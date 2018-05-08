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Пашинян стал премьер-министром

14:53. 8 мая 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:


Пашинян утврежден премьер-министром Армении.
Как и было анонсировано ранее, некоторые депутаты РПА отдали за него свои голоса.
Сама РПА не войдет в новое правительство, которое просуществует до досрочных парламентских выборов.
До выборы, Республиканская Партия уходит в оппозицию.
Путин уже поздравил Пашинянан с избранием премьер-министром. Также были направлены поздравления от Медведева.
После голосования, Пашинян заявил, что отношениям Армении и США "надо придать новый импульс".
Также Пашинян хочет провести переговоры с Путиным уже в этом месяце.

Можно предположить, что Армению ждет изменение избирательного законодательства в рамках заявлений Пашиняна.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армения, Карапетян, пашинян
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