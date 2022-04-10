Выборы президента Франции 2022
Выборы президента Франции 2022
Сегодня пройдет первый тур выборов президента Франции. Избирательные участки во Франции открылись в 08-00 по Парижу
По опросам социологической компании Elabe Opinion во второй тур выйдет Макрон (может получить до 26% голосов) и Ле Пен (может получить до 25%). Опросы Ipsos Sopra Steria прогнозируют, что Макрон может получить 27%, а Ле Пен 23%.
Прогнозы на второй тур показывают, что Ле Пен идет с Макроном практически “на равных”. А прогноз центра Europe Elects вообще показывает, что во втором туре Ле Пен может получить 50,5% (Макрон – 49,5%), что является сенсанционным результатом для предвыборных опросов.
Выборы проходят на фоне развернувшегося конфликта на Украине, который также изменил расстановку предвыборных карт: Макрон, пытавшийся нести знамя миротворчества изменил стратегию в пользу наступательного глобализма, активно призывал ввести новые санкции против России и решительно поддерживая Киев. Французский философ, поддерживающий Макрона, Бернар-Анри Леви совершил символическую поездку в Одессу, где встретился с одним из командиров нацистского батальона “Айдар” (запрещен в РФ) Марченко. В то же время его оппонентка Макрона – Марин Ле Пен сохранила “нейтралитет” и раскритиковала НАТО за непредоставление гарантий для России. Санкции против России она осудила, отметив, что они губительны для экономики Франции.
Помимо этого за 5-летний срок президент Франции Эммануэль Макрон был в центре ряда масштабных скандалов: продажа французской машиностроительной компании Alstom американской корпорации General Electric, привлечение американской корпорации McKinsey для консалтинга по сфере здравоохранения и уклонение фирмы от уплаты налогов в течение 10 лет, громкое расследование по коррупции и отмыванию денег бывшим сотрудником администрации президента Макрона Александром Беналлой. Французы выходили на протесты в связи с недовольством экономической политикой президента ( масштабные протесты и профсоюзов, и «желтых жилетов»), кризисом безопасности, проблемами в здравоохранении (пандемийные коллапсы, обнажившие слабость и неспособность французской системы здравоохранения работать на высоких оборотах), внешнеполитическими провалами (потеря французского влияния в Африке – Мали, Буркина-Фасо и Гвинея).
В связи с экономическим кризисом, вызванным как пандемией, так и введением антироссийских санкций, появился запрос на “левую” экономическую повестку (в связи с этим повысились позиции лидера партии “Франция Непокоренная” Жан-Люка Меланшона). Помимо этого модифицированная и адаптированная к левому электорату повестка Ле Пен (тенденции к появлению антикапиталистических нот в программе появились еще в 2017 году) вызывает ее поддержку среди жителей “перефирийной Франции”.
Первые результаты первого тура будут известны в 20:00 по Парижу (21:00 по Москве)
Экзитполов во Франции не существует уже двадцать лет. Национальная комиссия по контролю за избирательной кампанией в пресс-релизе от 4 апреля напомнила, что такая практика больше не допускается.
Штраф в размере 75 000 евро — это то, чем рискует человек, если он обнародует результаты или опросы об итогах голосования до 8 часов вечера в это воскресенье. Избирательная комиссия поясняет France Info, что речь идет о «гарантии свободы голоса каждого гражданина и искренности голосования».
В полдень станет известно о промежуточных показателях по явке. Последние опросы, проведенные на этой неделе, показывают, что явка на избирательные участки будет ниже, чем 5 лет назад. Воздержание может достичь уровня 2002 года, последнего зафиксированного рекорда.
Президент может быть избран в первом туре, если наберет абсолютное большинство голосов. Такой ситуации никогда не было в истории Пятой республики. По итогам первого тура два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, проходят во второй тур. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится новым главой государства.
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