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Начинают вырисовываться контуры левого движения

17:25. 5 мая 2019 Просмотров - 193 8 коммент. Опубликовал:

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На его острие находится Платошкин и его апрельские тезисы

Наконец началось движение левых сил, только вот не известно на сколько этот процес затянется. Да и Зюганов, как то не смотрится во главе реакционного движения, а Николай Николаевич, как раз и пригодится.

Прежде всего Николай Николаевич призывает создать «Народный фронт» для мирной передачи власти социалистическому правительству и изгнании из него откровенных бездарей и неумех.

Больше всего радует тот фат, что заканчивается время глупцов и к власти в России могут прийти компетентные и образованные люди. Будет ли среди них место сегодняшнему президенту? Надеюсь, что да… Лодку раскачивать никто не собирается, но что дальше так жить нельзя, уже понятно самому далекому от политики чабану, пасущему отары овец в горах Кавказа!

Лозунг из прошлого, «Лучше быть сегодня активным, чем завтра радиоактивным», приобрел новое прочтение… Нет, Николай Платошкин не зовет никого на баррикады, но из его «апрельских тезисов» вполне понятно, кто виноват и что делать!

Окружение президента Путина стало напрочь токсичным и вызывает ярое неприятие у россиян, его некомпетентность бросается в глаза и то, что президент растерял популярность, пытаясь его поддержать, вызывает сожаление. Но что сделано, то сделано, теперь о том, как быть дальше…

Для начала нужно пойти на выборы 7 сентября и проголосовать так, чтобы ни один(!) представитель «Единой России» не смог пробраться во власть. Если вы не хотите заниматься политикой, то она с удовольствием займется вами. Сегодня, к примеру, повысили пенсионный возраст, а завтра пенсии и вообще могут отменить! Тем более, что Володин уже намекал на подобное развитие событий.

Теперь очень многое зависит от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Если эти два важнейших региона перейдут под контроль левых сил, то Путин неизбежно будет вынужден вступить в переговоры, как это в свое время сделал Ельцин, назначив правительство Примакова, Маслюкова и Геращенко. Которое фактически оттянуло Россию от пропасти, экономика начала расти, а промышленность развиваться.

Сейчас, как ни странно, ситуация даже хуже, чем была тогда… Поскольку от советского наследия остались рожки да ножки! Разрушены сотни заводов, закрыты тысячи(!) больниц, особенно в сельской местности, тянуть дальше нельзя, если мы не хотим, чтобы Россия повторила путь СССР.

Присосавшиеся к бюджетной кормушке чиновники, конечно же упорхнут на супер Джетах за рубеж, где у них понастроены виллы, и сидят дети, жены и любовницы с любовниками. А мы как всегда останемся у «разбитого корыта» и будем по новой восстанавливать страну, словно после нашествия орд Батыя, или танковой армии Гудериана!

 

P.S. Жители Москвы и революционного Петербурга, помните, что на карту сейчас поставлено слишком многое и от того, как вы проголосуете, зависит будущее России. Путин пойдет на переговоры и отправит в отставку некомпетентное правительство, только если почувствует нашу силу.

 

Источник: https://apral.ru/2019/05/05/nachinayut-vyrisovyvatsya-kontury-levogo-dvizheniya-na-ego-ostrie-nahoditsya-platoshkin-i-ego-aprelskie-tezisy.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 310 168
    Игорь 5 мая 2019 в 17:46

    Никаким движением паровоз перестройки не остановить. Нужно стрелки перевести, и надо знать где стрелки. А пока видны стрелки которые стреляют в молоко.

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  • 310 168
    Игорь 5 мая 2019 в 18:11

    Скорее плохо чем хорошо. Социальные игры в рабовладельческой стране предполагают защиту рабов. Выравнивание в правах рабочих из СНГ и коренного населения. Такое выравнивание поднимет волну правых и начнётся шоу с канатом. Можно потешить богатырскую силу в любой команде. Но лучше с канатом разобраться, с механизмом добычи средств. Переформатировать экономику, главное право собственности определить. Пока этого нет, пустая движуха.

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  • 5545 2915
    XAPOH 5 мая 2019 в 18:22

    Путин никогда не отправит правительство Медведева в отставку! Ибо подчинённый не может уволить своего начальника!

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  • 6802 2067
    nikolay 5 мая 2019 в 18:38

    Поэтому и вызвано появление Платошкина на политической сцене: лишь бы не появилась русская национальная мысль. Потому что, коммунисты самый удобный противник для либералов. Разбивать их легко. Всё это левачество. Коммунисты не знают, что восстанавливать, СССР уже не восстановить.

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  • 344 180
    Онуфрий 5 мая 2019 в 18:39

    Платошкин – фейкомёт.

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  • 12440 5456
    Юстас 5 мая 2019 в 19:04

    Платошкин из той же компашки , что и навальные-удальцовы-зюгановы-жириновские . Надоели вам вышеперечисленные , которые по уши обocpaлись — нате вам свеженького социалиста Платошкина . Сыграет на ностальгии по СССР . У кукловода скамейка запасных ну о-очень длинная . Неважно какие мотивы играть , важно достичь цели — поставить свою куклу во главе страны , которая сдаст страну с потрохами под лозунги ” фабрики рабочим , земля крестьянам ” . Вспомните Ельцина , который полностью управлялся из гос.депа США .

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