2013 год начало движения человечества в золотой век. Черниговская Наталья Степановна.
2013 год начало движения человечества в золотой век
Черниговская Наталья Степановна, журналист, исследователь древних культур.
4 и 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась Первая всероссийская конференция “Мы и будущее” под лозунгом
“Управление вероятностью в состоянии полной неопределенности”
Вас приветствует Клуб Искателей Достоверных Знаний “Ла-До-Га” из Санкт-Петербурга.
Лектора Клуба высказывают самые разнообразные точки зрения на настоящее, прошлое и будущее.
Давайте ЛАДИТЬ МИР вместе!
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То, что потихоньку собираемся, соезжаемся очень хорошо…
Но, насколько мне известно наш рукав галактики СВА в 1996 году вышел из области низкой энергии…
Что очень радует!
Если взглянуть объективно и глобально то это заметно по поведению активизировавшихся действиях паразитов, а в частности в том, как они начинают врать о ВОВ, и заметьте это при живых ветеранах как с одной, так и с другой стороны!
И примеров довольно много!
Большая к вам просьба- не сокращаёте столь трагическое событие до аббревиатуры, типа ВОВ.
Только в силу размеров пальцев и маленькой клавиатуры в телефоне.
Тк,по сути это коснулось и моей семьи.
С уважением.