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Президент Франции Э. Макрон преподал миру урок свободы, равенства и братства

22:24. 12 мая 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:


Свобода, равенство, братство (фр. Liberté, Égalité, Fraternité) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити — девиз, берущий своё начало со времён Великой французской революции.”

Не знаю, как с этим делом реально обстоит в Гаити, а вот во Франции её президент Э. Макрон показал всему миру, как эти замечательные лозунги следует претворять в жизнь. Реально.


Свобода
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Равенство
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Ну, и это, как его…. б-б-братство.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾ Ð´Ð½Ñ.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: макрон, президент, свобода, Франция
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