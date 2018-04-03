Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал

Знаете, какие нас ждут новые санкции ? Впрочем, не нас, а наших "олигархов", хотя говорят, что последним был Ходорковский. У них заморозят активы и лишат их иностранных виз. Хочется порадоваться за Россию: наконец, топ-20 указанных Навальным "сторонников" Путина начнут учить, лечить и обучать своих детей и внуков в России, а стало быть, вкладываться в нашу систему образования, здравоохранения, спорта и т. д.

Россия — не Иран

В четверг, 29 марта, после зеркального ответа России на высылку наших дипломатов из США и закрытия консульства в Сиэтле госдеп остался удивлен "позицией жертвы" и пообещал новые санкции. Какими они могут быть? Если почитать западную прессу, то речь не идет о санкциях в экономике и финансах, так как такие меры, как отключение от SWIFT и запрет на покупку российских ОФЗ, могут нанести серьезный удар по мировой финансовой системе.

И не только. Россия — член Совета Безопасности ООН, она имеет право вето, а значит, и возможность блокировать любые западные инициативы. Россия интегрирована в мировую энергетическую систему, а в европейской играет ведущую роль. Россия владеет ядерным оружием и средствами, позволяющими отрубить или нарушить все западные средства связи. Россия может пойти на признание ЛДНР, Приднестровья, вывести КНДР из-под санкций и т. д. и т. п. Стоит ли доводить дело до открытого военного противостояния?

Что серьезно обсуждается

Все, что сейчас серьезно обсуждается, — это санкции против "отдельных союзников Путина путем введения запретов на визы и, возможно, замораживания активов".

"Он (Трамп. — Ред.) должен санкционировать российских олигархов: замораживать их активы, запрещая им доступ к глобальной банковской системе, не позволяя их детям посещать западные школы, — чтобы друзья-близкие Путина использовали свое влияние с целью остановить его агрессию", — говорится в редакционной статье в The New York Times.

"Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских граждан и организаций за вмешательство в выборы в США и кибератаки, но отложили нападение на олигархов и правительственных чиновников, близких к президенту Владимиру Путину, что побудило законодателей обеих партий (демократов и республиканцев) сказать, что президенту Дональду Трампу нужно многое еще что сделать", — пишет Reuters.

Британия накажет путинских олигархов новыми санкциями после отравления шпиона, — присоединяется The Telegraph. — По данным правительственного источника, "подробные разговоры" происходили как "следующие (санкционные) шаги" после "позорного" распоряжения Кремля о том, что офисы Британского совета в России вместе с консульством Великобритании в Санкт-Петербурге должны быть закрыты".

Браво, Алексей Навальный!

Такие намерения льют бальзам на душу простого россиянина, еще помнящего, как его безжалостно обворовали Чубайс и семибанкирщина. Читатель, возможно, удивится, но такие замечательные советы исходят от Алексея Навального. Так, в интервью АВС он сказал, что власти Великобритании "должны замораживать активы и лишать виз олигархов, близких к Кремлю, которые наслаждались жизнью в Англии". Для начала у Навального есть список из 20 персон, среди них Алишер Усманов и Игорь Шувалов. Цель — создание "антипутинской коалиции" и свержение "диктатора". После этого, надо полагать, "олигархам" и активы разморозят. Вот тут хочется посоветовать всем ознакомиться с судьбой замороженных ливийских активов.

Но есть и другое мнение. "Санкции против русских олигархов вряд ли будут волновать Путина, так как он предпочел бы, чтобы они тратили больше денег в России", — заочно отвечает Навальному преподаватель современной европейской истории в Королевском университете в Белфасте Александр Титов. Он пишет в Irish Times, что "риторика западных политиков, таких как Борис Джонсон, все больше указывает на их веру в смену режима в России как единственно возможное решение по выходу из нынешнего тупика в отношениях". Однако в России на это отвечают подавляющим голосованием за Путина, продолжает профессор.

Как бороться со страной, не разделяющей западные ценности?

"Не надо сводить проблему России до одного человека в Кремле, а надо оценивать более широкие структурные факторы, влияющие на российскую внешнюю политику, такие как ее недоверие к расширению НАТО и ЕС, сложность России и наследие распада СССР", — пишет Александр Титов.

В конце статьи автор спрашивает: "Можем ли мы достичь устойчивой долгосрочной безопасности в Европе, в которую Россия не будет полностью интегрирована? Как бороться со страной, которая не разделяет западные либеральные ценности? Какое значение имеет влияние западного нелиберального популизма на отношения с Россией? Неужели это может быть сведено к вмешательству России в западную демократию?" Эти бы мысли товарища Титова да Трампу на стол.

Как сказал "Правде.Ру" профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский, "замечательный российский Кардиоцентр имени Мясникова в значительной степени обязан был своим созданием тому, что наша советская элита страшно боялась инфарктов, и в результате у нас тогда очень продвинулась кардиология". "Но вопрос в том, как в дальнейшем все олигархи и их дети себя будут идентифицировать и о чем они будут мечтать по возвращении: как вернуться обратно или, условно так скажем, отомстить", — сказал эксперт "Правды.Ру". По его мнению, России нужны не просто деньги, России нужен технологический прорыв, "а он не делается на рыночных условиях". "Деньги могут просто перетекать, и не факт, что не в Китай, не давая эффекта нашей экономике, а просто вести к повышению цен и к инфляции", — завершил интервью "Правде.Ру" Сергей Черняховский.

Источник: www.pravda.ru