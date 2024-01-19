ЭКСКЛЮЗИВ! СКОТТ РИТТЕР о распаде НАТО, выборах и гражданской войне в США, будущем Китая и России
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МЕТАМЕТРИКА благодарит Корпорацию развития Новосибирской области и ее генерального директора Александра Сергеевича Зырянова за организацию приезда Скотта Риттера в Россию!
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Скотт Риттер – бывший американский разведчик, военный аналитик, один из ведущих мировых экспертов в сфере разоружения поговорил с нами о динамике развития современного миропорядка. Начнется ли война на Тайване, потеснит ли Китай США с пьедестала мирового гегемона? Конфликт в Израиле: почему Хамас и Хезболла побеждают? Сценарии выборов в США – зияющая гражданская война? Возможен ли в ближайшей перспективе распад НАТО и переход к подлинной полицентричности?
Послужной список Скотта Риттера: о причинах войны в Ираке 2003 года. Инспектор ООН по разоружению – о наличии у Хусейна оружия массового уничтожения и долгосрочных последствиях для политики США.
В чем генезис русофобии, подогреваемой в США? Почему американцам важно знать историю России? The Russian Enigma Скотта Риттера: большая загадка русской души.
Как преодолеть мировой хаос и главное: существуют ли инопланетяне?
Таймкоды:
00:00 Интервью в студии LIVE
00:35 В гостях Скотт Риттер
01:26 Исследователь просторов России
07:57 Тюменский «Илон Маск» продолжает радовать: встречайте новый пылесос
10:02 Россия: ожидание VS реальность
15:51 «Моя жена – советская грузинка»
20:36 О трудностях возвращения в США
23:10 Ирак 2003: США и легитимизация вторжения
27:15 ЦРУ не хотело разоружать Ирак
29:27 Ирак в 1998 году был разоружен на 95-97%
33:55 Роль Израиля в жизни палестинцев
37:41 Против Израиля начинается судебный процесс?
39:40 Право вето в Совбезе ООН: американец о прецедентах
41:47 ХАМАС сильно укрепил свои позиции
46:23 2024 год критически важен для США
50:52 Конституция в США все еще что-то значит?
54:03 Американский народ не влияет на политику своей страны
59:36 Русская душа – непостижимое понятие
1:00:53 Американская аудитория Скотта Риттера
1:05:04 Когда США свернули не туда? При Вашингтоне?
1:08:50 «Политика всегда была уродливой»
1:12:04 Линкольн и Рейган – величайшие президенты США
1:14:55 Мир уходит от гегемонии США
1:19:40 Штаты не смогут воевать против России
1:25:02 Скажи мне, американец…
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Дмитрий Егорченков:
Телеграм – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
ВКонтакте – https://vk.com/id17923348
Скотт Риттер:
Telegram – https://t.me/ScottRitter
Сайт – https://www.scottritterextra.com
YouTube – https://www.youtube.com/@USTourofDutyPodcasts/
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы Скотта Риттера и ведущих метаметрики:
1. Скотт Риттер положительно оценил свои поездки по России, отметив радушие и гостеприимство россиян. Он считает, что россияне начинают ценить свою страну и культуру.
2. Обсуждались причины вторжения США в Ирак в 2003 году. По мнению Риттера, это была ошибка, основанная на лжи американских властей о наличии у Ирака оружия массового поражения.
3. Риттер положительно оценил договор о сокращении ядерных вооружений между СССР и США, подписанный Рейганом и Горбачевым. Считает это важным шагом к миру.
4. Обсуждались текущие отношения США и Израиля. Риттер считает, что Израиль ведет геноцид палестинцев при поддержке США.
5. Риттер отметил опасность чрезмерного влияния военно-промышленного комплекса на политику США. Считает, что США разжигают конфликты ради выгоды этого комплекса.
6. По мнению Риттера, мир движется к многополярности, США теряют гегемонию. Китай играет важную роль в новом миропорядке.
7. Риттер считает, что США проигрывают информационную войну с Россией из-за нежелания американцев понимать русских.
Вывод: Скотт Риттер критически оценивает внешнюю политику США, считая ее агрессивной и циничной. Он призывает к улучшению отношений США с Россией и другими странами на основе взаимопонимания и диалога.