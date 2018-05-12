Олигарх Усманов заработает на россиянах миллиарды
Так что там в списке?
Практически всё, от трусов до автомобильных шин. Табачная продукция и средства женской гигиены, одеколон и духи, постельное белье и любая одежда. С 2019 года, благодаря «маркировке» все эти товары подорожают. Внедрение этого сомнительного достижения только для одного вида товара в масштабах России (оборудование для клеймения) обойдется в 3 миллиарда рублей. А таких категорий пока десять.
На товары будет наноситься код «Data Matrix». Благодаря ему, можно будет выяснить путь товара от завода-изготовителя до покупателя.
Что это даст покупателям?
Ничего не даст, кроме увеличения цены товара. А вот владельцам небольших торговых точек придется потратиться на новое оборудование. Усманов же, получит возможность приобретения новой яхты, дворца, или самолета.
Источник:https://zen.yandex.ru/media/politlikbez/oligarh-usmanov-zarabotaet-na-rossiianah-milliardy-5aec27e577d0e6504bcea389
Источник: zen.yandex.ru
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“Жить будет лучше ,жить будет веселей”. Похоже правительство взялось исполнять указания всеми любимого президента,улучшать благосостояние граждан,только список этих граждан почему то опубликовать забыли.