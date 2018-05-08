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Ликвидации в истории спецслужб

22:19. 8 мая 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:


Известный историк разведки Александр Колпакиди в гостях у Володарского рассказывает о практике физических ликвидаций отечественными и зарубежными спецслужбами за границей.



Ролик мне скинули достаточно давно, но посмотрел только вчера. Получилось достаточно интересно, Колпакиди интересный рассказчик.

И еще на историческую тематику:



1. Как в Польше отреагировали на открытии мемориала в Катыни – https://made-inussr.livejournal.com/472655.html (понравиться полякам не удалось, как предсказуемо, надо усилить накал покаяния и все же задуматься о выплате компенсаций)
2. Как побрить ежа. К 50-летию Пражской Весны – https://www.youtube.com/watch?v=mmR8Y-a6b8c (отличный разбор Пражской Весны от Тубуса, тем более что к 9 мая в Праге в очередной раз осквернили памятник маршалу Коневу)
3. Двойной инцидент в июле 1953 – https://topwar.ru/77364-dvoynoy-incident-v-iyule-53-go.html (история о том, как американцы сбили в Корее советский транспортный самолет, а СССР в отместку сбил американский самолет разведчик)
4. Курды за границами государства – http://vestnikburi.com/kurdyi-za-granitsami-gosudarstva/ (исторический экскурс от товарищей с "Вестника бури" в историю Курдской Рабочей Партии. Откуда что взялось у курдского Агосфера).
5. Расскажите итальянцам, что для вас значит 9 мая? – https://www.youtube.com/watch?v=5wzZP8PfWDw&t=29s – из Италии просят рассказать итальянцам о том, что для жителей России значит День Победы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Володарский, Колпакиди, разведка, спецслужбы
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