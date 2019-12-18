О закономерностях скорости движения автомобилей, о которых не знает Д.А. Медведев

Уменьшать или не уменьшать? Вот в чем вопрос.

О чем мы говорим? О том, надо или не надо снижать порог «разрешенного превышения скорости» с +20 до +10?

Премьер Д. А. Медведев засомневался в необходимости таких действий.

Для нас всех и отдельно для главы «Единой России» член движения «Патриоты Великого Отечества» Сергей Валентинович Лисовский напоминает о существовании физики и математики. И печальных последствиях для жизни и здоровья сотен тысяч граждан России от того, что кто-то плохо учил эти предметы в школе…

О закономерностях скорости движения автомобилей, о которых не знает правительство

Полтора года назад, мною были написаны две статьи о возможностях снижения дорожной аварийности, которые были опубликованы на сайте nstarikov.ru.

В первой статье было рассмотрено — кто и почему виноват в высокой дорожной аварийности в России. Во второй – предложены дешёвые и эффективные меры, для снижения дорожной аварийности. Было ощущение, что нас услышали, так как один за другим, правительство озвучило проекты введения 3-х предложенных нами мер:

Принятие норм по устройству пешеходных переходов на возвышенностях из асфальта. Пробное снижение разрешённой скорости автомобилей в некоторых городах с 60 км/час до 50 км/ час. Введение штрафа за выезд на перекрёсток на жёлтый свет.

Но, к сожалению, всё так и осталось на словах, всё забылось, реально ничего сделано не было.

В начале весны 2019 года поднялась дискуссия о том, что необходимо снизить порог превышения скорости, при которой налагается штраф, с +20 км/час до +10 км/час. Но опять, как и с прошлыми мерами, в правительстве поговорили и потихоньку об этом забыли.

Снова об этой мере вспомнили лишь осенью. В СМИ появились новости, что проект снижения порога штрафа уже подготовлен. Но тут, за высокую скорость вступился лично «сторонник нулевого промилле» Д. А. Медведев. Он остановил нововведение, предложив сначала оценить его эффективность.

Вот именно поэтому я решил написать ещё одну, уже 3-ю статью. В ней расскажу о фактах и доводах, о которые не поднимались при обсуждении снижения штрафного порога скорости.

А также о том, что должен знать о скорости каждый водитель.

Для всех, и специально для Дмитрия Анатольевича Медведева, я хочу оценить эффективность по снижению допустимой скорости до +10 км/час, простым арифметическим примером.

Пример очень простой:

По дороге едут 2 одинаковых автомобиля. Один со скоростью 70 км/час. Второй со скоростью 80 км/час. Одновременно они начали тормозить. Первый остановился. Какая в этот момент скорость у второго автомобиля?

Ответ будет ниже.

В России чиновники пролоббировали себе право, ездить быстро, проигнорировав безопасность граждан.

С одной стороны, в России любят ездить быстро – «Какой же русский не любит быстрой езды». С другой стороны, неправильно выбранная скорость движения, не учитывающая реально складывающуюся дорожную обстановку - основная причина всех самых страшных аварий, с человеческими жертвами. Правила дорожного движения должны побуждать водителя выбирать безопасную скорость, соответствующую дорожной обстановке. Но именно этого в ПДД и нет.

Может это и непопулярная мера – снижать скорость движения, но это самый простой и не требующий затрат, способ снижения количества жертв на дорогах. Тем более, что снижать скорость нужно не везде и не всегда, а на аварийно опасных участках дорог и при плохих погодных условиях.

А ведь в России в авариях на дороге ежегодно гибнет 23 000 человек, и еще 230 000 человек получают травмы и увечья!

В России, согласно ПДД, допустимая скорость 60 км/час — в городской черте, и 90 км/час — в области. Однако, камеры, отслеживающие скорость движения автомобилей, отрегулированы на фиксацию превышения скорости, более чем на 20 км/час. Не запрещено, значит разрешено. Это означает, что фактически безнаказанно, водители могут передвигаться со скоростью 80 км/час — в городской черте и 110 км/час — в области. И именно эти цифры водители и считают для себя, ограничениями скорости.

Более того, это же ограничение действует и в зимний период, и во время плохих дорожных условий, и на самых аварийно опасных участках дорог – перекрёстках, и многих пешеходных переходах. Водитель, в сложных условиях, сам выбирает, уменьшать ему скорость движения или нет, и часто — неправильно. Тогда как подсказывать и принуждать к безопасной скорости, соответствующей дорожным условиям, должны Правила Дорожного Движения.

Во времена СССР, без штрафа допускалось превышение скорости лишь на 10 км/ час, при этом действовало ограничение для лихачей – 3 серьёзных нарушения – лишение прав.

Кинетическая энергия автомобиля и его тормозной путь.

Если посмотреть на соседние европейские страны, то у них допустимая скорость на обычных дорогах: 50 км/час — в городской черте и 80 км/час — в области. Наказание предусмотрено за превышение именно этих скоростей. Разница с ограничениями в России на 30 км в час!!! И это притом, что у нас страна с более холодным климатом. Инфраструктура безопасности дорог, состояние дорог, культура водителей – тоже отстаёт от европейского уровня.

Наличие такой разницы в допустимых скоростях уже сама по себе не логична. Но она становится ещё более пугающей, если сравнить увеличение тормозного пути и энергию удара автомобиля при аварии, при такой разнице скоростей.

Сравнить несложно. Тормозной путь пропорционален квадрату скорости движения.

S = VV / 2qm, где

S — тормозной путь.

V — скорость движения автомобиля до начала торможения.

q — ускорение силы тяжести свободного падения 9,81 м/сек.

m — коэффициент сцепления шин с дорогой.

Это означает, что при небольшом увеличении скорости, тормозной путь увеличивается значительно. При сравнении видно, что в российских городах, тормозной путь автомобилей принят допустимым в 2 раза больше, чем в европейских городах.

Ниже приведена таблица примерной зависимости тормозного пути от скорости.

Но и это ещё не всё. Во время движения автомобиль обладает кинетической энергией. При столкновении автомобиля, именно эта энергия и обуславливает разрушающие воздействия.

Эта энергия так же пропорциональна квадрату скорости, как и тормозной путь.

E = M V V / 2, где

E — кинетическая энергия автомобиля.

V - скорость движения автомобиля до начала торможения.

M — масса автомобиля. Она тоже увеличивается более чем в 2 раза.

Именно тормозной путь гасит кинетическую энергию автомобиля. А в случаи аварии – её гасит другой автомобиль.

Получается, что внешне мы оцениваем разницу в допустимых скоростях. И она у нас высокая. Но если оценивать опасные факторы: тормозной путь и энергию движения автомобиля, то они у нас в России на дорогах, более чем в 2 раза выше, чем в соседних странах Европы!

Разве можно назвать такую ситуацию нормальной?

Оценка эффективности по снижению допустимой скорости до +10 км/час.

А вот теперь обещанное решение «задачи о двух автомобилях». Посчитать, какая скорость будет у второго автомобиля, который двигался со скоростью 80 км/час, в момент остановки первого, двигавшегося со скоростью 70 км/час, можно двумя способами. Через формулу энергии автомобилей, или формулу тормозного пути, приведённых выше. Нужно найти энергии двух автомобилей в момент начала движения. Затем найти разницу этих энергий. Разница энергий — будет энергия второго автомобиля в момент остановки первого. И по формуле зависимости энергии от скорости, можно найти скорость 2 автомобиля в момент остановки первого.

То же самое можно сделать и по формуле тормозного пути.

Проведя вычисления, мы увидим:

Скорость второго автомобиля в момент остановки первого будет равна: 38,9 км в час.

Внимание! Превышение скорости всего на 10 км/час, а разница в остаточной скорости почти в 40 км/час!

Дмитрий Анатольевич, для Вас достаточно такой оценки???

Ну, а если 2 автомобиль двигается со скоростью 80 км/час, а первый – 60 км/час, при одновременном торможении, в момент остановки первого, второй будет двигаться со скоростью 53 км/час…

Почему об этом не говорят чиновники, дорожные эксперты и СМИ, обсуждая скоростные режимы, понять невозможно …

А теперь зададим себе вопрос: так надо или не надо снижать порог «разрешенного превышения скорости» с +20 до +10?

Сергей Лисовский