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Народ Украины бросил мощнейший вызов оккупационной власти

09:10. 14 мая 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Просто потрясён мужеством работников украинского канала „Интер”; артистами, которые выступали на праздничном концерте в осаждённом фашистами Киеве; пришедшими зрителями и, конечно, ветеранами Великой Отечественной войны, присутствовавшими в зале.

Исключительная атмосфера чести, достоинства и верности своим убеждениям. Дань памяти тем защитникам нашей единой Родины, для которых перечисленные понятия тем более не были пустыми словами, но руководством к действию. К защите российской земли от фашистского агрессора.


А нынче нам нужна одна победа.
Одна на всех – мы за ценой не постоим.”


Украина сегодня проходит тяжёлое испытание. На верность тем идеалам, которые были подтверждены самой жизнью, устремлённой к справедливости. И народ Украины, в отличие от зазомбированного фашиствующего быдла, подтвердил её не только организацией прекрасного концерта, но и шествием „Бессмертного полка”.

Организаторы предвидели около миллиона участников акции на всей оккупированной территории. Официальные киевские власти заявили „о более 365 тысячах участников”. Значит, в реальности миллион, скорее всего, был превзойдён.

Миллион мужественных людей – это огромная сила! Важно, чтобы они сами осознали её. А победа этих людей неотвратима, если к числу прибавить цель: борьба за правду. Наша сила – в правде!

И кто сказал, что так уж плохи дела у России в сегодняшней ожесточённой гибридной войне? Да, мы не хвалимся нашими успехами, но они есть. И главный – это прошедший уже в 80 странах(!) планеты „Бессмертный полк”.

Причём сегодня уже не имеет значения его история, поставленная организаторами либероидная цель: превратить празднование героизма в скорбный плач. Общественная инициатива, народ перехватил управление акцией и сделал её мощнейшим глобальным оружием в гибридной войне против фашистского варианта глобализации.

Празднование Дня Победы на планете, память о советском солдате-освободителе – это наш, народный ассиметричный ответ на потуги разных Рэнд Корпорейшн сменить ценности народов Земли, обыдляя их через СМИ, образование, культуру.

А организаторам, участникам, зрителям концерта „Интера” – земной поклон. За правду, за мужество, за сохранение чести и достоинства.


Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!!!


*

Большой праздничный концерт „Победа. Одна на всех” – Интер – 2018




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: бессмертный полк, война, гибридная, народ, СМИ, Украина, фашизм, честь
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