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Итоги 1-го тура выборов президента Франции

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Официальные итоги выборов президента Франции в 1-м туре
Лидерство Ле Пен оказалось временным. Макрон в итоге победил с отрывом в 4%.
Меланшон был как-никогда близок ко 2-му туру.
Социалисты и "правые" потерпели крупнейшее поражение в своей истории.
Шансы Макрона во втором туре выглядят предпочтительнее, если не произойдет каких-то форс-мажоров.

Данные МВД Франции.
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html

И еще вот такое наблюдение.

Останки французской колониальной империи продолжают «леветь». Почти во всех заморских территориях Франции в Латинской Америке (Французская Гвиана, Сан-Пьер и Микелон, Гваделупа, Мартиника, Сен-Мартин) большинство голосов на президентских выборах получил социалист Жан-Люк Меланшон. Действующий президент Эммануэль Макрон победил в первом туре лишь на острове Сен-Бартелеми, Марин Ле-Пен — в одной коммуне Французской Гвианы.

Впрочем, призыв Меланшона голосовать за Макрона обеспечит тому большинство «колониальных» голосов во втором туре.

https://t.me/boris_rozhin/41452 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7551890.html
Метки: выборы, Европа, Ле Пен, макрон, меланшон, Франция
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