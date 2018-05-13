Правосудие для выживших
22:36. 13 мая 2018 Просмотров - 50 Один комментарий Опубликовал: brahman
На праздники в США приняли закон под условным названием "Правосудие для выживших", который фактически требует от Польши выплаты компенсаций жертвам геноцида евреев нацистами на основании того факта, что польские коллаборационисты пособничали в деле убийства евреев и присвоения их собственности и должным образом не решили вопрос компенсаций.
Поляки должны заплатить евреям 300 миллиардов долларов
«9 мая 2018 г. Польша окончательно проиграла Вторую мировую войну… Поляки должны теперь заплатить евреям $300 млрд. за то, что их убивали немцы» – так отреагировал лидер партии Союз реальной политики Станислав Михалкевич на подписанный Дональдом Трампом закон 447 о возвращении жертвам холокоста утраченного имущества. Американские власти обещают всячески им в этом содействовать. Против закона выступила польская диаспора США и польские политики, они даже разместили петицию на официальной странице Белого дома, но авторы законопроекта, а это 57 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, категорически заявили, что «Польша остаётся единственным крупным государством в Европе, где до сих пор не принято национальной комплексной программы, предусматривающей реституцию имущества или возмещение ущерба за утраченную частную собственность».
Госсекретарю США поручено отчитаться перед Конгрессом через 18 месяцев о наличии такого имущества в 46 странах, в т.ч. в Польше. В случае невозможности установления личности наследников объект должен быть передан в общественное пользование организациям, занимающимся исследованием холокоста, для дальнейшего использования в просветительских целях.
Подписание Трампом закона 447 наслоилось на непрекращающиеся обвинения Израиля в адрес Польши в попытках скрыть правду о соучастии поляков в истреблении евреев. Указывается, что во многих случаях причиной, по которой поляки передавали евреев в руки нацистов, было желание завладеть их недвижимым имуществом. Израильские активисты утверждают, что два из каждых трёх погибших польских евреев были убиты либо самими поляками, либо при их содействии.
https://www.fondsk.ru/news/2018/05/11/amerikancy-zastavjat-poljakov-vernut-imuschestvo-zhertv-holokosta-46116.html – цинк
https://kresy.pl/wydarzenia/polska/michalkiewicz-o-podpisaniu-ustawy-447-polska-ostatecznie-przegrala-ii-wojne-swiatowa/ – новость на польском
Что главное, американские граждане имевшие родственников на территории оккупированной нацистами Польши, получают правовой инструмент, посредством которого, они через американские суды, могут начат требовать с поляков компенсации и возвращение имущества.
С учетом того, что американские суды легко штампуют решения против различных государств, Польша тут явно исключением не окажется. Касательно ссылок на польское лобби, которое боролось против принятия закона, то следовало бы помнить, что в США израильское лобби куда как сильнее.
Если подумать, то нынешней Украине с ее "хероями", тоже как бы надо заплатить жертвам геноцида евреев, так как участие украинских коллаборационистов в этом вопросе было куда как существеннее, нежели участие польских коллаборационистов в аналогичных преступлениях на территории Польши.
Как уточняет "Еврейская Пресса":
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал Associated Press, что новый закон ставит евреев выше нееврейских заявителей и «делит наше общество».
Новый закон направлен в Государственный департамент в отношении связанных с ним стран (подписавших Терезинскую декларацию и которые определяются Специальным посланником по вопросам Холокоста, как страны, вызывающие особую озабоченность в отношении реституции) и он будет ежегодно включаться в соответствующий ежегодный Страновой доклад по правам человека, Международный доклад о свободе вероисповедания или другой соответствующий отчет. Будет требоваться оценка характера и масштабов национальных законов или принудительной политики в отношении идентификации, возвращения или реституции незаконно захваченных или переданных активов эпохи Холокоста и соблюдения целей Терезинской декларации о активах эпохи Холокоста и смежных вопросах.
К ним относятся:
- возвращение к законному владельцу незаконно изъятого или переданного имущества, в том числе религиозного или общинного имущества,
- предоставление сопоставимого заменителя имущества или выплата справедливой компенсации законному владельцу;
- использование принципов Вашингтонской конференции в отношении конфискованного нацистами искусства и Терезинской декларации при урегулировании претензий, связанных с публичным и частным движимым имуществом;
- реституция наследственного имущества для оказания помощи нуждающимся жертвам Холокоста;
- прогресс в разрешении претензий к гражданам США, пережившим Холокост, и членам их семей.
http://www.jewishpress.com/news/us-news/poles-irate-as-trump-signs-justice-for-uncompensated-survivors-today-act/2018/05/10/ – цинк
Еще Польска не сгинела…
- Панове, а давайте со всех наших соседей потребуем компенсации.
- А если с нас кто-то потребует?
- А с нас то за что?
- Ой вэй, таки есть за что.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Создаётся очень интересный международный ПРАВОВОЙ прецедент. Если он “обрастёт” правоприменительной практикой, то тогда сотни тысяч христиан(русских, украинцев, грузин, молдаван, белорусов и т.д.) смогут истребовать компенсации, так как пострадали от исламистского геноцида в регионах Средней Азии или на Северном Кавказе. Тем более, что резня русских в этих регионах была совсем недавно. Да и родственники убитых тоже скажут своё веское “правовое слово”. Тысячи зверски убитых и замученных представителями “самой миролюбивой религии”, миллионы беженцев из исламского “рая”. Этого не скроешь, слишком много живых свидетелей этих злодеяний. Ну а после международного трибунала над украинским фашизмом ( а он будет 100%, можете не сомневаться) возможно встанет вопрос и об преступлениях исламского фашизма. И если надо будет надавить на квази-государства мусульманского толка на постсоветском пространстве, думаю, это будет использовано.Тем более, что геноцид армян мусульманами Турции признали многие страны(чем очень взбесили “Великого Османа”Эрдогана), плюс арабский ОПЕК тоже надо будет ударить на правовом поле (что бы сильно не зарывался). Так что подождём, ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ…