Почему США разорвали атомную сделку с Ираном

Одной из главных новостей минувшей недели стал отказ Вашингтона от соблюдения ядерной сделки с Ираном.

Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Прежде чем поговорить о том, зачем Вашингтон так поступает, уточним, о чем идет речь. В 2015 году эта самая сделка по иранской ядерной программе подавалась, как крупнейшая победа международной дипломатии. Суть её заключалась в том, что Иран должен отказаться от разработки ядерного оружия, за это с него поэтапно снимаются санкции. Как не сложно догадаться, обмен вовсе не равноценный. По сути, что-то делать или не делать должен один лишь Иран, США должны лишь снимать санкции, а остальные государства «посредничать» и наблюдать, чтобы все шло, как должно.

В качестве некого компромисса, Вашингтон в 2015 году согласился, чтобы Иран сохранил все ядерные объекты для использования их в мирных целях. Однако, в рамках этих международных договоренностей Тегеран, к примеру, передал запас обогащённого урана, наработанного за много лет.

И вот вдруг Израиль делает заявление, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, то есть – нарушает договоренности. Доказательства не предъявляются, а в соответствии с практикой «дела Скрипаля» и «химического оружия в Сирии» просто говорится, что они имеются. Только мы их вам не покажем, хотя скажем, что Израиль добыл «полтонны материалов”, среди которых — 100 тыс. документов, доказывающих, что Иран занимался разработкой ядерного оружия».

Опираясь на эти заявления Тель-Авива, Вашингтон заявил о своем выходе из ядерного договора с Ираном. То есть все было сделано в лучших традициях советской пропаганды. Цены, как известно, поднимались в магазинах, по просьбам трудящихся. Ядерную сделку с Тегераном США разорвали также по просьбе «трудящихся», роль которых сыграл израильский премьер.

Зачем Вашингтон так сделал?

Ситуация получилась странная:

– США, главный игрок Западного мира и главный оппонент Ирана, заявили, что разрывают в одностороннем порядке все договоренности;

– Тегеран заявил, что из сделки не выходит, так как «Иран исходит из того, что обеспечение полного и эффективного выполнения всеобъемлющего соглашения – общая ответственность и обязанность всех сторон».

– Россия, Китай, Британия, Франция и Германия осудили действия Вашингтона и вроде, как сохраняют договоренности с Ираном.

Однако вопрос гарантий безопасности Ирана подвис в воздухе, как и вопрос снятия санкций. Теперь Вашингтон санкции возвращает, а следом может начать прессинг в отношении тех компаний и стран, что торгуют с Ираном. Дать гарантии, что в Лондоне, Париже и Берлине «вдруг» не поменяют свою позицию под давлением «доказательств» Израиля или США, никто не может.

Получается весьма странная ситуация, когда «разоружившись» Иран разом лишился гарантий своей безопасности. При этом совершенно непонятно, что делать Ирану далее.

1.​ Если Иран заявит, что без Штатов сделка неполноценна и невозможна и он выходит из нее – это может послужить предлогом для Вашингтона для агрессии против Ирана.

2.​ Поэтому, заявляя о продолжении «сделки», Тегеран поступает правильно. Вот только дальше-то, что ему делать? Выход США, при сохранении остальных государств в рамках договоренностей, сделал её неполноценной и странной. И оружие нельзя разрабатывать и гарантий никаких нет.

Теперь обратим внимание на то, в каких условиях США заявили, что выходят из сделки с Ираном. Очевидно, что подобный поступок подрывает и без того небольшое доверие к возможности с Вашингтоном о чем-либо договориться. Трамп в ближайшее время должен встречаться с главой Северной Кореи, где будет обсуждаться, по сути, такой же вопрос. Пхеньян должен отказаться от своего ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности (договор) с США и вывод ядерного американского оружия с Корейского полуострова.

Вопрос: зачем нужно было разрывать сделку с Ираном ДО заключения её с Северной Кореей?

Что за срочность такая была у Трампа? Можно ли было подождать месяц и два и три? Конечно.

Тут ведь так: хотите договориться с корейцами, демонстрируйте незыблемость договора с иранцами.

Так зачем Вашингтон своими руками подталкивает главу Северной Кореи к неуступчивости? Потому, что США не нужен мир и стабильность на Корейском полуострове. Штатам нужна нестабильность вокруг Китая и рядом с границами России. Поэтому Трамп искусственно создает такой фон к переговорам, на которых корейцы откажутся договариваться по предложенному для них варианту. После чего их мировые СМИ и обвинят в срыве договоренностей. В итоге будет рост напряженности и сохранение присутствия США на Корейском полуострове.

Не бывает глупых президентов, не понимающих последствий своих действий.

Бывают ходы, которыми преследуются иные, от официально декларируемых, цели.

Что мы и видим сегодня.

И последнее.

Мы видим последовательные действия США по созданию дуги нестабильности вокруг России и Китая. Ближний Восток, Афганистан. Теперь снова Иран. В этом же ряду и Армения, где свершился государственный переворот. А поскольку за ним стоят США, то ничего хорошего Армении он принести не может в принципе.

Источник: nstarikov.ru