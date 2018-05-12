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Олигарх Усманов заработает на россиянах миллиарды

11:46. 12 мая 2018 Просмотров - 282 Один комментарий Опубликовал:
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Олигарх Усманов снова заработает миллиарды на россиянах. Нет, он не будет заниматься производством жизненно важных товаров. И сельское хозяйство, он тоже не будет поднимать. Все намного проще.
Премьер наш Медведев подписал указ о внесении в особый список практически всех товаров. Каждый товар из списка будет маркироваться. Маркироваться товары будут особым «оператором системы» - компанией «Центр развития перспективных технологий». Конечно, перспективного, а тем более технологичного здесь ничего не будет. Зато какой объем «работы» для совладельцев данной компании. В том числе олигарха Усманова, который даже не живет в России.

Так что там в списке?

Практически всё, от трусов до автомобильных шин. Табачная продукция и средства женской гигиены, одеколон и духи, постельное белье и любая одежда. С 2019 года, благодаря «маркировке» все эти товары подорожают. Внедрение этого сомнительного достижения только для одного вида товара в масштабах России (оборудование для клеймения) обойдется в 3 миллиарда рублей. А таких категорий пока десять.

На товары будет наноситься код «Data Matrix». Благодаря ему, можно будет выяснить путь товара от завода-изготовителя до покупателя.

Что это даст покупателям?

Ничего не даст, кроме увеличения цены товара. А вот владельцам небольших торговых точек придется потратиться на новое оборудование. Усманов же, получит возможность приобретения новой яхты, дворца, или самолета.

Источник:https://zen.yandex.ru/media/politlikbez/oligarh-usmanov-zarabotaet-na-rossiianah-milliardy-5aec27e577d0e6504bcea389

Источник: zen.yandex.ru

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Один комментарий»

  • 6404 3988
    Владимир 12 мая 2018 в 12:50 Ссылка Пометить
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    “Жить будет лучше ,жить будет веселей”. Похоже правительство взялось исполнять указания всеми любимого президента,улучшать благосостояние граждан,только список этих граждан почему то опубликовать забыли.

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