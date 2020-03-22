Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 марта 2020
- 18:25 Об освобождении “мясника из Аль-Хиама”.
- 06:30 Грязные тайны боевиков и их хозяев: вскрыта сеть подземных объектов врага в Сирии (ВИДЕО).
- 04:41 Трофейный ACV-15.
Об освобождении “мясника из Аль-Хиама”
Об освобождении в Ливане "мясника из Аль-Хиама", которого задержали в прошлом году https://parstoday.com/ru/news/middle_east-i105099
США вывезли из Бейрута обвиняемого заплечных дел мастера на израильской службе
Госсекретарь Помпео говорит «добро пожаловать» обвиняемому заплечных дел мастеру и убийце, вернувшемуся в США.
«Американский гражданин Амер Фахури, который был в заключении в Ливане с сентября, вернулся в США, где он встретится с семьей и получит срочную медицинскую помощь», – объявил Помпео в четверг.
«Его возвращение – облегчение для тех, кто следил за его делом с глубокой озабоченностью. Мы с облегчением можем сказать ему «добро пожаловать домой»».
В этом превратном заявление не упоминается, почему же Фахури был арестован в Ливане – как будто он стал жертвой крайней несправедливости.
Фахури работал в позорно известной тюрьме Хиам в оккупированном Израилем Южном Ливане с 1985 году, пока ливанское Сопротивление не выгнало израильских оккупантов и их пособников – «Армию Южного Ливана» в мае 2000 года.
Израиль оккупировал Южный Ливан с 1978 года и провел вторжение в Ливан в 1982, убив десятки тысяч, осадив и оккупировав Бейрут.
Ливанский судья военного трибунала приказал освободить Фахури на этой неделе, на том основании, что якобы прошло слишком много времени с тех преступлений, в которых его обвиняют.
Ливанский прокурор подал протест против этого освобождения, но, прежде чем что-то можно было сделать, США вывезли Фахури прямо из посольства на вертолете.
«Мы очень благодарны ливанскому правительству за то, что они работали с нами и мы очень горды его семьей» – сказал Трамп в четверг.
То, что Ливан не предотвратил вывоз Фахури, некоторые считают признаком слабости и даже соучастия государства.
Растущее возмущение тем, что Фахури избежал правосудия, привело к тому, что глава военного трибунала Ливана подал в отставку.
Министр иностранных дел Ливана, как сообщают, вызвал посла США и предложил ей объяснить «обстоятельства того, что Амера Фахури перевезли за границу из посольства США».
В речи на телевидении в пятницу лидер Хезбаллы Хасан Насралла отрицал, что была заключена сделка для освобождения Фахури, несмотря на колоссальное давление на правительство Ливана.
Хезбалла, которая входит в правительство, говорит, что США угрожали внести в черный список ливанских официальных лиц и прекратить военную помощь, если Фахури не освободят.
Насралла сказал, что Хезбалла не знала заранее об освобождении и призывала к расследованию этого происшествия.
Пытки и убийства
Арест Фахури в сентябре, после его приезда в Ливан, был надеждой на правосудие для семей многих из его жертв. Эта надежда сейчас, возможно, потеряна.
Одна из тех, что надеялась – Ола Хамзе.
Ее отец – Али Абдалла Хамзе – умер в марте 1986 года, привязанный к столбу в Хиаме, «который был самой позорно известной тюрьмой пыток и издевательств в оккупированному тогда Израилем Южном Ливане», как сообщил в сентябре сайт Middle East Eye.
«Ему было 42 года, он был отцом трех детей, учителем в местной школе деревни Джамалия в южном Ливане».
По показаниям бывших заключенных, Хамзе умер через две недели после его похищения. «Армия Южного Ливана» не вернула его тело семье.
Бывшие заключенные показали, что Фахури командовал в тюрьме, где условия были наихудшими, особенно с 1986 по 1995 гг, пишет Middle East Eye.
Многие годы Международная Амнистия документально подтверждала методы пыток в этой тюрьме, включая «мешки с нечистотами на голове, непрерывные допросы с избиениями, постоянные подвешивания на опоре ЛЭП, пытки погружением в воду и пытки электричеством».
МА также отметила, что многих заключенных сначала отвозили в Израиль для допросов, а потом посылали в Хиам, и наоборот.
Многие из заключенных были мирными жителями, взятыми в заложники израильтянами, чтобы использовать их при переговорах с организациями сопротивления, включая Хезбаллу.
Освобождение
Эти ужасы прекратились 23 мая 2000 года. Свидетели рассказали МА, что «внезапно, около полудня 23 мая, произошло освобождение».
«Тюремщики не пришли с ключами к нашим камерам, они сбежали из тюрьмы, чтобы вместе с прочими (из «Армии Южного Ливана») добраться до границы и просить убежища в Израиле, а израильские солдаты помчались к границе.
Население города Хиам, «ввиду торопливого бегства и смятения израильтян, пошли к тюрьме, требуя освобождения узников».
Среди бегущих в Израиль был и Фахури. Он в конце концов оказался в США, где несмотря – а возможно, как раз поэтому –на обвинения в преступлениях против прав человека, получил гражданство.
Я побывал в тюрьме Хиам в конце июня 2000 года. Прошло всего несколько недель после поражения Израиля.
Настроение на юге было все еще праздничным в каждом и городе и деревне, где мы побывали – я и несколько человек, которые тоже приехали в Ливан на конференцию в Бейруте «Американской ассоциации выпускников университетов».
Люди со всего Ливана стремились на новоосвобожденные территории, и многие впервые увидели эту потрясающую горную часть своей страны.
Жители юга, многие из которых недавно вернулись из Бейрута, где были беженцами, с радостью встречали нас. На площадях были выставлены захваченные или уничтоженные израильские военные трофеи, увитые ливанскими флагами и флагами Сопротивления.
Но больше всего нам запомнилось посещение Хиама.
Это был ряд низких каменных зданий на холме, первоначально построенных французской армией как бараки в 1930-х. Я никогда не забуду, как вошел в камеры – темные и грязные, битком набитые нарами.
Казалось, узники еще были тут этим утром: одежда и белье все еще висели на веревках над нарами и личные записки и письма пришпилены к стенам. Освобождение тюрьмы было таким внезапным, что все как будто застыло, и наше посещение казалось почти вторжением в личную жизнь.
Я помню рад одиночных камер – их показали нам бывшие узники, которые теперь стали гидами. Там был двор с рядом цельнометаллических дверей. Внутри – пустая каменная клетка размером около метра на два.
Невозможно было представить себе, как можно провести даже час в такой камере, не говоря о неделях, месяцах, годах.
Одной из самых знаменитых узников такой клетки была героиня ливанского сопротивления Суха Бехара. В 1988 году Бехара, которой было тогда 21 год, попыталась убить Энтони Лахада – главу пособников Израиля – «Армии Южного Ливана».
Ее тоже пытали. Как она пишет в своих воспоминаниях «Сопротивление: Моя жизнь за Ливан», ее «швырнули на землю и избивали кнутом с гвоздями по ногам», причинив ей невыносимую боль. Ее также пытали электричеством.
Бехара просидела в этой тюрьме десять лет, из них шесть – в одиночке.
Она описывает, как ее швырнули в «маленькую коробку без матраса или одеяла». Раз в день ей давали немного еды и чашку воды. «Теоретически, мне разрешалось идти помыться раз в неделю, но они часто забывали выпустить меня из этой пещеры».
Она рассказала о пытках, и как она и другие узники сопротивлялись, в многих интервью, включая вот это в 1999: (в статью вставлено видео на арабском с английскими титрами).
И еще там была комната для пытки электрическим током.
Я помню, это было одноэтажное кирпичное здание, с проводами вдоль потолков и стен к какому-то прибору, похожему на то, чем запускают заглохшую машину.
Все это выглядело сделанным наспех, но, как нам рассказали гиды, в этом месте израильтяне и их пособники-предатели причиняли узникам жуткие мучения.
Во время вторжения в Ливан в 2006 году, Израиль бомбил тюрьму Хиам, пытаясь разрушить ее как памятник их преступлениям – но выжившие узники продолжают поддерживать музей.
В 1999 году Израиль признал то, что выжившие узники утверждали уже давно: что израильтяне участвовали в допросах в Хиаме.
Это признание, как заявила Human Rights Watch, должно быть использовано как часть усилий «призвать к ответу ливанцев и израильтян, виновных в систематических пытках здесь за последние двадцать лет».
Но спустя двадцать лет, Израиль и его пособники остаются безнаказанными. Вместо того, чтобы предстать перед судом, виновников, как Фахури, чествуют в США как героев.
Али Абунима
Перевод с английского https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/us-airlifts-accused-torturer-israel-out-beirut
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Грязные тайны боевиков и их хозяев: вскрыта сеть подземных объектов врага в Сирии (ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин продолжает следить за обстановкой на идлибском фронте в Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
По прошествии двух недель после остановки активных боевых действий в провинции Идлиб, сирийские военнослужащие продолжают находить схроны с боеприпасами и оружием иностранного производство, тоннели и склады, оставленные террористами ХТШ после их бегства.
Одной из таких находок стала сеть тоннелей в районе населённого пункта Кафер Нуболь. Оборудованы они внутри нескольких холмов, которые здесь расположены в большом количестве, рядом с позициями, ещё недавно используемыми боевиками против правительственных войск.
На позициях и в тоннелях оказалось довольно много брошенных боеприпасов и поражающих элементов, используемых исламистамии для ведения боевых действий и для производства самодельных взрывных устройств (СВУ.) Вариантов и количества, как первого так и второго здесь немало.
Впечатляет и масштаб сооружений. Он вполне сравним с масштабом и размахом латамнинских тоннелей, державших до этого дня первенство. Как видим, в Кафер Нуболе тоже оказалось немало таких же сооружений.
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Трофейный ACV-15
Примечательная фото из Ливии.
Войска ЛНА захватили поврежденный бронетранспортер ACV-15, которые недавно Турция в существенных кол-вах передавала боевикам в Идлибе, где они участвовали в боевых действиях и несли потери.
Так так турки поставляют из Сирию в Ливию боевиков, то нет ничего удивительного в том, что им по сирийским лекалам, выдают все тот же бронетранспортер ACV-15. Кроме того, данные машины передаются официальным войскам ПНС Ливии, представляющих из себя конгломерат местных боевиков и банд демократов.
Сама машина достаточно посредственная, но все же лучше, чем ничего.
Машину с заглавной фотографии подбили из РПГ. С краю можно заметить дырку от попадания.
Экипажу не повезло.
После неудач в Идлибе и с шантажом Евросоюза потоками беженцев, Ливия остается еще одной головной болью для Эрдогана, так как кампания получилась весьма затратной, потери растут, а обстановка для Сараджа не улучшается.
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