Итоги 1-го тура выборов президента Франции
Официальные итоги выборов президента Франции в 1-м туре
Лидерство Ле Пен оказалось временным. Макрон в итоге победил с отрывом в 4%.
Меланшон был как-никогда близок ко 2-му туру.
Социалисты и "правые" потерпели крупнейшее поражение в своей истории.
Шансы Макрона во втором туре выглядят предпочтительнее, если не произойдет каких-то форс-мажоров.
Данные МВД Франции.
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html
И еще вот такое наблюдение.
Останки французской колониальной империи продолжают «леветь». Почти во всех заморских территориях Франции в Латинской Америке (Французская Гвиана, Сан-Пьер и Микелон, Гваделупа, Мартиника, Сен-Мартин) большинство голосов на президентских выборах получил социалист Жан-Люк Меланшон. Действующий президент Эммануэль Макрон победил в первом туре лишь на острове Сен-Бартелеми, Марин Ле-Пен — в одной коммуне Французской Гвианы.
Впрочем, призыв Меланшона голосовать за Макрона обеспечит тому большинство «колониальных» голосов во втором туре.
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