Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 марта 2020

Военкор Олег Блохин продолжает следить за обстановкой на идлибском фронте в Сирии.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

По прошествии двух недель после остановки активных боевых действий в провинции Идлиб, сирийские военнослужащие продолжают находить схроны с боеприпасами и оружием иностранного производство, тоннели и склады, оставленные террористами ХТШ после их бегства.

Одной из таких находок стала сеть тоннелей в районе населённого пункта Кафер Нуболь. Оборудованы они внутри нескольких холмов, которые здесь расположены в большом количестве, рядом с позициями, ещё недавно используемыми боевиками против правительственных войск.

На позициях и в тоннелях оказалось довольно много брошенных боеприпасов и поражающих элементов, используемых исламистамии для ведения боевых действий и для производства самодельных взрывных устройств (СВУ.) Вариантов и количества, как первого так и второго здесь немало.

Впечатляет и масштаб сооружений. Он вполне сравним с масштабом и размахом латамнинских тоннелей, державших до этого дня первенство. Как видим, в Кафер Нуболе тоже оказалось немало таких же сооружений.

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