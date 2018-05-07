«Избиение» младенцев

В сети — буря негодования по поводу присутствия казаков на субботнем сборище имени Навального в Москве. Дескать, как же так? Мы цивилизованная страна! Зачем позориться на весь мир фотографиями, где митингующих метелит не полиция с дубинками, а непонятные западу казаки с нагайками. В общем, стыд, позор и перед иностранными партнерами неудобно.

Согласна. Очень неудобно получилось. Особенно, для тех, кто таки попал под горячую руку и кожаную плетку мужиков в папахах.

Что касается неудобства перед представителями и носителями западной демократии, то тут надо опрашивать тамошних протестующих на предмет того, что им милее — слезоточивый газ, водометы или пара ударов плёткой по касательной.

Что касается моральной составляющей, то в цепочке «дом-школа-государство», лежащей в основе воспитания, большинство полагается именно на государство. Которое и применило розги, просветляющие разум через задницу.

Безусловно, монополия на насилие должна быть исключительно у государства. Но в исключительных случаях можно прибегнуть и к помощи общественности. Были же в советское время дружинники, которые за порядком следили. Так что смущает сейчас? Форма? Название? Очередной приступ исторического стыда за репутацию мужиков в папахах?

На самом деле же всю эту эпистолярную роскошь на предмет обсуждения морально-этической составляющей этого инцидента могут себе позволить лишь популисты. У которых все события делятся на две колонки. «Что такое хорошо» и «что такое плохо».

Скажу честно, если бы такие казаки появились в своё время на киевском майдане и применили все свои навыки против «мирных протестующих», когда те были ещё в состоянии зародыша, — я бы всю оставшуюся жизнь была им благодарна. И плевать, имели бы они на это право, кто их финансирует и как бы это выглядело сквозь призму объективов западной прессы.

Хотя бы потому, что это — гарантия того, что вся эта толпа, сегодня получившая ремнём по шее и заднице, завтра не станет бандой активистов, которые по принципу «мы здесь власть» будут творить беспредел по украинскому сценарию.

И, да! Обращаю внимание, что болезных с бумажными самолётиками никто не трогал. В первую очередь потому, что они вели себя прилично. Плюс, митинг был санкционированный.

Стенать же о том, что на не законном сборище против агрессивной толпы была применена сила со стороны представителей общественной организации — абсолютно нелогично. К слову, особо усердствующих казаков полиция тоже сдерживала. Своими методами. Ибо порка не должна превращаться в экзекуцию.

Так что всё было по-честному. Настолько, насколько это вообще может быть в данной ситуации. И не надо негодовать. Лучше направить свою кипучую энергию и разум возмущённый в другое русло. И подумать над тем, как не допустить на следующих подобных сборищах сценария, который #онижедети активно обсуждают и который, к счастью, в этот раз не был реализован.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru