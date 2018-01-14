Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 4
19:06. 14 января 2018 Просмотров - 426 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Видеоверсии предыдущих статей
Сборник некоторых фактов, видео, побуждающие задуматься: а так ли дремучи были люди прошлого? Не исключено, что про электричество и его получение они знали куда больше, чем некоторые наши энергетические отрасли.
1. Трансформатор в камне из Косово
Фотограф-исследователь Ismet Smaili в горах Шарри, Косово, нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Предмет как-бы «впаян» в камень.
2. Так же, судя по внешнему виду, возможно, что это ЛАТР (линейный автотрансформатор), либо просто катушка индуктивности
3. Не исключено, что это было залито неким бетонным составом, жидким камнем.
4.
К этой части что-то прикручивалось
5.
6.
Источник
Не будем исключать и версию скептиков, что прибор середины 20в. попал в грязь, которая окаменела, как на этом примере:
7.
***
А если это катушка Тесла? И тогда имеет смысл посмотреть вот эти ролики:
Как вам такая версия изначального варианта использования кольчуги?
Рыцарские доспехи как защита от электромагнитного излучения или электростатических полей
Смотрим эти два видеоролика:
Возможно, само видео с магнитроном – фейк, но мысль в него заложили интересную:
Сомнения, что подобные технологии могли использоваться в прошлом уходят после просмотра этой информации:
8. Из толстой стали эти доспехи будут неподъемные. И в бою рыцарь становится неуклюжим. Таким образом, они теряют свое военное назначение. А вот из тонкой – вполне отличная защита от статического напряжения.
Примеры странного оружия из прошлого:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Зачем эта проволока? Что бы рукоять не скользила? Возможно, Но можно было сделать рельефную поверхность металлического цилиндра.
17.
Источник со списком из 26-ти статей со странным, якобы холодным оружием из прошлого.
Могло ли это “оружие” иметь отношение к теме “разрядников”, “метателей молний”?
***
Получение статического напряжения на джеде так понимаю, от какой-то виброустановки, возможно, работающей на принципе пьезоэффекта. Кстати, есть версия, что и пирамиды – это электроустановки, работающие от шума Земли (микроколебаний ее поверхности)
Похоже на катушку Теслы, только упрятанную в цилиндр установки. Так же, как и от нее – здесь тоже загорается газоразрядная лампа.
***
Иллюминации городов прошлого
18. Франкфурт в 1730 году
19.
20.
21.
22. На Парижской выставке демонстрируются достижения электроосвещения. Это 1890 год.
Источник
***
23.
Найдите отличия:
24.
и
25. Спрашивается, зачем убрали такую красоту, этот декор?
Думаю, вот почему:
26. Источник
***
Видео про интересные наблюдения у старинных домов. И мысли автора про их отопление и освещение:
Кстати, возможно именно так освещали огромные залы и помещения обычных домов в прошлом:
27. Источник
***
Здание-генератор в С-Петербурге
***
Пример масштаба использования электричества (пусть и не атмосферного) в не таком далеком прошлом: книга инженера Александрова, выпущенная в 1912 году, выдержала 4 издания до 1918 года. Очень интересная для интересующихся историей электрификации, хотя некоторые советские сказочники первую лампочку Ильича исхитрились только в 1920 увидеть. Источник
28. Пишут, что фен изобрёл американец в 1925 году, но смотрите он у русской женщины лежал на столике уже в начале века! Елочная гирлянда. А вот что такое аппарат для устранения морщин – не знают и сейчас! Больше всего удивило, что уже были двухтарифные счётчики, которые у нас только лет 25 назад появились.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
Видеоверсии предыдущих статей
Сборник некоторых фактов, видео, побуждающие задуматься: а так ли дремучи были люди прошлого? Не исключено, что про электричество и его получение они знали куда больше, чем некоторые наши энергетические отрасли.
1. Трансформатор в камне из Косово
Фотограф-исследователь Ismet Smaili в горах Шарри, Косово, нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Предмет как-бы «впаян» в камень.
2. Так же, судя по внешнему виду, возможно, что это ЛАТР (линейный автотрансформатор), либо просто катушка индуктивности
3. Не исключено, что это было залито неким бетонным составом, жидким камнем.
4.
К этой части что-то прикручивалось
5.
6.
Источник
Не будем исключать и версию скептиков, что прибор середины 20в. попал в грязь, которая окаменела, как на этом примере:
7.
***
А если это катушка Тесла? И тогда имеет смысл посмотреть вот эти ролики:
Как вам такая версия изначального варианта использования кольчуги?
Рыцарские доспехи как защита от электромагнитного излучения или электростатических полей
Смотрим эти два видеоролика:
Возможно, само видео с магнитроном – фейк, но мысль в него заложили интересную:
Сомнения, что подобные технологии могли использоваться в прошлом уходят после просмотра этой информации:
8. Из толстой стали эти доспехи будут неподъемные. И в бою рыцарь становится неуклюжим. Таким образом, они теряют свое военное назначение. А вот из тонкой – вполне отличная защита от статического напряжения.
Примеры странного оружия из прошлого:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Зачем эта проволока? Что бы рукоять не скользила? Возможно, Но можно было сделать рельефную поверхность металлического цилиндра.
17.
Источник со списком из 26-ти статей со странным, якобы холодным оружием из прошлого.
Могло ли это “оружие” иметь отношение к теме “разрядников”, “метателей молний”?
***
Получение статического напряжения на джеде так понимаю, от какой-то виброустановки, возможно, работающей на принципе пьезоэффекта. Кстати, есть версия, что и пирамиды – это электроустановки, работающие от шума Земли (микроколебаний ее поверхности)
Похоже на катушку Теслы, только упрятанную в цилиндр установки. Так же, как и от нее – здесь тоже загорается газоразрядная лампа.
***
Иллюминации городов прошлого
18. Франкфурт в 1730 году
19.
20.
21.
22. На Парижской выставке демонстрируются достижения электроосвещения. Это 1890 год.
Источник
***
23.
Найдите отличия:
24.
и
25. Спрашивается, зачем убрали такую красоту, этот декор?
Думаю, вот почему:
26. Источник
***
Видео про интересные наблюдения у старинных домов. И мысли автора про их отопление и освещение:
Кстати, возможно именно так освещали огромные залы и помещения обычных домов в прошлом:
27. Источник
***
Здание-генератор в С-Петербурге
***
Пример масштаба использования электричества (пусть и не атмосферного) в не таком далеком прошлом: книга инженера Александрова, выпущенная в 1912 году, выдержала 4 издания до 1918 года. Очень интересная для интересующихся историей электрификации, хотя некоторые советские сказочники первую лампочку Ильича исхитрились только в 1920 увидеть. Источник
28. Пишут, что фен изобрёл американец в 1925 году, но смотрите он у русской женщины лежал на столике уже в начале века! Елочная гирлянда. А вот что такое аппарат для устранения морщин – не знают и сейчас! Больше всего удивило, что уже были двухтарифные счётчики, которые у нас только лет 25 назад появились.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com