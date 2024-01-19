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МЕТАМЕТРИКА благодарит Корпорацию развития Новосибирской области и ее генерального директора Александра Сергеевича Зырянова за организацию приезда Скотта Риттера в Россию!

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Скотт Риттер – бывший американский разведчик, военный аналитик, один из ведущих мировых экспертов в сфере разоружения поговорил с нами о динамике развития современного миропорядка. Начнется ли война на Тайване, потеснит ли Китай США с пьедестала мирового гегемона? Конфликт в Израиле: почему Хамас и Хезболла побеждают? Сценарии выборов в США – зияющая гражданская война? Возможен ли в ближайшей перспективе распад НАТО и переход к подлинной полицентричности?

Послужной список Скотта Риттера: о причинах войны в Ираке 2003 года. Инспектор ООН по разоружению – о наличии у Хусейна оружия массового уничтожения и долгосрочных последствиях для политики США.

В чем генезис русофобии, подогреваемой в США? Почему американцам важно знать историю России? The Russian Enigma Скотта Риттера: большая загадка русской души.

Как преодолеть мировой хаос и главное: существуют ли инопланетяне?

Таймкоды:

00:00 Интервью в студии LIVE

00:35 В гостях Скотт Риттер

01:26 Исследователь просторов России

07:57 Тюменский «Илон Маск» продолжает радовать: встречайте новый пылесос

10:02 Россия: ожидание VS реальность

15:51 «Моя жена – советская грузинка»

20:36 О трудностях возвращения в США

23:10 Ирак 2003: США и легитимизация вторжения

27:15 ЦРУ не хотело разоружать Ирак

29:27 Ирак в 1998 году был разоружен на 95-97%

33:55 Роль Израиля в жизни палестинцев

37:41 Против Израиля начинается судебный процесс?

39:40 Право вето в Совбезе ООН: американец о прецедентах

41:47 ХАМАС сильно укрепил свои позиции

46:23 2024 год критически важен для США

50:52 Конституция в США все еще что-то значит?

54:03 Американский народ не влияет на политику своей страны

59:36 Русская душа – непостижимое понятие

1:00:53 Американская аудитория Скотта Риттера

1:05:04 Когда США свернули не туда? При Вашингтоне?

1:08:50 «Политика всегда была уродливой»

1:12:04 Линкольн и Рейган – величайшие президенты США

1:14:55 Мир уходит от гегемонии США

1:19:40 Штаты не смогут воевать против России

1:25:02 Скажи мне, американец…

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Дмитрий Егорченков:

Телеграм – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

ВКонтакте – https://vk.com/id17923348

Скотт Риттер:

Telegram – https://t.me/ScottRitter

Сайт – https://www.scottritterextra.com

YouTube – https://www.youtube.com/@USTourofDutyPodcasts/

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы Скотта Риттера и ведущих метаметрики:

1. Скотт Риттер положительно оценил свои поездки по России, отметив радушие и гостеприимство россиян. Он считает, что россияне начинают ценить свою страну и культуру.

2. Обсуждались причины вторжения США в Ирак в 2003 году. По мнению Риттера, это была ошибка, основанная на лжи американских властей о наличии у Ирака оружия массового поражения.

3. Риттер положительно оценил договор о сокращении ядерных вооружений между СССР и США, подписанный Рейганом и Горбачевым. Считает это важным шагом к миру.

4. Обсуждались текущие отношения США и Израиля. Риттер считает, что Израиль ведет геноцид палестинцев при поддержке США.

5. Риттер отметил опасность чрезмерного влияния военно-промышленного комплекса на политику США. Считает, что США разжигают конфликты ради выгоды этого комплекса.

6. По мнению Риттера, мир движется к многополярности, США теряют гегемонию. Китай играет важную роль в новом миропорядке.

7. Риттер считает, что США проигрывают информационную войну с Россией из-за нежелания американцев понимать русских.

Вывод: Скотт Риттер критически оценивает внешнюю политику США, считая ее агрессивной и циничной. Он призывает к улучшению отношений США с Россией и другими странами на основе взаимопонимания и диалога.