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Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 4

09:16. 14 ноября 2017 Просмотров - 326 Нет комментариев Опубликовал:
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Видеоверсии предыдущих статей

Сборник некоторых фактов, видео, побуждающие задуматься: а так ли дремучи были люди прошлого? Не исключено, что про электричество и его получение они знали куда больше, чем некоторые наши энергетические отрасли.


1. Трансформатор в камне из Косово

Фотограф-исследователь Ismet Smaili в горах Шарри, Косово, нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Предмет как-бы «впаян» в камень.


2. Так же, судя по внешнему виду, возможно, что это ЛАТР (линейный автотрансформатор), либо просто катушка индуктивности




3. Не исключено, что это было залито неким бетонным составом, жидким камнем.


4.


К этой части что-то прикручивалось
5.


6.

Источник

Не будем исключать и версию скептиков, что прибор середины 20в. попал в грязь, которая окаменела, как на этом примере:


7.
***

А если это катушка Тесла? И тогда имеет смысл посмотреть вот эти ролики:


Как вам такая версия изначального варианта использования кольчуги?

Рыцарские доспехи как защита от электромагнитного излучения или электростатических полей

Смотрим эти два видеоролика:



Возможно, само видео с магнитроном – фейк, но мысль в него заложили интересную:



Сомнения, что подобные технологии могли использоваться в прошлом уходят после просмотра этой информации:




8. Из толстой стали эти доспехи будут неподъемные. И в бою рыцарь становится неуклюжим. Таким образом, они теряют свое военное назначение. А вот из тонкой – вполне отличная защита от статического напряжения.

Примеры странного оружия из прошлого:


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16. Зачем эта проволока? Что бы рукоять не скользила? Возможно, Но можно было сделать рельефную поверхность металлического цилиндра.


17.

Источник со списком из 26-ти статей со странным, якобы холодным оружием из прошлого.

Могло ли это “оружие” иметь отношение к теме “разрядников”, “метателей молний”?
***



Получение статического напряжения на джеде так понимаю, от какой-то виброустановки, возможно, работающей на принципе пьезоэффекта. Кстати, есть версия, что и пирамиды – это электроустановки, работающие от шума Земли (микроколебаний ее поверхности)


Похоже на катушку Теслы, только упрятанную в цилиндр установки. Так же, как и от нее – здесь тоже загорается газоразрядная лампа.
***

Иллюминации городов прошлого


18. Франкфурт в 1730 году


19.


20.


21.


22. На Парижской выставке демонстрируются достижения электроосвещения. Это 1890 год.

Источник
***


23.

Найдите отличия:


24.

и


25. Спрашивается, зачем убрали такую красоту, этот декор?

Думаю, вот почему:


26.
***

Видео про интересные наблюдения у старинных домов. И мысли автора про их отопление и освещение:






Кстати, возможно именно так освещали огромные залы и помещения обычных домов в прошлом:


27. Источник
***


Здание-генератор в С-Петербурге
***

Пример масштаба использования электричества (пусть и не атмосферного) в не таком далеком прошлом: книга инженера Александрова, выпущенная в 1912 году, выдержала 4 издания до 1918 года. Очень интересная для интересующихся историей электрификации, хотя некоторые советские сказочники первую лампочку Ильича исхитрились только в 1920 увидеть. Источник


28. Пишут, что фен изобрёл американец в 1925 году, но смотрите он у русской женщины лежал на столике уже в начале века! Елочная гирлянда. А вот что такое аппарат для устранения морщин – не знают и сейчас! Больше всего удивило, что уже были двухтарифные счётчики, которые у нас только лет 25 назад появились.
***

Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24



Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, забытые традиции, изобретатели, история, наука
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