9 км в час.
Внимание! Превышение скорости всего на 10 км/час, а разница в остаточной скорости почти в 40 км/час!
Дмитрий Анатольевич, для Вас достаточно такой оценки???
Ну, а если 2 автомобиль двигается со скоростью 80 км/час, а первый – 60 км/час, при одновременном торможении, в момент остановки первого, второй будет двигаться со скоростью 53 км/час…
Почему об этом не говорят чиновники, дорожные эксперты и СМИ, обсуждая скоростные режимы, понять невозможно …
А теперь зададим себе вопрос: так надо или не надо снижать порог «разрешенного превышения скорости» с +20 до +10?
Сергей Лисовский
Источник: https://nstarikov.ru/o-zakonomernostjah-skorosti-dvizhenija-avtomobilej-o-kotoryh-ne-znaet-d-a-medvedev-111367
Только хардкор! Только пожизненное лишение прав с конфискацией авто (или того, что от него осталось).
А Вы водитель?
Водитель. Не воДятел.
Нормальным водителям Им не грозят эти перепоны А дибилы как были Так и будут. Особенно в секте неприкасаемых
Вопрос решается установкой передатчиков в полотне, или на придорожных столбах, которые будут отправлять данные о разрешенной скорости прямо на датчики автомобиля, встроенные в бортовой ПК с системой Глонасс. Либо напрямую по системе данные скорости. Так, чтобы система сама ограничивала максимальную скорость авто.
… и сама списывала деньги за нарушения ПДД, без занудных протоколов и постановлений. Так, Мечтатель прокремлевский? А при нулевом балансе на банковском счете система глушила авто. Прямо в чистом поле. И в кредит запускала. Смотри, какое поле возможностей! Какие бабки для “режыма”!
А Вы еще и глупый. Система по идее была бы предназначена к тому, чтобы водитель физически не смог бы нарушить, превысив скорость.
Ты, смотрю, шибко умный. За чей счет будет банкет? Это во-первых. А во вторых будет так: “Все люди равны, но некоторые ровнее других”. Растолмачить или сам дойдешь?
Все люди равны? Тогда что же Вы пытаетесь учить меня? Да, не дурак, уж точно.
Это Оруэлл, детка!
В тексте явная ошибка. Автомобиль при скорости 80 уже остановился, а со скоростью 70 уже ускорился до 100, поскольку его владелец перепутал педали.
Загадочно, как можно определять дорожный режим по водителям с наихудшей квалификацией? Может лучше усилить подготовку водителей. Как пример, 3 из 4 водителей перед поворотом на Т-образном перекрёстке включают левый поворотник. Как они получали права, если не знают, что поворот осуществляется в крайний правый ряд и перестроение начинается после завершения поворота?
Давайте сосредоточимся на безусловных правилах: сигнал красного светофора, встречка и разделительная, обочина, разворот через сплошную. Скорость – это уровень опыта и подготовки. Тех, кто попадает в аварии на 70, и 50 не спасёт.
Господин же Лисовский ещё один бизнесмен от законодательства. Сейчас пытаются заработать на всём. Пусть он попытается привести в порядок действующие правила, хотя бы в соответствии с Европой, которую он пытается дублировать. Например. Претензии есть к “лежачим полицейским”: по одним проезжаешь спокойно, по другим прыгаешь как сайгак. . Почему на двухрядных загородных дорогах сплошная может идти многими километрами, провоцируя водителей? В Европе, взятой нашим законом как пример, существует разный режим на повороте для входящих и выходящих из него. Почему радары ставятся на неаварийных участках? В Европе при знаке “радар” понимаешь, что участок непростой. У нас все дороги видимо признаны опасными. Хотя, может быть так и есть?!
Претензии есть к “лежачим полицейским”: по одним проезжаешь спокойно, по другим прыгаешь как сайгак.
Больше того- в небольших городках, где и я проживаю, с освещением в темное время того, не очень… Машина, въезжающая на такого “горбатого” слепит даже поворотниками, не говоря про БСФ. Каких уж там пешеходов разглядишь, проморгаться бы!
Культуру вождения всем не привить. Поэтому: спасение утопающих дело рук самих утопающих. О чем даже в правилах прописано:
“На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.” А не то прыгают под колеса, как будто только, что на контрольной точке сохранение перезаписали.
“M — масса автомобиля. Она тоже увеличивается более чем в 2 раза.” А почему не “гдэ-то 5-7″
ЗЫ это не тот с.лисовский с коробкой из-под ксерокса.
Масса и вес – суть разные понятия. Если уж докапываться.
Да я то знаю, но ведь написано – масса. Уж взялся поучать, так соответствуй.
На автомате, извини…