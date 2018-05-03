Мировой кризис как отражение борьбы за смыслы жизни планеты

Ведущие эксперты США обосновывают сохранение их страны «на пике» мирового развития бесконечно долго — может быть, вечно. Логика, вытекающая из подобной политической философии, такова: несмотря на все объективные изменения соотношения сил в мире, США должны найти способы предотвратить такое развитие событий. То есть Вашингтон пытается остановить развитие объективных тенденций, а это, в свою очередь, неизбежно вызывает кризисы. Такие кризисы — политические, экономические, гуманитарные и др. — ведут к разному обострению военно-политической обстановки в мире и отдельных регионах.

В XXI веке начался процесс обострения цивилизационной борьбы за очертания будущей глобальной культуры планеты, который характеризуется не только проявлением и усилением «новых центров силы» в мире, но и нарастанием между этими «центрами силы» противоречий.

Последние события в Армении, Майдан-2014 на Украине, война и борьба с терроризмом на Ближнем Востоке — всё это говорит о том, что в мире в отдельных точках земного шара зафиксированы политические и военно-политические кризисы, которые оказывают влияние на всю глобальную политику и свидетельствуют об её изменении. Почему меняется военно-политическая обстановка в мире, что и кто стоит за этими многими кризисами?



Прежде чем коснуться сути некоторых политических кризисов в мире в ХХ и ХХI веках, необходимо остановиться на самом понятии «политический кризис».

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС?

Политический кризис («кризис» — решение, поворотный пункт, исход определяется как резкий, крутой перелом, тяжёлое переходное состояние) — это состояние политической системы, выражающееся в углублении и обострении внутренних конфликтов и противоречий.

Классическая политология понимает политический кризис как сбой в функционировании толпо-«элитарной» политической системы, и определяют его как:

«расстройство прежних взаимоотношений между правящей группой и подчинёнными социальными слоями».

Так и пишут. Политическая обстановка, возникающая в момент кризиса, характеризуется резким усилением недовольства широких социальных слоев действиями правящего класса.

Политологи различают несколько видов (типов) политических кризисов: правительственный, парламентский, конституционный, внешнеполитический (международный) и общенациональный.



Правительственный кризис выражается в потере исполнительной властью контроля над ситуацией в стране и обычно разрешается перестановками в правительстве или его отставкой в полном составе, но может и разрешиться уничтожением государственности как таковой.



Парламентский кризис — это такое изменение соотношения сил в органе законодательной власти, когда парламент оказывается не в состоянии принимать решения или его решения расходятся с волей большинства граждан страны. Такой кризис преодолевается, как правило, роспуском парламента и назначением новых выборов, но и его можно довести до развала систем государственности.



Конституционный кризис означает фактическое прекращение действия Основного Закона страны из-за утраты его легитимности. Выход из этого кризиса состоит в качественном обновлении или в принятии новой Конституции.



Внешнеполитический, или международный, кризис связан с расстройством системы отношений государства с одним или несколькими другими государствами в результате усиления противоречий между ними и угрозы их перерастания в открытый конфликт.



Если такой кризис не разрешается путём переговоров и взаимных уступок сторон, то он может перерасти в горячую войну.



Мы проанализируем специфику международных кризисов, а также, кто и как управляет теми или иными объектами и процессами.

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ ХХ И ХХI ВЕКОВ

Одной из главных составляющих конфронтации между СССР и США после 1945 года была идеология. Глубинное противоречие между капиталистической и социалистической моделями обычное называется основной причиной «холодной войны».



Две сверхдержавы — победительницы во Второй мировой войне пытались перестроить мир согласно своим идеологическим установкам.



Со временем конфронтация стала элементом идеологии двух сторон и помогала лидерам военно-политических блоков консолидировать вокруг себя союзников «перед лицом внешнего врага». Новое противостояние требовало сплочённости всех членов противоположных блоков.

Ведение массированной «психологической войны», целью которой была пропаганда собственной идеологии и образа жизни, а также дискредитация в глазах населения «вражеских» стран и «третьего мира» официальной идеологии и образа жизни противоположного блока.



С этой целью создавались радиостанции, вещавшие на территорию стран «идеологического противника» (например — «Голос Америки»).

Основоположник «холодной войны» — У. Черчилль (выступление в Фултоне в 1946 году — читайте нашу статью «Фултонская речь Черчилля — претензия на глобальное доминирование англосаксов» [ 1 ]: призвал к созданию военно-политического союза, чтобы противостоять социалистической системе.

В «холодной войне» обычно выделяют два больших периода: с 1946 по 1963 и с 1963 по 1991 года, но мы думаем, что периодизация должна быть более детальной и полной.

1946 — 1953

Это период создания военно-политических блоков и конфликтов в зонах соприкосновения двух социально-экономических систем.

Значительными событиями были Корейская война 1950 — 1953 годов, война Франции во Вьетнаме 1946 — 1954 годов, создавшая предпосылки для войны США в этом же регионе.

1953 — 1963

Для периода 1953 — 1963 годов характерно нарастание напряжённости в отношениях между двумя великими державами с кульминацией во время Карибского кризиса (читайте наши статьи «Кто и зачем спровоцировал Карибский кризис? (часть 1) и (часть 2)» [ 2 , 3 ])

На этот период также пришлись такие события как: подавление СССР восстания в Венгрии в 1956 году, Суэцкий кризис 1956 года, Берлинские кризисы 1948 —1949, 1953 и 1961 годов, Карибский кризис 1962 года.

Ряд из них едва не вызвал новую мировую войну.

1963 — 1979

Второй период «холодной войны» начался в 1963 году, а, как считают, завершился он в 1991 году. Период с 1963 по 1979 год характеризуется переносом центра тяжести международных конфликтов в «третий мир», на периферию мировой политики.

Одновременно отношения США и СССР трансформировались от конфронтации к разрядке международной напряжённости, к переговорам и соглашениям, в частности, о сокращении ядерных и обычных вооружений и о мирном решении международных споров.



Но определённая борьба всё равно сохранилась, только протекала в довольно закрытых формах.



Пример — война США во Вьетнаме, которому негласно помогал СССР. Особое место в международных отношениях занимает конфликт на Ближнем Востоке между государством Израиль и его арабскими соседями.

1979 — 1986

Крупнейшим конфликтом этого периода стала война СССР в Афганистане.

В 2015 году 26-я годовщина вывода советских войск из Афганистана ознаменовалась важным признанием Владимира Путина, который на встрече с ветеранами-афганцами заявил, что поводом для ввода войск стали реальные угрозы.

Впервые российская власть публично признала то, что давно следовало сказать открыто и честно — Афганская война не была «авантюрой» и «безумием».

Важность этого признания трудно переоценить — и не только для самих ветеранов Афганской войны, но и для всей нашей страны.

Втягивание СССР в Афганскую войну было предопределено — как обстановкой в Афганистане, так и общей ситуацией того времени. Ни ЦК, ни КГБ, ни Минобороны — никто не хотел никакого «похода на юг».



Поэтому доктрина Картера, которая резюмировала все установки Запада по Афганской войне — о том, что СССР рвётся к югу, к нефтеносному Персидскому заливу и Индийскому океану — не имеет никакого отношения к реальным планам Москвы.

Фактически против кабульской власти и советских войск сложилась коалиция, в составе которой в «джихаде» участвовали американское оружие, разведка и пропаганда, саудовские деньги и добровольцы со всего исламского мира.



Афганские таджики и пуштуны, узбеки и хазарейцы воевали между собой и до прихода советских войск — но с их появлением США сделали все для того, чтобы Афганская война длилась как можно дольше и стоила СССР как можно больше жизней.

СССР ушёл из Афганистана в феврале 1989-го — а власть сменившего Кармаля Наджибуллы пала лишь через три года: когда руководство новой, «независимой» России перестало помогать союзнику, посчитав, видимо, что раз мы так удачно избавились от своей Средней Азии, то уж теперь для нас Афганистан и вовсе на другой планете находится.

Но разве сегодня Афганистан перестал быть нашей проблемой? Афганские наркотики, ставшие одной из важнейших угроз здоровью нашей нации — и «странным» образом расцветшие именно после американского вторжения в Афганистан.

1986 — 1991

Крах СССР и социалистической системы привёл к дисбалансу и вызвал тектонические процессы в мире. Развал СССР был западным результатом «холодной войны». Два начинания главы СССР Михаила Горбачёва в рамках западного проекта для реформирования страны во второй половине 1980-х годов, которые в итоге привели к развалу СССР — это перестройка и гласность.



Всё было сделано в соответствии с директивой Совета национальной безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г. «Цели в отношении России», значимые для понимания происходящего в стране с 1953 г. по настоящее время фрагменты которой приведены ниже:



«… нам следует потребовать

(а) Прямых военных уступок (сдача вооружений, эвакуация ключевых районов и т.п.), обеспечивающих гарантии военной беспомощности на продолжительное время;



(б) Соблюдения условий, обеспечивающих значительную экономическую зависимость от внешнего мира;



(в) Соблюдения условий, гарантирующих необходимую свободу либо федеративный статус национальным меньшинствам (нам следует как минимум настаивать на полном освобождении прибалтийских государств и на предоставлении федеративного статуса Украине, который обеспечил бы местным украинским властям большую степень автономии;

и



(г) Соблюдения условий, гарантирующих устранение железного занавеса,обеспечивающих свободный поток идей извне и установление широких личных контактов между людьми в зоне Советской власти и вне её.

Таковы наши цели по отношению к любым остаткам Советской власти. Остается вопрос, каковы наши цели по отношению к любой некоммунистической власти, которая может быть установлена на части или на всей российской территории вследствие войны.



Прежде всего следует сказать, что независимо от идеологического базиса любой такой некоммунистической власти и независимо от степени, в которой она может быть готова приобщиться к идеалам демократии и либерализма, мы должны проследить, чтобы тем или иным способом было бы гарантировано достижение основных целей, вытекающих из вышеизложенных требований.



Другими словами мы должны обеспечить автоматические гарантии того, что даже некоммунистический и номинально дружественный нам режим:



(а) Не будет обладать большой военной мощью;

(б) Будет экономически сильно зависим от окружающего мира;

(в) Не будет обладать слишком большой властью над национальными меньшинствами;

и

(г) Не установит ничего, напоминающего железный занавес в отношение контактов с окружающим миром.

(…)



Таким образом мы можем сказать, что не ставим целью осуществления нашими собственными силами на территории, освобожденной от коммунистической власти, какой-то крупномасштабной программы декоммунизации, и что в целом нам следует оставить эту проблему любой местной власти, которая сможет заменить советское руководство» [ 4 ].



Здесь же и ответ на вопрос: почему после 1953 года (когда формально Советская власть ещё существовала) и после 1993 года (когда остатки Советской власти были уничтожены, какой факт получил юридическое оформление) политическое руководство СССР и постсоветской РФ не выражало и не выражает своего отношения к директиве СНБ США 20/1.



Если политическое руководство страны не способно сформулировать обществу целей его развития, то оно будет работать на цели противника, а политическое руководство страны вынуждено будет назвать фактически действующего поработителя ни к чему не обязывающими именами: «наши партнёры», вместе с которыми разрушают страну ныне; «наши вероятные противники», к сдаче которым в будущем подготавливало страну руководство СССР в послесталинские времена.



Именно поэтому:

В результате реализации силами «элиты» советского общества целей, заданных в директиве СНБ США 20/1, — в 1991 г. СССР рухнул, а постсоветская Россия никогда не обладала суверенитетом де-факто и в ней никогда не было народовластия де-факто[3], хотя де-юре в ней были провозглашены и суверенитет, и демократия.

Почему-то периодизацию «холодной войны» заканчивают на 1991 году, считая, что дальнейшие события — не совсем прямое продолжение прошедших. Восстановим некоторую историческую справедливость.

1991 — 2000

С 90-х годов в мире официально «как бы» осталась только одна сверхдержава — США. Вместо биполярного мира времен «холодной войны» возник однополярный мир. США взяли курс на наращивание своего вооружения, в том числе и новейшего.

В условиях сокращения угрозы глобальной войны усилились локальные конфликты в Европе и на постсоветском пространстве. Происходили вооружённые конфликты между Арменией и Азербайджаном, в Приднестровье, Таджикистане, Грузии, на Северном Кавказе (Чеченские войны).

Процессы становления самостоятельных государств в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии сопровождались войнами, массовыми этническими чистками, потоками беженцев. НАТО с 1993 года активно вмешивался в дела этих государств на стороне антисербских сил. В 1999 году НАТО во главе с США без санкции ООН совершил открытую агрессию против Югославии, начав бомбардировки этой страны.

2000—2007

В 2001 году США вышли из Договора по ПРО 1972 года, а в 2007 году объявили о размещении систем ПРО, фактически направленных против России, в Чехии, Польше, Румынии.

Помимо Ирака американские войска после 11 сентября 2001 года вторглись в Афганистан, где при помощи местных сил был свергнут режим талибов. Это привело к многократному росту производства наркотиков, которые широким потоком хлынули в страны бывшего СССР и Европы.

В самом Афганистане боевые действия между талибами и оккупационной армией всё более усиливаются.

2007—2014

В 2008 году проамериканский режим, установленный в Грузии, совершил масштабное нападение на Южную Осетию.

Агрессия была отражена российскими войсками и местными ополченцами. После этого Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Особенно кровопролитными оказались события в бывшей Югославии (читайте нашу статью «Бомбардировки Югославии — истинное лицо НАТО и Запада» [ 5 ].

2014—2018

Последний пример вмешательства США в политику других государств — это политический кризис в Армении.

Армения — один из ключевых плацдармов России на Кавказе, имеющих стратегическое значение. Именно по этой причине США всячески стремится снизить зависимость Армении от России во всех сферах и увеличить зависимость от Запада.

При этом Западом берётся во внимание тот факт, что Армения граничит с Ираном, что вызывает беспокойство последнего. Армия американских НКО вторглась в Армению сразу после развала СССР.

Деятельность всех этих структур в Армении за последние годы стала только более обширной. На сегодняшний день Министерством юстиции Армении зарегистрировано несколько тысяч НКО, из которых российских всего 10.



Динамика говорит сама за себя. Западные НКО полны активности и всеми силами стремятся выполнить политический заказ руководства США по проникновению американских интересов в Закавказье.

Конфликт из скрытой фазы переходит в открытую, и всё начинает идти более стремительно. Руины Карабаха никого в США и Европе не волнуют, как и судьба армян, которые американцам не дороже своих индейцев.



Но так как сознание определяет не бытиё, а пропаганда, то Армения не заметит мышеловки, как не замечает её и Украина.

Ещё один очаг напряжённости продолжает существовать на Ближнем Востоке (Ливия, Ирак, Сирия, Йемен).

Сложными остаются отношения между Индией и Пакистаном. В Африке периодически вспыхивают межгосударственные и гражданские войны, сопровождающиеся массовым истреблением населения.

Сохраняется напряжённость в ряде регионов СССР — Приднестровская Республика, Нагорный Карабах.

США угрожают применить военную силу против Северной Кореи, Ирана, других стран. Всё это стало возможным из-за складывания однополярного мира, где господствуют Соединённые Штаты.

Однако совершенно очевидно, что даже такое могущественное государство, как США, не сможет уже решить глобальные мировые проблемы.

Подводя итоги раздела, можно так описать основные этапы взаимодействия Западной и Русской цивилизаций после 1945 года.

Основные этапы «холодной войны»:



1946—1953 — начало открытого информационного противостояния США и СССР (1945 — 1946 годы — Нюрнбергский процесс, 1946 год — речь Черчилля в Фултоне, 1947 год — доктрина Трумэна, 1949 год — советско-югославский конфликт, 1948-1949 годы — 1-й Берлинский кризис, 1946—1953 годы — война во Вьетнаме, 1950-1953 — война в Корее, 1946—1949 годы — революция в Китае, 1948—1949 годы — палестинская проблема, 1949 год — ядерные бомбардировки Японии, 1948—1949 годы — первая арабо-израильская война, 1946—1947 годы — Иранский кризис,1949 год — образовано НАТО, 1949 год— создание ГДР и ФРГ).

1953—1962 — конфликт на грани ядерной войны ( 1953-1954 годы — продолжение войны во Вьетнаме, 1956 год — события в Венгрии, 1962 год — Карибский кризис, 1953 и 1961 годы — Берлинский кризис (сооружение Берлинской стены), 1 мая 1960 года — полёт Пауэрса, 1955 год — создание ОВД, 1956 год — Суэцкий кризис).

1962—1979 — «Разрядка» (1968 год — «Пражская весна», 1967 год — война Израиля против Палестины, 1969 год — пограничный советско-китайский конфликт, рубеж 60-х-70-х годов — китайско-американское сближение и устранение влияния СССР, 1964—1975 годы — война во Вьетнаме).

1979—1986 — новый виток противостояния (1979—1986 — война в Афганистане, подъём антикоммунистических настроений в Восточной Европе, кризис просоветских режимов, упадок международного коммунистического движения — феномен «Солидарности» в Польше в 1980—1981 годы, польский кризис, 1980 год — бойкот США и рядом других стран Олимпийских игр в Москве, 1983 год — президент США Р.Рейган назвал СССР «империей зла» и провозгласил Стратегическую оборонную инициативу (СОИ), 1986 год — американская бомбардировка Ливии, 1986 год — после встречи Горбачёва и Рейгана — обозначен новый внешнеполитический курс, согласно которому СССР готов пойти на серьёзные уступки своим оппонентам).

1987—1991 — «новое мышление» Горбачёва, перестройка, развал СССР (1987—1989 годы — война в Афганистане и вывод советских войск, 1985 год — приход к власти М.С.Горбачева, начало гласности и перестройки,ликвидация советского блока стран в Европе,1989 год — официальный отказ Горбачёва от «доктрины Брежнева», 1990—1991 годы — кризис в Персидском заливе, 1990 — начало югославского кризиса, 1991 год — ликвидация СЭВ и ОВД).

1991—2000 — мнимая победа Запада над Русской цивилизацией (1991 год — избрание Ельцина президентом, ГКЧП и оборона Белого дома, указ Ельцина о запрете деятельности КПСС, Беловежские соглашения, 1999 год — бомбардировки НАТО Югославии, 1991—2008 годы — развал Югославии на отдельные государства, 1992-1993 годы — грузино-абхазская война, 1994—1996 годы — 1-я Чеченская война, 1999—2009 годы — 2-я Чеченская война), сопровождавшаяся разграблением ослабшего от развала Советского Союза.

2000—2007 — период восстановления некоторой доли суверенитета Русской цивилизацией и выход на старт переформатирования международных отношений

2007—2014 — формирование многополярной глобальной политики (2008 год — война Грузии против Южной Осетии, 2014 год — майдан на Украине, присоединение Крыма к России, начало гражданской войны на Украине против Донбасса).

2014—2018 — усиление информационных конфликтов, что порождает всё большую их прозрачность и ясность процессов «гибридной войны» для всех жителей планеты, а значит — порождает понимание перспектив и большую осознанность в своих личных каждодневных действиях, что и будет основой для культурного объединения человечества.



Поскольку процессы на уровне глобальной политики всё более и более прозрачны для населения планеты, естественно, возникает недовольство тенденциями, поддерживаемыми Западом, со стороны других постоянно растущих «центров силы» — Европейский союз, Китай, Индия.



Они, как и Россия, выступают за создание многополярного мира, за расширение роли ООН.





ИАЦ

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