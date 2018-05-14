Выборы в Ираке

В Ираке прошли первые за много лет выборы, в том числе и на территориях освобожденных от ИГИЛ, что впрочем не помешало боевикам устраивать нападения и теракты с целью срыва выборов и снижения явки.Явка оказалась достаточно низкой – около 45%, но куда как интереснее оказались результаты.Спустя 15 лет после вторжения США в Ирак, на демократических выборах побеждает тот, кто призывал к вооруженному восстанию против США и истреблению американских интервентов всеми возможными средствами.Лидирует после частичного подсчета голосов движение радикального шиитского проповедника Муктады Ас-Садра, который в нулевых возглавлял вооруженное восстание "Армии Махди" против американских оккупантов. Ас-Садр это шиит националистического толка – он не в восторге от того, что Ирак стал слишком зависим от Ирана и хочет для Ирака большей самостоятельности, но в тоже время, США и Израиль он ненавидит куда сильнее. Поэтому с Ираном скорее всего он будет торговаться (особенно с учетом влияния Тегерана на иракские дела), тем более что у Ас-Садра есть опыт подобных сложных переговоров с американской оккупационной администрацией, ну а на ориентации Ирака на Запад можно ставить крест.Хади Амири (в светлом камуфляже) на встрече Сулеймани.От Ас-Садра отстают движение одного из полевых командиров проиранского движения "Хашд-Шааби" (по сути это шиитское ополчение численностью 120-150 тыс. человек вооруженное и обученное с помощью Ирана) Хади Аль-Амири и движение бывшего премьера Аль-Малики, который также ориентирован на Иран. Партия действующего премьера борется за 3 место с Малики.Ожидается, что Абади все же сможет сохранить власть (для Ирана слабый премьер более удобен, нежели "сам себе на уме" Аса-Садр), но произойдет резкое усиление шиитского влияния на политическую систему страны, как со стороны проиранских сил, так и со стороны Ас-Садра.Ни одна из сил не может самостоятельно выдвинуть своего премьера, поэтому можно ожидать длительных политических консультаций и согласований, что объективно выгодно Ирану имеющему политическое влияние как на действующую власть, так и на новый парламент, где проиранская ориентация Ирака будет представлена через "Хашд Шааби" и движение Малики, хотя с Ас-Садром в директивном тоне разговаривать вряд ли получится. Ореол борца с американской оккупацией и борца с политической коррупцией, делает Ас-Садра достаточно независимым, что конечно осложнит для Ирана реализацию своей стратегии на территории Ирака. Оппоненты Ирана надеются, что разгогласия Ас-Садра с Ираном окажутся куда как сильнее.Для действующего премьера выборы стали очевидной неудачей. Даже попытки апелляции к выигранной битве за Мосул и разгрому ИГИЛ не принесли ему должного кол-ва голосов. Обвинения в коррупции и общей слабости текущего правительства, сыграли куда как более значимую роль.Не обошлось и без скандалов. Талабинисты из ПСК (которые всадили нож в спину Барзани) на выборах в Киркуке набрали более 90% голосов, после чего начались протесты как со стороны других курдских партий, так и со стороны местных исламских движений которые не верят, что в городе с большим процентом не курдского населения, курды могут набрать 90%. Подозревают вбросы и карусели. Блок из 6 партий – Движения за перемены (Горран), Коалиции за справедливость и демократию (CJD), ИСК, Исламской группы Курдистана (ИГК), Исламского движения Курдистана (ИДК) и Коммунистической партии Курдистана (КПК), призывает к новым выборам, так как прошедшие являются преступлением против молодой иракской демократии.Митинг в Киркуке.Можно отметить, что решение США разместить свое посольство в Иерусалиме и начавшаяся 3-я интифада, спровоцировала усиление шиитского влияния в регионе – вслед за Ливаном, Ирак через выборы тоже политически качнулся в сторону Ирана.Также можно указать на то, что разгром ИГИЛ привел к ослаблению суннитских политических течений, а Иран продолжает пожинать плоды своей стратегии массированного использования по всему Ближнему Востоку шиитских добровольцев, что аккумулируется в политическую поддержку в различных странах, где возрастает как роль шиитов ориентированных на Иран.

Источник: colonelcassad.livejournal.com