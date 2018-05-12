Президент Франции Э. Макрон преподал миру урок свободы, равенства и братства
22:24. 12 мая 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал: brahman
„Свобода, равенство, братство (фр. Liberté, Égalité, Fraternité) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити — девиз, берущий своё начало со времён Великой французской революции.”
Не знаю, как с этим делом реально обстоит в Гаити, а вот во Франции её президент Э. Макрон показал всему миру, как эти замечательные лозунги следует претворять в жизнь. Реально.
Свобода
Равенство
Ну, и это, как его…. б-б-братство.
Источник: ss69100.livejournal.com