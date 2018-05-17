Как мясники хирургами притворились

Простой бытовой пример: у человека сломался телевизор. Говорит, но не показывает. Может такое быть? Да запросто! А зачем нужен телевизор, который не показывает? Естественно, человеку хочется его починить. И если этот человек – телевизионный мастер, то нет проблем! Он разберёт телевизор, исправит поломку – и всё закончится хорошо: снова семья может смотреть и слушать… Беда, однако, в том, что некомпетентный человек, не разбирающийся в телевизионной технике, доломает телевизор при попытке починить. Вероятность того, что он починит – не зная схемы прибора, не зная основ техники – ничтожно мала. Вероятность же того, что прибор сгорит окончательно, если тыкать в него отвёрткой куда попало (надеясь «методом тыка» его исправить) – очень велика. Трудно понять, почему, в силу какой гримасы истории у нас под «революциями» стали понимать крушения государств. Крушение – оно и есть крушение, зачем для него сложные слова выдумывать? Революция [1] – это восстановление воли после периода безволия и маразма.



Поэтому революция случается не тогда, когда разрушили, а тогда, когда восстановили. На самом деле всё не так уж и сложно, если называть вещи своими именами:

Цивилизация рождает государство, как аппарат обеспечения цивилизованных отношений между людьми. То есть государство – инструмент цивилизации, орудие духовного и материального прогресса общества.



При определённых обстоятельствах государство вырождается – меняет свою природу. Задача революции (если это действительно революция, а не смута и не путч) – пресечь перерождение обеспечительного механизма цивилизации, вернуть государству его функции развития и созидания, промышленного воспитания нации и привития культуры.

То есть нужно сломать псевдогосударство-мутант и вернуть государству его изначальную функцию механизма, преодолевающего неустройство, дикость и изуверства.

Это (настоящая революция) очень опасный и очень сложный процесс. Естественно, он нужен только тогда, когда мутации старого госаппарата стали необратимы, никаких надежд вернуть его в цивилизацию мирным путём не остаётся.

Но и в этом случае нужно отличать сложнейшую операцию, подобную нейрохирургической, от простой мясницкой расчленёнки!

Именно этого, главного, не понимают люди, поведение которых складывается по формуле «желание улучшений + непонимание жизни». В итоге толпа недоумков берёт плохое – и делает ещё хуже. Так можно обрушить социум много раз, опускаясь по шкале цивилизованности всё ниже и ниже – прямиком в каменный век.

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Главное отличие прогрессивных масс (демоса) от тупого агрессивного быдла – (охлоса) в программной заряженности.



Революция продвигает не личность, не клан, а программу действий, имеет «длинную память» – то есть помнит, чего изначально хотела, а не мечется между ситуационными выгодами особей. Если этого нет (ясного, чёткого понимания, чего хочешь) – тогда революционные бури выродятся в мародёрство и погромы (которые и так будут – главное, чтобы были не только они).

Между тем способность к пониманию программ у современных масс в значительной степени утрачена, подменена конкурсом эмоций, дебильного самовыражения и личных симпатий.

В итоге начали с одного, продолжают другим, заканчивают вообще третьим, про которое и писку вначале не было. Обратите внимание: победитель в «цветной революции» – всегда однолетний цветок.

Пребывание его во власти заканчивается для него «волчьим билетом» в политике и всеобщей аллергией на его фамилию. Это отражает разочарование бунтарей в лидерах своего бунта, «бессмысленного и беспощадного».

И это было бы смешно (недоумки сами себя выпороли) – если бы всякий раз несущая цивилизационная платформа не проседала на уровень ниже…

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Трагедия XXI века в том, что общественное устройство берутся чинить те, кто ни малейшего понятия не имеет насчёт общественного устройства. «Наше общество плохое» – говорят они, и в этом совершенно правы. Точно так же, как прав тот, кто говорит про телевизор без звука или картинки – «он сломался».

Штука-то в том, что сам факт поломки какого-либо прибора отнюдь не делает любого его пользователя квалифицированным ремонтником. И аргумент «хуже уже не будет» – не прокатывает. Допустим, телевизор сломан – а если тебя током через него насмерть шибанёт – хуже не будет?

Принцип очень прост: нельзя соваться в системы, которых не понимаешь. Надо вначале понять систему, как она устроена, как работает – а потом уже отвёрткой тыкать. Но как бы ни была проста эта мысль – майданным активистам её не объяснишь.

Тут либо клиническое слабоумие, либо коварная попытка выдернуть из чужой сломанной техники цветные металлы, и потом за бутылку обменять во «Вторсырье».

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Люди, которые хотят митингами бороться с коррупцией – видимо, никогда не слыхали поговорку «вор громче всех орёт «держи вора!». У них настолько слабые умы, что они не понимают принципов нормального расследования преступлений, безмерно далёкой от взвинченности площадной линчующей толпы. Как можно на орущей площади установить, кто прав, кто виноват?

А вдруг оратор, зовущий к борьбе с коррупцией – именно эту коррупцию и представляет? Ему на хвост наступили – и он хочет толпой прикрыться от правоохранителей, чтобы не «дожали»?

Люди «цветных революций» повсюду требовали возмездия убийцам «сакральных жертв» – и повсюду привели именно этих убийц, заказчиков убийства – к власти…

Всякой «цветной революцией» управляют именно те, с кем она думает, что борется. Ведь для того, чтобы исправить пороки – нужно понимать систему и устройство жизни, а не пребывать в слюняво-слабоумных мечтах о европейской халяве. О том, что хищник поделится с антилопой своей сытной кровавой добычей…

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Какой бы прибор мы не взяли – эмоциональные бессистемные удары по нему могут его только испортить – но никак не починить. Исправление пороков общества требует далёкого от эмоций, холодно-рационального анализа и разветвлённого долгосрочного плана действий.

А этого нет ни у пост-советских властей, ни у пост-советских оппозиций. Люди устают от многих лет застрявшего безвременья, понимая в отчаянии, что жизнь проходит мимо них (ибо биологическое время, в отличие от социального, никто не останавливал). И, как утопающий за соломинку, хватаются за вовремя выставившегося афериста, за пустого «обещалкина», за очередного Хлестакова на грантах Госдепа.

А поскольку он опирается на очередной виток зоологической «свободы»-охлократии, он приводит к очередному обвалу, ниже предыдущего.

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Cегодня нам предстоит непростой путь: между Сциллой цивилизационного пост-советского тупика мёртвой "стабильности" кладбища – и Харибдой: предлагающими себя на роль нейрохирургов рыночными мясниками, угрожающими "добить недобитое".

Главное – понимать: больной организм требует лечения, а не убийства. А квалификация врача, уровень его знаний и понимания жизни – на порядок выше, чем у убийцы. Государство должно вернуть себе функцию "главного института цивилизации" – и горе нам, если оно будет добито, уничтожено.

Одно облегчение: на этом пути с нами будут все лучшие люди человечества, как живые, так и оставившие наследие трудов великие люди прошлого.

И Бог нам в помощь!