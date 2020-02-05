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2013 год начало движения человечества в золотой век. Черниговская Наталья Степановна.

11:03. 5 февраля 2020 153 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

2013 год начало движения человечества в золотой век

Черниговская Наталья Степановна, журналист, исследователь древних культур.

4 и 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась Первая всероссийская конференция “Мы и будущее” под лозунгом
“Управление вероятностью в состоянии полной неопределенности”

Вас приветствует Клуб Искателей Достоверных Знаний “Ла-До-Га” из Санкт-Петербурга.

Лектора Клуба высказывают самые разнообразные точки зрения на настоящее, прошлое и будущее.

Давайте ЛАДИТЬ МИР вместе!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XJs5P0xGzCo

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2277 2073
    Хан_Уман 5 февраля 2020 в 11:41

    То, что потихоньку собираемся, соезжаемся очень хорошо…
    Но, насколько мне известно наш рукав галактики СВА в 1996 году вышел из области низкой энергии…
    Что очень радует!
    Если взглянуть объективно и глобально то это заметно по поведению активизировавшихся действиях паразитов, а в частности в том, как они начинают врать о ВОВ, и заметьте это при живых ветеранах как с одной, так и с другой стороны!
    И примеров довольно много!

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    2
  • 2277 2073
    Хан_Уман 5 февраля 2020 в 12:54

    Только в силу размеров пальцев и маленькой клавиатуры в телефоне.
    Тк,по сути это коснулось и моей семьи.
    С уважением.

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