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НЕФАКТ. Выпуск №104. «Золото Мамая»

14:20. 7 мая 2018 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

Проиграв Куликовскую битву, ордынский правитель Мамай бежит в Крым, к генуэзцам. В своё время он позволил им свободно торговать и строить крепости на юго-востоке полуострова. Он рассчитывал, что профессиональные воины-наёмники помогут ему выгнать из столицы Орды его злейшего врага – Тохтамыша и вернуть власть. Убедить генуэзцев должно было золото. C собой Мамай привёз ордынскую казну, хранителем которой был 20 лет. По расчётам историков, стоимость «мамаевых сокровищ» могла быть эквивалентна нескольким миллиардам долларов. Но то ли на подступах к Кафе (нынешней Феодосии), то ли в собственной резиденции Солхате (Новом Крыме), Мамай был убит. После его смерти ханская казна загадочно исчезла. Мы отправились по следам легендарного правителя Золотой Орды и выяснили, кто и за что убил Мамая. Где правитель мог спрятать своё золото? И правда ли, что потомок Мамая стал русским царём?

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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