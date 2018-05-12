Президент Франции Э. Макрон преподал миру урок свободы, равенства и братства

Равенство

Ну, и это, как его…. б-б-братство.

) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити — девиз, берущий своё начало со времён Великой французской революции.”Не знаю, как с этим делом реально обстоит в Гаити, а вот во Франции её президент Э. Макрон показал всему миру, как эти замечательные лозунги следует претворять в жизнь. Реально.

Источник: ss69100.livejournal.com