Пашинян стал премьер-министром

Пашинян утврежден премьер-министром Армении.Как и было анонсировано ранее, некоторые депутаты РПА отдали за него свои голоса.Сама РПА не войдет в новое правительство, которое просуществует до досрочных парламентских выборов.До выборы, Республиканская Партия уходит в оппозицию.Путин уже поздравил Пашинянан с избранием премьер-министром. Также были направлены поздравления от Медведева.После голосования, Пашинян заявил, что отношениям Армении и США "надо придать новый импульс".Также Пашинян хочет провести переговоры с Путиным уже в этом месяце.Можно предположить, что Армению ждет изменение избирательного законодательства в рамках заявлений Пашиняна.

Источник: colonelcassad.livejournal.com