Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Атмосферное электричество прошлого: Пирамиды-Храмы-Звездные Крепости

12:13. 22 мая 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Цель создания этой видео-статьи рассмотреть сооружения прошлого такие как Пирамиды, Храмовые комплексы и Звездные крепости. Для понимания их изначального назначения, а именно, могли ли подобные сооружения являться Электростанциями прошлого.

В статье приведены примеры всех известных Атмосферных электростанций прошлого, и разработки современных ученых в этом направлении. Это сделано для того чтобы выяснить насколько древние мегалитические сооружения, храмовые комплексы и Звездные крепости соответствуют параметрам известным сегодня науке, для получения Атмосферного электричества и энергии самой Земли. Также показаны свидетельства из недавнего прошлого, в которых зафиксированы массовые применения осветительных ламп неизвестной нам сегодня конструкции, и дающих свечение очень похожее на прообраз “благодатного огня”.

Все остальные подробности в видео: 

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 4
...дремучи были люди прошлого? Не исключено, что про электричество и его получение.... Кстати, есть версия, что и пирамиды – это электроустановки, работающие от шума... масштаба использования электричества (пусть и не атмосферного) в не таком далеком прошлом: книга...
Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 4
...дремучи были люди прошлого? Не исключено, что про электричество и его получение.... Кстати, есть версия, что и пирамиды – это электроустановки, работающие от шума... масштаба использования электричества (пусть и не атмосферного) в не таком далеком прошлом: книга...
Глава 8. УРОВЕНЬ ПЛАНЕТАРНОЙ СЕКРЕТНОСТИ, ИЛИ «ОПЕРАЦИЯ РАСКРЫТИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...СУЩЕСТВУЕТ. Чтобы «заглянуть» в прошлое, нужно быть подготовленным, иначе лучше...дня и ночи; наличие разрядов атмосферного электричества; Это – справедливо для зарождения... систем контроля – пирамиду Хеопса. Пирамиде Хеопса (как и пирамидам, вообще) посвящено ...
"Война Миров" Герберта Уэллса - описание реальной инопланетной агрессии 19-го века?
... постройкам неизвестного назначения, типа Пирамид Гизы, Пирамид Майя и тд отличаются.... могло вызвать какие-нибудь аномалии атмосферного электричества. Так или иначе, гибель ...а отголосок тех далеких событий прошлого..(ниже, оригинальная иллюстрация из первого...
«Крымская» первая не отечественная война Тартарии
...Навыки управления погодой и использования атмосферного электричества «великими моголами» так же ...только с масштабами строительства египетских пирамид. Подчеркну, речь только ...таможенные пункты, которые назывались в прошлом «Мытными избами». Мыто – ...
ВСЯ ПРАВДА О БАЛЕТЕ и ТЕАТРАХ
...мироздания, открывают способности видеть прошлое и будущее, позволяя избегать... элементы конструкций по использованию атмосферного электричества и безпроводной связи. Мы... создать такую высокоразвитую цивилизацию, пирамиды, Пальмиры, высочайшую культуру, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>