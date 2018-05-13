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Почему маршал Жуков – гений войны

18:54. 13 мая 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

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Кандидат исторических наук, известный военный историк Алексей Исаев рассказывает о полководческом мастерстве советского маршала Георгия Константиновича Жукова.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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