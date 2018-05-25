Беда, которая может и должна объединить Россию и Беларусь

Концептуал СМИ Владимир Базарный о здоровье школьников

Владимир Филиппович Базарный — член Общественной Палаты Союзного государства, научный руководитель ООД «Российский союз за здоровое развитие детей», эксперт Комитета по науке, культуре и образованию ПАСЕ, советник Министерства образования Республики Азербайджан, доктор медицинских наук, профессор, Отличник здравоохранения РФ, Почётный работник образования РФ.

«Мы должны осознать, что против нашего народа ведется хорошо спланированная бескровная война, имеющая целью его уничтожить… Мы должны поднять русский народ на борьбу за жизнь своих детей» (Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, декабрь 2000).

История неумолима. Она убеждает: по — настоящему народы может объединить только беда. И такая беда в рамках двух братских государств, декларируемых как Союзное государство «Россия – Беларусь», случилась. К сожалению, глубину и масштабы этой беды наши исполнительные власти по настоящему не видят. О чём идёт речь?



Сколько сказано и написано привлекательных слов о том, на чём держится история любого народа и государства – о народосбережении. Вся наша трагедия в том, что власть с подачи официальных демографов из академических НИИ народосбережение понимает как количественное наращивание новорожденных. Именно на этой концептуальной основе как в России, так и в Беларуси выстроена государственная политика мифического народосбережения.



Вся наша трагедия в том, что из такой государственной концепции выпало самое существенное, на чём держится подлинное народосбережение – государственная политика взращивания таких молодых людей, которые бы могли создавать устойчивые семьи, родить здоровых младенцев и воспитать новое духовно и физически развитое поколение. И особенно политика воспитания духовно и физически развитого поколения должна проводиться там, где абсолютное большинство детей с малых лет собраны воедино и где работают по идее профессионалы в области воспитания – в детских дошкольных учреждениях и школах.

О том, каких молодых людей выдают «на гора» социальной жизни наши образовательные учреждения, в которых процесс образования стал основой их образа жизни, специалисты бьют в набат десятилетия.

О женихах. “Российские школы выпускают биологически незрелых людей!” («Медицинская газета», 24.09.98 г.);

О невестах. “Ни молока, ни крови…!” («Медицинская газета», № 60 от 29.07.98 г.);

О защитниках. “Столько “полутрупов” как в этом году в армию еще никогда не призывалось” (“Правда”, № 5 от 20.10.95 г.). И так до бесконечности.

В последние годы наши министры здравоохранения и образования, а так же чиновники из министерства обороны РФ стали уверять президентов: ситуация со здоровьем детей радикально улучшилась, понимай как в связи с их приходом к управлению данными системами. Действительно, на основе видимости ситуация кажется более – менее благополучной. Но в связи с чем так обществу и власти представляется?



Во-первых, в связи с полной неэффективностью современной системы диспансеризации детей и оценки их здоровья по показателю истинной распространённости (поражённости) хронической патологией. На это, в частности, указывает совместный приказ министерства образования и здравоохранения РФ (№ 186/272-4305): «Анализ результатов проводимых ежегодно профилактических осмотров детей показывает их низкую эффективность. При высоком общем охвате осмотрами (96 — 98%) патологические состояния и заболевания среди осматриваемых детей выявляются в 9-6 раз реже, чем при целевых выборочных углубленных обследованиях детей. Сложившаяся система профилактических осмотров не позволяет выявить начальные стадии хронических заболеваний».

Ну и как чиновники из здравоохранения усовершенствовали такую совершенно неэффективную диспансеризацию? Да очень просто. Как пишет эксперт страховой компании РОСНО Нина Егоркина, «бесплатную ежегодную диспансеризацию отменили» ( «КП» от 7 сентября 2010года).



В этих условиях Министерство образования и науки РФ решило внедрить так называемые «Паспорта здоровья школьника», на основе которого сам ребёнок оценивает своё здоровье и здоровье родителей. Это только пример на какой статистике зиждется государственная политика в области здравоохранения.



Во-вторых. Раньше военно — призывные комиссии при всеобщем призыве молодых людей на военную службу давали более — менее точную картину со здоровьем выпускников наших школ, призывающих на службу в Вооружённые Силы. Например, по данным экс — начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны РФ генерал-майора м.с. В. Куликова: «На первом месте заболевания опорно-двигательного аппарата. Это сколиозы и плоскостопие. По этой причине отсрочки получают более 110 тыс. юношей. Затем идёт психиатрия – около 100 тысяч освобождают ежегодно. Причём более 30% из них – с признаками разной степени умственной отсталости…» («КП» от 21 мая 2008 года).

Для любого нормального человека ясно, что мы имеем дело с национальной катастрофой в области мифического народосбережения. И вместо её осознания и мобилизация сил власти и общество исполнительная власть её умело затемняет. В частности, в связи с переходом на контрактную основу службы в Вооружённых Силах призывные комиссии стали «подчищать» «сусеки» остаточного потенциала защитников. А в связи с расширением показателей хронической патологии, с которой стали призывать на службу стало вроде бы более – менее всё в порядке.



А теперь посмотрим: кого Родина вынуждена призывать в те виды Вооружённых Сил, где требуется отменная физическая выносливость и здоровье – в Воздушно–десантные войска. Из заявления экс-главнокомандующего ВДВ России Г.Шпак: «Посмотрите на сегодняшнего десантника, которого мы призвали. Это что-то такое щуплое, страшно нежное, с тоненькой шейкой на тоненьких ножках, с туманным взором, который ничего не отражает» («Известия», 2 августа 2003).



На источник того, почему “Российские школы выпускают биологически незрелых людей!”, в которых “Ни молока, ни крови…!”, а так же представляют из себя «что-то такое щуплое, страшно нежное, с тоненькой шейкой на тоненьких ножках, с туманным взором, который ничего не отражает» однозначно указал наш Президент РФ В.В.Путин ещё в 2006 году на встрече с лучшими педагогами страны: «Вообще нет никаких санитарных норм для учащихся! … Программы пишутся таким образом, чтобы дети сидели с утра до ночи и синие уходили домой, там опять сидели, что –то делали и зелёные приходили утром в школу… Лучше по-моему, не тренироваться на людях, тем более на детях…« («КП» от 6 октября 2006 года). Попадание не в бровь, а в глаз.



Здесь возникает естественный вопрос: как в этих условиях педагогика, как наука и практика по воспитанию новых поколений, в т. ч. миллионы учителей учитывают в учебном процессе физиологические и психологические законы, на основе которых ребёнок может полноценно развиваться и очеловечиваться? 6 сентября 2016 года. Предвыборная кампания в Государственную Думу. Встреча президента В.В.Путина с «единороссами». Предложение из зала. «Уважаемый Владимир Владимирович! Я учитель и мать, но я не знаю как воспитывать детей. Предлагаю организовать в России учёбу как правильно воспитывать детей». А ведь это говорит представитель педагогики, как науки и практики как раз по воспитанию. А что же тогда говорить о молодых родителях? На этот вопрос точно ответила прекрасная актриса Оля Будина в интервью «АиФ» (№ 12, 2008 ): «В школах нас учат химии, математике… Но мы не знаем, как правильно продолжать свой род».



Вопрос: зачем нам химия, физика, математика, если народ теряет сообразные природе ребёнка навыки его воспитания, содержанием которого является здоровое очеловеченное развитие новых поколений? В этих условиях непонятно: чему учат студентов ВУЗы педагогического профиля и кто из высшей власти ставит перед ними социальный заказ и кто контролирует его выполнение? Хотим мы того, или нет, но это корневой вопрос нашего выживания при таком воспроизводстве новых поколений народа.



О том, что и в Беларуси дети основательно теряют здоровье в образовательном процессе так же много сказано и написано (См. Материалы VII Международной научно – практической конференции «Психолого – педагогические проблемы становления личности в процессе учебной деятельности». Минск, 17-18 декабря 2009 года; «Физическое развитие детей и молодёжи: морфологические и функциональные аспекты». Сборник научных статей. Брест. «Альтернатива». 2016 год) и другие.



Итоги чуждых природе ребёнка режимов и технологий образования в Республике Беларусь, как и наш президент, подвёл А.Г. Лукашенко в апреле 2017 года: «Спросите у министра обороны, когда мы проводим контроль набранных военных. Там половина таких, что не знаем, что с ними делать. У нас, чтобы отобрать в спецназ людей нормальных – огромная проблема… Нам нужны совершенно другие ребята. Это серьёзная проблема. Её надо решать в этой пятилетке».



Итак, главная проблема реальной государственной политики народосбережения не статистика количества родов, а каких младенцев способны родить прошедшие курс сидячего косно — обездвиженного познания жизни «в уме», а в итоге «биологически незрелые люди» («МГ» от24.09.98г.), которые, как правильно утверждает В.В.Путин, в течение 10-15 и более лет приходили в школу «зелёные» (т. е. незрелые), а уходили от туда «синие» (т. е. измождённые)? И у которых, как вскрыли наши исследования, при многолетнем сидении оказался суженным и деформированным детородный таз. Именно этим обстоятельством мы объясняем почему, сегодня в Москве, согласно НИИ материнства и детства, из 1000 младенцев у 850 черепно — мозговые родовые травмы («КП» от 7 июля 2006 года). И это при том, что в Москве действительно лучшая в стране медицинская служба.



Трагичными, очень трагичными оказались последствия черепно – мозговых родовых травм. В частности, согласно данным главного врача детской клинической больницы №1 г. Самары проф. Т.Кагановой, «За последние 20 лет шквал диагнозов «перинатальная энцефалопатия» захлестнула педиатрическую службу. Из 10 детей до года на педиатрическом участке 8-9 имеют этот диагноз, по поводу чего детям назначается терапия, в т.ч. медикаментозная. Эпидемиологические исследования, проведенные в рамках программы мерии С.-Петербурга…свидетельствуют, что частота постановки диагноза «перинатальная энцефалопатия» достигает в некоторых поликлиниках 712 на 1000 детей до года» («Медицинская газета», №2 от 26.09.2007).



Эти данные говорят, что перинатальная энцефалопатия (та, либо иная степень патологии в деятельности мозга) поразила от 80 до 90% новорожденных современной России. Такой «народодеградирующей» трагедии никогда не было в нашей истории. Не было такого ни при стихийных бедствиях, ни при голодовках и войнах. Современной власти трудно представить: почему во время Ленинградской блокады младенцы рожались более здоровыми, чем в современной сытой Москве с лучшими в стране кадрами и современными высокотехнологическими дорогостоящими центрами, в т. ч. «успешными» менеджерами систем образования и здравоохранения РФ?



Вся трагедия черепно-мозговых родовых травм в том, что они сопровождаются травматическим стрессом и депрессией коры головного мозга, находящейся в стадии интенсивного развития. В итоге — недоразвитие очеловечивающей нас новейшей коры головного мозга на фоне расторможения инстинктивной подкорки с вытекающими от сюда трагическими последствиями перерождения в поколениях генеалогических древ человеческой жизни.



Не меньшая трагедия черепно-мозговых травм разворачивается и в отдалённые сроки. В частности, ещё в средине 90-х годов, будучи советником главы Республики Коми Ю.А.Спиридонова я предложил ему поручить медикам углублённо обследовать первоклассников на предмет внутричерепного давления. Данные потрясают. Почти у половины малышей оно оказалось повышенным. Только так я вник: почему при раскопках исчезнувших допотопных цивилизаций археологи находят выгравированные на камнях изображения процесса извлечения младенца с помощью кесарева сечения, а так же детские черепа, подверженные трепанации. Специалисты знают: при повышенном внутричерепном давлении, сопровождающемся интенсивными, часто непереносимыми головными болями, единственном средством облегчения жизни ребёнка становится трепанация черепа. Сразу же отмечу: с тех пор я не встречал работ по исследованию внутричерепного давления у детей, поступающих в первый класс. Судя по нарастающей эпидемии родовых черепно-мозговых травм распространённость повышенного внутричерепного давления так же значительно повысилась.



Ну и каких при такой государственной политике мифического народосбережения мы имеем малышей, часто спасенных в современных центрах, оснащённых дорогостоящим высокотехнологическим оборудованием.



«Большая боль маленькой девочки» («КП» от 6.11.2012);

«Как же больно! Редкое заболевание превратило тело мальчика в сплошную рану» («АиФ» , № 46, 2014 г.);

«Эта боль навсегда?» ( «АиФ» №8, 2016 г.);

«Когда я увижу свет?» («АиФ» №44, 2015 г.);

«Умирая от боли, Коля сказал: «Не плачь мама, я – мужик!». У 7-летнего мальчика тяжёлая форма эпилепсии – мучительные судорги длятся по 40 – 50 мин и скоро убьет его, ели не найдутся деньги на лечение… «

«Жора умер, крича от боли» («МК» от 2 июня 2015 года).

«За полтора года Соня умирала десятки раз. Малышке сделали прививку – и начался кошмар…» («КП» от 25.03. 2013).

И так до бесконечности.



А ведь о наступающей видовой катастрофе при такой государственной политике народосбережения бил в набат ещё в 70-е годы ХХ столетия выдающийся учёный и патриот академик И.А. Аршавский: “То, что происходит у нас в женских консультациях и родильных домах граничит с преступлением и грозит вырождением нашему народу!” (1969 год).



Прошли десятилетия государственной политики «погони» за количеством новорожденных. Теперь уже массово бьют в набат Центральные СМИ. Несколько примеров:

“Цветы жизни вянут на глазах!” (Известия, 21.01.99 г.);

“Дети конца ХХ века: патология стала нормой!” («Медицинская газета», № 94 от 03.12.99 г.);

“За последние годы заболеваемость новорожденных возросла в России в 4-5 раз!” ( А.Баранов,- на парламентских слушаниях “Здоровье населения, как фактор обеспечения национальной безопасности России”, 13 мая 1998 г.);

“Детство в инвалидной коляске” («Медицинская газета», № 11 от 12.02.99 г.);

“Искалеченное детство: сегодня в России более 2 млн. детей — инвалидов!” (“Метро”, № 210, 1999 г.);

“Белоруссию и Россию объединяют инвалиды?” («Медицинская газета», № 29 от 16.04.99 г.).

“У жизни на краю!” («Медицинская газета», № 8 от 04.02.2000 г.);

“В ХХI веке от России останется лишь несколько миллионов человек” (Алексей Корешкин, -“За русское дело”, № 2,1999 г.) и так далее.



А в это время с ложными надеждами и верой в рекламируемые «чудеса» современной медицины миллионы несчастных родителей обивают пороги поликлиник в поиске лучших врачей и «чуда» помощи своим малышам. А если чуда не случается, то взывают к ЦТ за помощью в сборе очередных подаяний на лечение за границей. При этом все воспитаны на глубоком убеждении: всё то, что случилось с ребёнком медицина может и непременно должна исцелить. Никак не слышат миллионы родителей и отчуждённая от народа власть своих авторитетных апостолов медицины. Из заявления экс-Президента РАМН, патриарха отечественной медицинской науки академика В.И.Покровского: “Все то, что развернулось со здоровьем народа — вне медицинской философии, вне медицинских средств коррекции”. Всё! Приехали! А ведь предупреждали нас о симптомах «кончины времён». «Всё же это начало болезней» (Матф. 24: 8; Мр. 13: 8). Более того, духовные учения в рациональном эквиваленте прямо указывали и на причины «начала болезней»: «Ибо, если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос» (1-е Кор. 8: 10-11).



Так на наших глазах на фоне ложной веры во всесилие медицины и иллюзорных надежд (духовной слепоты) неумолимо разворачивается исторический трагический спектакль под названием «Смерть во спасение!». В частности, ко дню мифической защиты детей в «МК» (от 2 июня 2015 года) опубликована поучительная для народа и власти статья Елены Светловой о жизни только одного из многочисленных хосписов для спасенных после родовых травм и преждевременных родов, но обречённых на муки и страдания малышей. Цитирую: «За этот год мы потеряли 100 детей. Каждый месяц 8-12 похорон. Только вчера умерло четверо, — говорит Лида Мониева, менеджер детской программы… Диагнозы страшные: онкология 4-й стадии, мышечная дистрофия, генетические заболевания на последнем этапе, множественные поражения центральной нервной системы… Детская выездная служба была создана три года назад благодаря Жоре. Он лечился от нейробластомы в Москве в Российской детской клинической больнице (РДКБ), потом его выписали домой как неизлечимого больного, и у него были очень сильные боли… И его мама ходила по всем поликлиникам, из одной в другую…Жора умер, крича от боли. На его похоронах мы поняли, что если и теперь ничего не сделаем, то стыдно будет жить… Вадик перенёс 25 операций и сегодня не может ни сидеть, ни ходить».



Что на это счёт вскрыли наши исследования? Почти 40-летние исследования в данном направлении, начатые на базе НИИ медицинских проблем Севера СО АМН СССР в 1978 году, раскрыли десятки «образовательных» технологий, на основе которых выстроен классический учебный процесс и которые не только оказались несовместимыми с полноценным творческим, психическим и физическим развитием ребёнка, но, более того, оказались факторами глубокого нарастающего в поколениях эволюционно значимого регресса народа. Данный сидром мы назвали синдромом инфантильно дегенеративной инволюции мозга (СИДИМ – В.Ф.Базарный: «Дитя человеческое. Психофизиология развития и регресса». М. 2009; М.»Концептуал». 2015; «Школа или конвейер биороботов. М. «Концептуал». 2016 и др. ). Что же касается механизма сужения и деформации детородного таза, то режим пресловутой «педагогической усидчивости» глубоко нарушил план гравитационных морфогенетических сил формирования полноценного детородного тела, в т. ч. детородного таза.



И только с этих позиций можно осознать, почему мы ещё в советские годы радикально изменили существующие «общечеловеческие» режимы «близоруко-книжного», косно – обездвиженного, сидячего, 10-15 летнего «познания» жизни « в уме», названного лукавыми «образованием». Из 44 запатентованных технологий в педагогическое пространство мы пробно ввели лишь 5. А когда увидели, как в условиях полного отсутствия государственной политики востребованности ценностей, при отсутствии политики оценки качества развития детей под влиянием различных «инновационных» дидактик, как, с одной стороны, они нашими вечными «инноваторами» извращаются и модифицируются по своему недопониманию, и как они успешно внедряются в западных странах, дальнейшее внедрение сообразных развитию ребёнка технологий и режимов обучения мы прекратили. Прекратили до «лучших времён». А лучшие времена я понимаю как просыпание миллионов родителей, которые, в соответствии с имеющими законами РФ, начнут отдавать своих детей на образовательные услуги только на основе заключения письменного договора, требующего от образовательных учреждений сохранения и укрепления здоровья детей непосредственно в учебном процессе. Которые начнут обследовать в начале и конце учебного года зависимые от режимов обучения системы поддержания жизни своего чадо (зрение, позвоночник, состояние сердечно – сосудистой системы, нервно-психической и др.). А при возникновении патологий данных систем предъявлять судебные иски за оказание услуг, не отвечающих требований безопасности для здоровья ребёнка.



А пока опыт убеждает, несмотря на то, что разработанная под нашим руководством система сохранения и укрепления здоровья детей на академическом уроке Научным Советом №37 АМН СССР признана открытием мировой значимости (Постановление №2 от 17 апреля 1986 года) и в РФ утверждена всеми необходимыми государственными органами, чиновники от образования активно блокируют её массовое внедрение. И эта проблема – для родителей и прокуратуры. И если отвлечься от повседневной суеты и сосредоточиться на символе священного материнства – Пречистой Божьей Матери, как основы основ поддержания истории народа, то в сознании невольно всплывет совершенно иной символ, который возопит над нами в небесной выси: распятые собственными руками на кресте наши малыши – ангелы хранители нашей видовой истории. И этот символ наиболее остро чувствуют сами дети. «Мама! Мы последние дети на земле!» — заявила в 3,5 годика Юля – дочь талантливого психолога, научного сотрудника научно – внедренческой лаборатории физиолого — здравоохранительных проблем образования администрации Московской области (ныне закрытой) Биньковской Натальи. После этого попросила иконку и начала молиться.



Мы имеем данные, чтобы утверждать: именно так заканчивали свои истории допотопные цивилизации. И в назидание будущим возрождённым цивилизациям они оставили нам в джунглях центральной Америки символы в виде огромных каменных голов с надписью: «Базальтовые головы – пожиратели детей». И, похоже, «вовремя» посвящённые лукавые в скверах Москвы уже воздвигают аналогичные символы. Читаем в «КП» (от 17 сентября 2008 года): «Во дворике домов на углу проспекта Новогиреево поставили памятник Колобку. Жёлтый шар кровожадно ухмыляется огромными красными губами». Похоже ШРЕК – из той же оперы. Ещё читаем ещё в «КП» (от 16.06. 2016 года): «Что ни фестиваль, то новая голова тревожит умы и сердца горожан. Не успели москвичи забыть девицу с Пушкинской площади, как на Страстном бульваре появился череп». Напомню: череп – символ смерти «от познания», которое заложили в России западные «просветители». В качестве доказательства сказанному ниже приведу обряд принятия «новеньких» членов в общество таких «просветителей», описанный историками из МГУ В.В. Пономаревой и Л.Б. Хорошиловой в таком авторитетном журнале, как журнал Президиума РАН «Наука в России» (1999 №1): “ Их сборища обывателям виделись Содомом и Гоморрой, чему способствовали страшные магические обряды, принятые в среде масонов. Так, обряд принятия в ложу проходил в помещении, декорированном черной тканью, где стоял стол с берцовыми человеческими костями и черепом на столешнице; у стены размещался скелет, а в двух углах — по гробу: в одном был искусно подделанный мертвец с признаками тления, другой же оставался приглашающе пустым…». Комментарии излишни. И никакие стенания и обращения к церкви здесь не помогут. Ибо «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся» (Матф. 11: 12). «Ныне настало спасение и сила» (Откр.12: 10)…народная, организованная.



Жизнь убеждает: единственным шансом спасения остаточного жизнеспособного потенциала подрастающих поколений наших народов является формирование под руководством президентов управленческого межведомственного механизма по переводу здоровье губительной системы образования на здоровье развивающую (здоровье сберегающую).



Широкомасштабный социально-педагогический эксперимент на основе Межведомственного механизма управления развитием и сбережением здоровья в образовательном процессе был выполнен в Республике Коми под руководством её главы Ю.А.Спиридонова и министра образования Н.А.Садовского при нашем научном сопровождении в 90-е годы ХХ столетия.



Подробно итоги апробации здоровье сберегающих технологий и режимов изложены в отчете о научно – исследовательской работе «Гигиеническая экспертиза педагогических технологий обучения и воспитания детей в условиях активной сенсорно-развивающей среды», подписанного министром образования и высшей школы Республики Коми Н.А.Садовским и Директором Научного центра здоровья детей РАМН академиком А.А.Барановым. (М. 2001). На основании данного отчёта получено первое в истории РФ санитарно-эпидемиологическое заключение на здоровье сберегающую программу № 77.99.02.953.Т.000674.07.01.



История убеждает: по — настоящему народы может объединить только беда. И такая беда в рамках двух братских государств, декларируемых как Союзное государство «Россия – Беларусь», случилась…

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