Атмосферное электричество прошлого: Пирамиды-Храмы-Звездные Крепости

Цель создания этой видео-статьи рассмотреть сооружения прошлого такие как Пирамиды, Храмовые комплексы и Звездные крепости. Для понимания их изначального назначения, а именно, могли ли подобные сооружения являться Электростанциями прошлого.

В статье приведены примеры всех известных Атмосферных электростанций прошлого, и разработки современных ученых в этом направлении. Это сделано для того чтобы выяснить насколько древние мегалитические сооружения, храмовые комплексы и Звездные крепости соответствуют параметрам известным сегодня науке, для получения Атмосферного электричества и энергии самой Земли. Также показаны свидетельства из недавнего прошлого, в которых зафиксированы массовые применения осветительных ламп неизвестной нам сегодня конструкции, и дающих свечение очень похожее на прообраз “благодатного огня”.

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