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Донбасс: США поставили России «вилку»

09:22. 25 мая 2018 Просмотров - 310 Один комментарий Опубликовал:

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге внешнеполитического ведомства, прямо связала обострение в Донбассе с деятельностью американского «уполномоченного» по Украине Курта Волкера.

Мария Захарова подчеркнула, что отказ американского посланника признавать сам факт существования народных республик говорит о его фактическом неприятии минских соглашений и нежелании «замечать очевидное», о том, что он «ассоциирует себя с одной из сторон конфликта» и «подливает масла в огонь»

«Видимо, не случайно после отъезда американского гостя вооруженные силы Украины активизировали военные провокации в районе донецкой фильтровальной станции под Горловкой и в ряде других населенных пунктов. Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры», — сказала Мария Захарова.
 

Представитель российского внешнеполитического ведомства, как дипломат, несомненно, несколько смягчила оценку происходящего. Реальность же такова, что Волкер не просто «разрешает» киевскому режиму атаковать Донбасс, а прямо вынуждает его к этому, заставляет его напасть.

Все его заявления, сделанные в последние дни по Донбассу, ставящие на нем крест как на посреднике и переговорщике, обращены не к Порошенко, которому он мог всё то же самое сказать кулуарно, а к его оппонентам-«ястребам» в украинском парламенте и в оппозиционных группировках. Которые смогут теперь еще сильнее давить на Порошенко, требуя решительных действий в Донбассе, поскольку «Америка разрешила».

В действительности сам Порошенко не слишком рвется воевать, понимая, что практически неизбежное военное поражение приведет его к потере власти, большинства активов, а, возможно, и жизни. Грозные заявления, различные пакости в адрес России в сочетании с «вялотекущим» конфликтом на востоке, с периодическими обострениями, устраивают его как нельзя лучше. Поскольку позволяют не только списывать все свои провалы и неудачи на «российскую агрессию», но и делать свой «маленький гешефт» на военных поставках.

Но это не то, что нужно Вашингтону. Белому дому необходимо превратить Донбасс и Украину в главную проблему и головную боль Москвы. А для этого нужно именно широкомасштабное наступление ВСУ на народные республики, с жестокими затяжными боями и огромными жертвами.

Если с помощью этого удастся втянуть Россию в прямое участие в вооруженном конфликте (напомним, что Москва неоднократно давала понять, что не будет безучастно взирать на попытки уничтожения ЛДНР и геноцида их населения) – это будет то, к чему США стремились все эти годы. Представить Россию в глазах всего мира агрессором, со всеми вытекающими из этого последствиями, политическими и экономическими, заставить ее нести потери, людские и финансовые, завязнуть в Донбассе и на Востоке Украины – об этом Вашингтон может только мечтать.

Напомним, что ныне покойный Збигнев Бжезинский еще в 2014 году грезил о русских танках, горящих на улицах Харькова и Киева.

Впрочем, американские эксперты убеждены, что ВС России даже в случае прямого вмешательства дальше административных границ Донецкой и Луганской областей не пойдут, чтобы не создавать уж вовсе чудовищной нагрузки на российский бюджет (освобожденную Украину придется восстанавливать и обустраивать).

Именно это и является объяснением «загадочных» слов Волкера о том, что Донбасс для Украины потерян, и ей нужно постараться «не пустить Россию дальше».
 

Донбасс: США поставили России «вилку»

Если же американцы сохранят контроль хотя бы над частью Украины, продолжится ее криминализация и превращение в территорию террора и хаоса. То есть Россия получит на своей границе страшную язву, являющуюся фактором постоянной дестабилизации на юго-западе страны.

Если же Москва, просчитав все издержки от прямого вмешательства в вооруженный конфликт, ограничится политической и моральной поддержкой народных республик, то последствия для нашей страны могут быть еще более тяжелыми. Прежде всего сдача Донбасса будет расценена в самой России как предательство и лишит власть поддержки патриотического большинства. Что, в свою очередь, может спровоцировать политический кризис, которым враги нашей страны не преминут воспользоваться.

К этому можно присовокупить, что все вышеперечисленные проблемы Россия в этом случае тоже получит, но уже на границе Ростовской области, без всякого «донбасского буфера».

Есть, конечно, и третий вариант – попытаться отбить наступление ВСУ, усилив защитников Донбасса «Северным ветром» — отрядами добровольцев. Однако по сравнению с 2014 годам украинские формирования значительно укрепились и качественно, и количественно, и ограниченных средств для отпора им сегодня может оказаться недостаточно.

Согласно поступающим от разведорганов ЛДНР информации, Киев привел в боевую готовность ВВС, и вполне может использовать их против Донбасса.

Нельзя, правда, исключать и того, что и на этот раз украинские формирования так и не перейдут в широкомасштабное наступление, ограничившись боями в «серой зоне» и обстрелами населенных пунктов.
 

Как говорилось выше, Порошенко совсем не хочет большой войны, которая может поставить под удар все его личные «революционные завоевания». Но поскольку американцы требуют от него действий в весьма жесткой форме, он пытается «отмазаться» от них с помощью такой вот кровавой имитации наступления.

Вполне вероятно, что той же цели служит и весьма странный рассказ «источника из штаба ООС» украинскому изданию «Страна.ua» о стратегических планах ВСУ по «затягиванию петли» вокруг Донецка.

Порошенко знает, что Вашингтон сейчас не готов его снимать с президентства, чтобы не ставить под сомнение и без того не слишком убедительную легитимность киевского режима, чем и старается пользоваться. При этом он, конечно, не может не понимать, что американцы не позволят себя долго водить за нос. Но выбор у украинского главы небогат.

Напомним, что в аналогичном положении оказался в начале 2000-х Эдуард Шеварднадзе, от которого американцы требовали возобновления боевых действий против Абхазии. Но вместо полноценной войны он ограничился «спектаклем» — «странным» рейдом Гелаева в Кодорское ущелье. Эту имитацию «Седому лису» не простили. Несмотря на все прошлые многочисленные заслуги перед Вашингтоном, его безжалостно заменили перспективным и послушным Саакашвили.

Возвращаясь к ситуации на Донбассе, следует отметить, что у Москвы тоже есть довольно мощные рычаги (не только военные) воздействия на Порошенко и его окружение, имеются и не публичные каналы коммуникаций, способные моментально донести адресату требования Кремля.

Но эти ресурсы, позволяющие время от времени разрулить очередное обострение, к сожалению, не в состоянии обеспечить на Донбассе полное прекращение кровопролития, надежный мир и нормальную жизнь.

А это значит, что предпринимаемые ходы пока что не снимают «вилку», которую американцы поставили России на Донбассе. И даже если нынешнее обострение удастся «купировать», вопрос об окончательном решении проблемы останется в подвешенном состоянии.

 

Источник: topwar.ru

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Один комментарий»

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    siberss 25 мая 2018 в 10:26 Ссылка Пометить
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    Следует обратить сейчас внимание на Сирию. Думается, что сейчас с особой жесткостью и жестокостью арабы при содействии РФ будут херачить проеврейских боевиков на юге Сирии с выходом сирийской армии к Голанским высотам.
    Это в плане демонстрации, что случится и с хохлами на Донбассе, если у них нет в башке памяти о 7 “котлах” украинской армии на Донбассе.
    И дополнительно неизвестные сирийские партизаны активизируются по уничтожению непосредственно пендосовских вояк к востоку от Евфрата. А там уже пара десятков пендосов превратились в трупы… В том числе и 9 дорогостоящих американских пилотов во время крушения вдруг случайно вертолета, перевозящих тех вахтовиков. Нехилые такие сирийские партизаны действуют на оккупированных Пендостаном сирийских территориях…

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