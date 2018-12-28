Изначально храмовые купола служили стяжателями “духа Святаго”. Таковым долгое время считали электричество!

Этот необычный рассказ я начну с конца — с переписки с читателем, который успел прочесть его в числе первых. Уверен, что при такой форме подачи (с конца) важная информация, которую я хотел бы донести до возможно большего числа людей, будет ещё лучше понята всеми читателями.

Итак, Никита Потанин написал мне:

«Никакого отношения “Святой Дух” к электричеству не имеет! Он вообще не имеет проявления в материи…. в привычном понимании. Антон, вы хоть соображаете к чему приводит “жонглирование божественным”? Когда вы священные и святые образы низводите до уровня электричества, другие в это время — рассуждают о богах как о соседях по палате!.. Вы постарайтесь вытравить из себя еврейское материалистическое отношение к святому. Видимо долгая концентрация на еврейском вопросе сказывается… Да, если долго смотришь в бездну…»

Уважаемый Никита! Вот Вы написали: «Дух вообще не имеет проявления в материи…. в привычном понимании».

Отвечаю: имеет! Это верно прежде всего с точки зрения самого Иисуса Христа, сказавшего: «Царство Небесное (от которого исходит Дух) подобно зерну горчичному, …которое меньше всех семян…» (Мф. 13: 31-32).

Что это, как не объяснение Христом того, что мир духовный — материален?!

Просто надо различать, что есть вещество, состоящее из атомов химических элементов, состоящих в свою очередь из электронов, протонов, и так далее, как физики нам рассказывают… И есть бескрайняя материя — «Царствие Небесное», состоящая из частиц, которые «меньше всех семян», как Христос сказал!

С точки зрения физики и даже религиозной логики — «Дух есть некое движение (из «Царствия Небесного»), творящее благие дела и жизнь». Из учения Христа следует, что Дух имеет свойство нисходить или исходить из «Царствия Небесного», как лучи света или тепло исходят от Солнца.

При этом Христос объяснял, что этот Дух и есть Бог!

Вот его слова: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4: 24),

Опять же, с точки зрения физики и обычной здравой человеческой логики, Дух, который есть Бог, материален, как материален ветер! Ибо ветер, как движение, невозможно представить себе нематериальным, это ведь есть незримое движение воздуха, которое мы ощущаем не глазами, но своей кожей. И когда воздух не движется (стоит на месте), это не значит что его нет, это означает лишь то, что ветра нет!

Дух, который исходит из «Царства Небесного», движется так же незримо, как может двигаться воздух, когда он образует ветер. Только «тело» Духа образует другая «плоть»… Чтобы люди понимали, что за «плоть» у Духа, исходящего из «Царствия Небесного», который и есть Бог, в «Новом Завете» Ему дано прилагательное «Святый» — для различения от духа «Ветхого завета» и осознания всеми, кто ищет истину. То есть, Он — «Святый Дух»! У него то же «тело», что и у света, который мы видим глазами.

Другое дело — Его информационно-энергетическое наполнение. Это информационно-энергетическое наполнение Духа, который есть Бог, умеют принимать и «читать» наши генетические структуры. И от этого умения наших генетических структур принимать и «читать» информацию извне, приходящую к нам с Духом, зависит, каким талантами владеет человек, и владеет ли ими вообще.

Тому, что я только что рассказал, есть интересное объяснение, опять же, в «Новом Завете Христа»:

«4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Господь один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно…» (1 Кор. 12).

Никита Потанин: «Антон, еще раз… вы пишете в статье «Стяжатели Духа Святого» о «материальных приблудах», использованных священниками в храмах. У вас БОГ — ГЕНЕРАТОР что ль?! С ума сошли?Святые говорили о «стяжании Духа» как о высшей цели КАЖДОГО, кто идёт ДУХОВНЫМ ПУТЁМ… Там колоссальные подвиги аскез и служения… Сё есмь Дверь в восприятие Вышнего… в миры Чистого Предвечного!.. Никакого отношения к ФИЗИЧЕСКОМУ свету — это не имеет вовсе! Вы больны напрочь — ИУДЕЙСКИМ ПОНЯТИЙНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ. Читайте, что Вы пишете! ТТХ БОГА описываете! Сдурели вообще? Машинное мышление… Никакого отношения ДУХ СВЯТОЙ к жизни на Земле — НЕ ИМЕЕТ! Он отсюда ушёл давным давно… НИМБЫ вокруг голов есмь ПРИСУТСТВИЕ ДУХА В ЧЕЛОВЕКЕ И С НИМ… Сё — ощущение Святости и пребывание в ней… Золотистое свечение Высшей Благодати… Мне однажды довелось испытать, что есмь БЛАГОСЛОВЕНИЕ… Я после этого в Ворота РАЯ сам бы не пошёл, понимая свою ничтожность и нечистоту. НИКОГДА не пытайтесь осознать СВЯЩЕННОЕ — МИРСКИМ!

Отвечаю: я вас понимаю, а вот Вы отказываетесь меня понимать. Мы, выходит, на разных уровнях говорим. Я вам про одно, Вы про другое, своё.

Ваше: «Святые говорили о «стяжании Духа» как о высшей цели КАЖДОГО, кто идёт ДУХОВНЫМ ПУТЁМ… Там колоссальные подвиги аскез и служения…»

Отвечаю: Согласен! Тогда мой вопрос к Вам: а в писании, на которое все святые ссылаются, для которых Христос — самый святой человек, хоть что-то есть про ХРИСТИАНСКИЕ ХРАМЫ?

Нету! Ничего там про христианские храмы нет!

Во времена Христа были только иудейские храмы — СИНАГОГИ. И он, Христос, никаких планов не высказывал по поводу строительства храмов, соборов или церквей для того дела, которое он поручил делать своим ученикам и последователям… И молитву он дал им одну-единственную, надеюсь знаете какую — «Отче наш…» И где молиться он, Христос, объяснил внятно: «когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего…» (Мф. 6: 6).

Тогда что мы имеем по факту? Что за тысячи церквей и храмов построены в России и мире?

Похоже, что мы имеем под видом «христианских храмов и церквей» — всё те же ИУДЕЙСКИЕ СИНАГОГИ, но только приспособленные для «гоев» — неевреев! А чтобы русский народ шёл в них, переодетые в «христианских священников» Иудеи и придумывали различные завлекательные архитектурные формы храмов, оформленные на «языческий» манер, то есть, приятный глазу русских людей.

А теперь, когда я объяснил то, что Вы не смогли понять по умолчанию моему (я хотел, чтобы читатели напрягли свой ум и попробовали сами догадаться), попробуйте сами ответить на свой же вопрос: «Антон, еще раз… вы пишете в статье «Стяжатели Духа Святого» о «материальных приблудах», использованных священниками в храмах. У вас БОГ — ГЕНЕРАТОР что ль?! С ума сошли?..»

Спрашиваю: а кто эти все храмовые «приблуды» придумал и сделал? Кто выдумывал такую архитектуру храмов и их внешнее оформление?!

Я что ли?

Ваш вопрос надо адресовать тем библейским затейникам, которые простому учению Христа «о Духе Святом, который есть Бог», придали столько внешнего СИМВОЛИЗМА!

Не потому ли иудеи теперь говорят в своих синагогах, что < ![CDATA[ ]]> “Христианство — дочернее предприятие иудаизма?!”< ![CDATA[]]>

Считайте, друзья, эту мою переписку с читателем Никитой Потаниным ПРЕДИСЛОВИЕМ к последующему тексту статьи:

Вот прочёл недавно: “Зачем храмам нужны купола? Купола православных храмов в том виде, как мы знаем их сейчас, — это вопрос исключительно традиции. В том смысле, что это так сложилось: у храмов должны быть купола! Причем, сложилось именно у нас. В православной Греции, например, — многие церкви возводятся вообще без привычных нам куполов. Какое же значение купола имеют для храма, если их не везде сооружают, и зачем они нужны храму? Посмотрите: собор святой Софии в Константинополе (сейчас — это мечеть). Он был построен как православный храм в VI веке — с куполом.

Купол это просто красивая надстройка или дань какой-то моде? Может, он выполняет какую-то особую физическую функцию?”

В рамках своего разумения истории религии я попробую ответить на эти вопросы. Посмотрите на эту старую гравюру, изображающую российский город Казань. Что там возвышается и тянется в небо?

Кресты?

Это не кресты, а вот такие фигурные металлические конструкции, заканчивающиеся остриями. Кстати, привычные нам сегодня надкупольные кресты самых разных конфигураций стали изготавливаться относительно недавно, где-то лет 300-350 назад, после < ![CDATA[ ]]> “реформы Никона”< ![CDATA[]]>. Тогда же ушла эпоха < ![CDATA[ ]]> безкрестовых изображений на могильных плитах< ![CDATA[]]>.

Такая ажурная металлическая конструкция, венчающая металлический купол, могла служить съёмником атмосферного электричества.

А вот как делают “маковки” для храмов:

И что в сумме получается?

Из школьных уроков физики мы все знаем, что эта конструкция может представлять собой не что иное, как объёмный накопитель статического атмосферного электричества. Ёмкость этого накопителя статического атмосферного электричества тем больше, чем больше площадь его наружной поверхности.

На практике оказалось удобно собирать из металла вот такие “маковки” как на фото вверху, и вот такие огромные полусферы, как на мечети Аль-Масджид Аль-Харам, расположенной в Иерусалиме.

Если кто-то ринется сейчас мне возражать, мол, такая форма храмовой крыши — прекрасный акустический резонатор, и ради этого резонанса их и строили, я отвечу, что эта мысль неверная.

Если посмотреть, как устроена купольная крыша собора Святого Павла в Риме или в Лондоне, то будет понятно, что внешний металлический купол храма не имеет никакой акустической связи с внутренним объёмом храма! Это отдельная конструкция!

Фотография этого же собора Святого Павла, находящегося в Лондоне (Англия).

Как распоряжались в старину атмосферным электричеством, можно только догадываться.

Интересно, что во второй половине 18 века американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель и масон Бенджамин Франклин (1706-1790) в одном из своих научных трудов дал чёткое определение электричеству, не утратившее своей актуальности до сих пор: “Электричество — это особая форма материи, состоящая из частиц, размеры которых меньше размеров частиц обыкновенного вещества”.

В настоящее время, скорее всего, все металлические купола храмов надёжно заземлены, от греха подальше! Ведь с электричеством шутки плохи, особенно с высоковольтным. Поэтому и строят сейчас церкви с куполами исключительно по традиции. Но раньше, когда не было ясности, что представляет собой электричество, служители культа отождествляли атмосферное электричество со “Святым Духом, нисходящим с Неба”.

Не могу не заметить, что на факт использования куполов храмов в качестве объёмных накопителей статического атмосферного электричества обратил в своё время гений электричества Никола Тесла. Он создал по их образу и подобию конструкцию своей установки для беспроводной передачи энергии на расстояние.

Важной деталью в этой конструкции Тесла была вот эта грибовидная “шляпа” — однополюсный накопитель статического электричества:

Вверху рисунок, сделанный рукой Николы Тесла, а внизу фотография, на которой запечатлена < ![CDATA[ ]]> знаменитая “башня Теслы”< ![CDATA[]]>, построенная в США в 1901 году:

На этих фотографиях запечатлены безопасные опыты с высокочастотным электричеством высокого напряжения. Оно протекает только по поверхности тела и сильно электризует волосы:

На нижней фотографии символическое изображение христианского Бога в Казанском соборе, находящемся в Санкт-Петербурге:

Из треугольника с надписью “БОГ” исходят во все стороны лучи, символизирующие “Святой Дух” — один-в-один как волосы у девочки, представленной на верхнем снимке.

Казанский собор в Санкт-Петербурге.

Когда стало ясно, что атмосферное электричество — это не “Дух Святой”, исходящий (по определению Христа) “от Отца Небесного”, интересующиеся сверхестественным стали искать Бога в самой глубине микромира — в эфире.

В 1905 году с подачи А.Эйнштейна и Ко и после < ![CDATA[ ]]> мошеннического эксперимента< ![CDATA[]]> Майкельсона-Морли, светоносный эфир был официально отменён в науке, как не существующий субъект.

“Богоискательство — философско-религиозное движение в среде русской интеллигенции конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Представители этого движения — Н. Бердяев, С. Булгаков, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, В. Розанов, Д. Философов и др. — группировались главным образом вокруг «Религиозно-философского общества»; они издавали журналы «Новый путь», «Вопросы жизни», «Весы». Основная задача этого движения было не поиск «нового Бога», а поиск «новых путей к Богу». Богоискатели критиковали материализм и марксизм за умаление личностного начала. Бердяев в работе «Новое религиозное сознание» (1907) выразил некоторые идеи богоискательства. Новое религиозное сознание («неохристианство») преодолевает нигилизм, «плебейскую обиду на мир» и «самолюбивый бунт против Бога». Бердяев признает ужасы реального мира, но искренне верит в «трансцендентный исход». Вместе с тем, критике подвергаются «звероподобные христиане» — участники сожжений еретиков и погромов…” < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>.

Любопытен и тот “языческий символизм”, который архитекторы Православия внесли во внешнее оформление христианских храмов:

Храмы Христа — это непременно золотые купола. А это цвет Солнца!

Храм Христа.

Кстати, сегодня часто можно увидеть над храмами, построенными во славу Христа, вот такие интересные кресты — с Солнышком!

Глядя на такое, невольно поверишь американскому и английскому писателю 18 века Томасу Пейну, который сказал: “Христианская религия — это пародия на поклонение Солнцу. Иудеи заменили Солнце человеком по имени Христос и вынудили людей поклоняться ему также, как раньше поклонялись Солнцу…”

Храмы Богородицы — это непременно купола тёмно-синего цвета со звёздами, ведь “языческая Богородица” — это и есть тёмно-синее небо со звёздами, ежегодно рождающее, по легенде, 25 декабря “золотого телёнка” — молодое Солнце!

Храм Богородицы.

Храмы, построенные во славу “Духа Святого”, имеют стены, окрашенные в цвет северных сияний — светло-зелёный!

Сравните сами:

Удивила меня и раскраска куполов храмов в честь Покрова Богородицы — они чёрные!

И что же они символизируют своей чернотой?

Ответ легко находится, если вспомнить, на какой день и месяц приходится в церковном календаре < ![CDATA[ ]]> праздник Покров Богородицы< ![CDATA[]]>. На 14 октября! Причём это непереходящий праздник, то есть он связан с астрономическим явлением!

Справка: “Непереходящие праздники — христианские праздники с неподвижными датами по солнечному календарю”.

Так вот, чёрный цвет куполов храмов, посвящённых Покрову Богородицы и тут чисто “языческий”. Именно 14 октября ежегодно в северном полушарии Земли, на Северном Полюсе, наступает ПОЛНАЯ ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ! То есть, ночная тьма (Богородица-Мать) ПОКРЫВАЕТ собой на многие месяцы вершину Земли и там полностью отсутствует свет Солнца! Вот что стоит за словом ПОКРОВ!

Ледокол “РОССИЯ” на Северном Полюсе в Полярную ночь.

“Если во время истинного полдня стоит кромешная тьма, и не наблюдается сумерек, то такая полярная ночь называется полной”.

Полная Полярная ночь на Северном полюсе нашей планеты наступает аккурат в Покров Богородицы. Оттого купола храмов, посвящённых Покрову Богородицы и символизируют полный мрак — черноту.

Приложение: < ![CDATA[ ]]> “На Северном полюсе наступила полная Полярная ночь! Для христиан это “Покров Богородицы”< ![CDATA[]]>

26 декабря 2018 г. Мурманск. Антон Благин