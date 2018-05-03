Мировой кризис как отражение борьбы за смыслы жизни планеты-2

Иногда, когда говорят «политический кризис», то почему-то подразумевается — война. Всем привычная «горячая» война — самый неэффективный способ агрессии в отношении людей, обществ, цивилизаций. Она легко идентифицируется противником и вызывает сопротивление, которое порой может длиться многими десятилетиями и принести немало неприятностей агрессору. Пример тому — неустойчивость управления в большинстве империй в истории человечества. Эта неустойчивость постоянно требовала усмирения недовольных, и чем больше была империя, тем труднее было удерживать уровень управления на приемлемом для осуществления избранных целей и концепции уровне. А вот ведение войны на других уровнях — открывает другие возможности.



Все возможные способы агрессии или управления (в зависимости от направленности применения) можно обобщить в следующие 6 приоритетов:

Если посмотреть вокруг, то можно увидеть как осуществляется агрессия в отношении обществ, средствами ведения «холодной войны»: пропаганда «умеренного» употребления алкоголя (но безвредных доз алкоголя не существует!), продвижение ГМО-продукции, которой заполнены прилавки наших магазинов, прививание гомосексуализма, высмеивание семейных ценностей, пропаганда разврата.



Руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук в своём выступлении в Совете Федераций в 2015-м году заявил, что на планете создаётся новый биовид — «Человек служебный» или просто «раб», который используется для того, чтобы «хозяева жизни» получали колоссальную прибыль.

«Человек служебный» характеризуется следующими признаками:



имеет ограниченное самосознание (не понимает, как им управляют, как следствие — участник политических кризисов),



его размножение регулируется сверху (пропаганда ЛГБТ-сообществ, абортов, раскручивание порно-сайтов и т.д.)



питается дешёвым кормом (ГМО-питание: чипсы, майонез, колбаса и т.д.).



Мощность приоритетов в смысле необратимости результатов убывает от 1-го к 6-му, быстродействие же — растёт. Как видно, привычный нам военный приоритет — самый слабый в смысле обратимости (т.е. устойчивости) результатов, но самый быстрый.

Если внимательно изучить текущее положение человечества, то можно определить, что в XXI веке «гибридная война» идёт на всех 6-ти приоритетах, поэтому выиграть ей одной лишь модернизацией армии или национализацией Центробанка — невозможно.



На всех 6-ти приоритетах нужно предлагать решения накопившихся проблем в виде новой глобальной концепции, которая будет объемлющей по отношению к текущей Западной, выросшей из библейской культуры.



В случае постепенного внедрения такой концепции в жизнь всего человечества есть шанс построить общество социальной справедливости на Земле:

«Да будет воля Твоя и на Земле, как на Небе» (Евангелие, Мф.6:10). «И пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобряемое и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы». (Коран, 3.100).

А пока на современном этапе господствует Западная концепция, пока США пытается отстаивать роль мирового гегемона и навязывать странам свою политическую и экономическую повестку, то как следствие такой политики — различные кризисы, как политические, так и экономические, оказывающие негативное влияние на военно-политическую обстановку в мире.



Поэтому на данный момент многие страны (Россия, Китай, Индия и ряд других) озаботились решением военных, политических и экономических задач с целью сохранения своей государственности, но решать необходимо проблемы, в первую очередь, на уровне мировоззрения.

СПЕЦИФИКА ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ (ВПО) В МИРЕ

Анализ существующих и прогноз на долгосрочную перспективу будущих сценариев развития военно-политической обстановки является исключительно важной политической, экономической и военной задачей, от решения которой во многом зависят безопасность государства, его экономическое и социальное благополучие.

В XXI веке военная безопасность предопределяет уже не только государственный суверенитет и способность защищать народные (а не только национальные) и государственные интересы в мире, но и сохранение не только национальной, но, что более важно — цивилизационной идентичности и идеалов.

Во втором десятилетии XXI века проблема развития сценариев военно-политической обстановки в будущем приобрела особенно острый характер. Военные конфликты и войны на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии и, наконец, на Украине показали, что произошёл существенный перелом в развитии политической ситуации: резко обострились существующие и появились новые потенциальные и актуальные угрозы.



Это связано с двумя глобальными и взаимоисключающими процессами, которые ведут к дальнейшему обострению обстановки в мире.

С одной стороны, соотношение сил в мире изменилось не в пользу США, и появились «новые центры силы». С другой стороны, США и их «хозяева» тем не менее стремятся во что бы то ни стало сохранить глобальное лидерство, если не через США, то через систему надгосударственных систем.



Хозяевам важно сохранить свою способность влиять на развитие любых процессов в мире. Кроме того, объективное усиление целого ряда государств и иных субъектов глобальной политики неизбежно ведёт к усилению роли и значения новых субъектов в развитии глобальной военно-политической обстановки.



Если прежде — в начале XX века — её характер в мире определяли несколько крупных государств (в период Первой мировой войны — Германия, Франция, Россия, Великобритания, США, Австро-Венгрия, Италия, Турция и др.), а в середине века круг этих государств сузился фактически до СССР, США, Германии, Японии и Великобритании, то в начале нового столетия на формирование международной политики и будущих сценариев её развития воздействуют уже не только великие державы (среди которых также произошло перераспределение влияния), но и быстро развивающиеся государства и негосударственные субъекты — международные организации и иные общественные, политические и военные надгосударственные субъекты.

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА НА МИРОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ

США пытаются остановить развитие данных объективных тенденций, а это, в свою очередь, неизбежно вызывает кризисы. Такие кризисы — политические, экономические, гуманитарные и другие — ведут к разному рода обострению военно-политической обстановки в мире и отдельных регионах.



Подобная взаимосвязь отчётливо проявилась в следующих случаях.

Во-первых, стремление сохранить влияние в Европе и на Балканах привело к кризису в Югославии и военному конфликту.

Во-вторых, попытка взять под контроль развитие ситуации на Среднем Востоке вылилась в войну в Ираке.

В-третьих, стремление закрепиться в Центральной Азии обернулось войной в Афганистане.

В-четвёртых, политика усиления слабеющего влияния на Севере Африки и Ближнем Востоке вызвала вооружённые конфликты в этом регионе.

В-пятых, ставка на Украину как «подмандатную территорию» в конце концов спровоцировала войну внутри неё.

Эти и многие другие примеры свидетельствуют только об одном — об усилении вероятности развития сценариев глобальной конфронтации, причём прежде всего между цивилизациями или отдельными идейно едиными группами внутри цивилизаций: суннитами и шиитами в Восточной цивилизации, протестантами и православными в Западной цивилизации, мусульманами и христианами в целом по миру.

Вариантов таких сценариев развития глобальной конфронтации в настоящее время существует много.



Особенно опасен один из них — вариант искусственного сдерживания со стороны Западной цивилизации трансформации соотношения сил и влияния в мире, если такая трансформация будет осуществляться не в пользу Запада. Подобное сдерживание неизбежно ведёт к расширению использования военной силы в качестве инструмента глобальной политики.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЗАПАДА

Господствующая на Западе либеральная идеология порождает иллюзию, что глобализация в форме всеобщей либерализация неизбежно ведёт к укреплению институтов, обеспечивающих «права человека», и в конечном счёте — к «безопасности и миру», если, конечно, следовать нормам и руководствоваться ценностями и интересами Западной цивилизации.



Проблема заключается в том, чтобы другие цивилизации, нации и страны сделали бы выбор в пользу такого способа существования.

Поэтому возникает проблема, её суть можно сформулировать следующим образом: невоенное развитие глобальной военно-политической обстановки возможно либо в случае безусловного принятия норм и правил поведения Западной цивилизации (пример — страны Европы), либо силового (но не военного) активного противодействия такой политике, которое в конечном счёте сводится к идеологической, информационной и социокультурной борьбе (последний пример — Армения).

Итог этой борьбы зависит прежде всего от того, какая из цивилизаций сможет стать идейным и культурным лидером в мире. Конфликт цивилизаций, трансформируемый в область международных отношений, не обязательно ведёт к кризису, а тем более к военному конфликту и войне.

В отличие от западного сценария Россия предлагает строить отношения между государствами строго на основе общего понимания международного права и принципах политической, экономической и гуманитарной справедливости либо как минимум на декларациях этого и при отсутствии взаимных конфликтов.



Соответственно в рамках этой концепции глобальной политики ни одна из стран (или других цивилизаций) не претендует на неравноправное, а тем более силовое, перераспределение мировых ресурсов.

Доминирование подобной концепции в международных отношениях может создать уникальную военно-политическую обстановку, когда все влияющие на её изменения субъекты вполне удовлетворены и согласны с ходом развития событий и не претендуют на его изменение.



Очевидно, что в реальности подобное развитие событий для США и их «хозяев» абсолютно неприемлемо в силу целого ряда причин.



Прежде всего потому, что США, создавая менее 20 процентов мирового ВВП, потребляют более 35 процентов производимой человечеством продукции. Кроме того, созданная ими система, претендующая на глобальное управление пока вполне справляется с задачами глобального контроля.



Поэтому Россия в настоящее время фактически стоит перед цивилизационным выбором, который будет иметь непосредственные последствия для глобальной военно-политической обстановки:



признать и принять систему ценностей Западной цивилизации либо сохранить свою систему ценностей и свою идентичность;



признать приоритет интересов Западной цивилизации над интересами других цивилизаций или не делать этого;



признать несправедливое устройство взаимоотношений, распределения мировых богатств и системы глобального управления либо отрицать сложившееся по факту право Запада навязывать остальному миру свои правила и предложить миру альтернативную концепцию завершения глобализации.



Позитивный для Запада сценарий, естественно, состоит в том, когда мир делает выбор в пользу ценностей и интересов Западной цивилизации.



В этом случае силовые средства политики, в том числе военные, не нужны, поскольку политические цели Запада будут достигнуты.



Зачем война, когда победа получена? Поэтому позитивный сценарий предполагает политическую капитуляцию, неоправданные уступки и компромиссы, как во времена Горбачёва и Ельцина. Тем не менее такой сценарий не только возможен, но даже вероятен, если правящая «элита» большинства стран мира возьмёт соответствующий политический курс.



Превращение системы ценностей и интересов своей цивилизации в глобальную систему ценностей и глобальные интересы (как это произошло с либеральными идеями, мировой долларовой валютой, нормами международного права) в условиях уменьшения экономической и политической роли США — ЕС в мире возможно только при захвате монополии на мировоззрение, систему ценностей, интересов и правовых норм.



Это, собственно говоря, и объясняет такую негативную реакцию США — ЕС в отношении России по поводу конфликта на Украине.

Ведь Россия «осмелилась» поставить под сомнение правоту такого монопольного толкования — поставила под сомнение исключительность Запада.



Попытки сохранить монополию на интерпретацию ценностей предполагает точно такую же монополию и в отношении норм поведения в мире, в том числе и международно-правовых норм. Например, если обратиться к всё тому же конфликту на Украине, то нетрудно заметить, что содержательная сторона той или иной проблемы здесь не имеет никакого значения — важна именно трактовка, пусть и самая дикая, любого факта.



Присвоение себе монопольного права на смыслы и их трактовки, на установление норм и правил поведения необходимо Западной цивилизации для вполне корыстных экономических выгод — для поддержания такого глобального финансового климата, который бы позволял контролировать глобальную политику «хозяевам» Запада.



Контроль над мировыми финансами многократно увеличивает мощь того, кто их контролирует, в ущерб контролируемым.



Такие же правила действуют и в политике, где обладание контрольным пакетом означает, что его владелец получает всё. Законы справедливости не работают в таких международных отношениях. Тем более они бессмысленны в военно-политических отношениях, когда нормы поведения могут рассматриваться в лучшем случае в качестве информационного повода.

Проблема нашего с Западом взаимодействия усугубляется тем, что изрядная доля чиновничества, да и населения в целом, подвержена влиянию «западных ценностей и идеалов», а государственность в целом не является суверенной.

Закреплено это в конституции 1993 года, в соответствии с которой:



Центробанк перед Россией ни за что не отвечает, и безнаказанно — на законных основаниях — проводит политику удушения реального сектора (сельского хозяйства, промышленности, науки, системы образования, здравоохранения) и населения ростовщической удавкой;



депутаты всех уровней в подавляющем большинстве — самозванцы и наёмники «спонсоров», поскольку в период избирательных кампаний их не выдвигал никакой трудовой коллектив и никакая общественная организация;



запрещена государственная идеология, т.е. наложен запрет на провозглашение главой государства и Думой целей политики (глобальной, внутренней, внешней), путей и средств их достижения, без чего эффективное государственное управление невозможно;



провозглашён приоритет международного права (источник происхождения которого и целесообразность — это особые темы, не обсуждаемые в российском политическом официозе публично) над законодательством Российской Федерации, хотя был прецедент, когда Верховный суд принял решение в пользу внутрироссийских законов;



и кое-что ещё сверх названного.



Однако такое положение дел и характер государственного управления не соответствуют психодинамике общества России. Психодинамика же пока не однородна:



в ней есть «элитарная» составляющая реализующая себя через политику постсоветской государственности двояким образом:

прозападная — по-своему идейная, реализующая себя через внутрироссийскую периферию либерально-буржуазной ветви общезападного масонства, которая манипулирует прочими алчными «элитарными» оболтусами, чья психика организована несколько сложнее, чем у кишечнополостных — хапай всё, что проплывает мимо в зоне досягаемости щупалец и запихивай себе всё это в рот, совмещённый с аналом (либо в анал, совмещённый со ртом? — разницы нет);

и местная — безыдейная, политически безвольная, творчески бесплодная на основе кишечнополостной психологии, которая иногда вспоминает про патриотизм, «Русский мир», но не в состоянии сформировать образ общенародного будущего, которое стало бы мечтой, на воплощение которой в жизнь стал бы работать сначала весь народ, а потом — и всё человечество;





в ней есть простонародная составляющая, направленная на неприятие и отторжение постсоветской «элиты», на её искоренение.



Поэтому в русле этой внутренне конфликтной психодинамики протекают два процесса:



процесс порабощения России, проводимый в жизнь через постсоветскую государственность и, прежде всего, — через «Либеральную платформу» «Единой России».

процесс возобновления обществом в целом (а не государственностью — не для того постсоветская государственность создавалась в период с 1953 по 1993 год) полноты суверенитета — способности реализовывать в отношении себя полную функцию управления в преемственности поколений в русле живого и животворящего Русского проекта глобализации.



Эти два процесса непримиримо и бескомпромиссно конфликты, и этот конфликт может протекать и протекает не только в обществе, но и в психике каждого из жителей России, начиная с вступления в осознанно-осмысленный возраст.



Однако, до настоящего времени в России он не протекает в форме повсеместной гражданской войны с применением оружия шестого приоритета (оружия в общепринятом понимании), хотя отдельные вспышки горячей гражданской войны с применением грубой силы и оружия (в общепринятом понимании), а также в форме неприятия гражданами политики власти и ненависти ко многим её представителям на всех уровнях «вертикали власти» (как государственной, так и бизнес-власти), имеют место на протяжении всей постсоветской истории.



И с одной стороны, недовольство господством над страной либерально-ростовщической тирании — в народе нарастает год от года,



а с другой стороны, Запад и его заправилы и их внутрироссийская либеральная периферия сильно недовольны протекающим в обществе процессом возобновления полноты суверенитета и началом реализации Русского проекта глобализации и выражают своё недовольство этим в консолидировано проводимой (уже на протяжении более, чем десятилетия) государствами Запада политики в отношении России, которую либералы в России деятельно поддерживают.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дестабилизация целых регионов планеты может быть не следствием политики Запада, как иногда считается, а стратегической целью, которая, в свою очередь, работает на цель — сохранение толпо-«элитаризма» в любых формах.



Создание же хаоса резко усиливает возможности для внешнего влияния, а значит — снижает шансы стран мира выйти на уровень суверенного развития.

Западная цивилизация стремится таким образом сохранить свою лидирующую роль и контроль над развитием ситуации в ключевых регионах мира. Причём создание хаоса в отдельных странах и целых регионах предоставляет внешним силам уникальную возможность усилить их влияние на процессы, протекающие в таких дестабилизированных регионах.



Так, до начала гражданской войны в Ливии этот регион Африки в целом успешно развивался, здесь быстро рос ВВП. Теперь же об этом можно забыть. Одновременно США придают особое значение дестабилизации обстановки в Казахстане и других странах Средней Азии, а также и на Кавказе.

США и их союзники недвусмысленно заявляют о своих претензиях на контроль над значительной частью Евразии, являющейся в том числе и частью территории России.



Поэтому борьба за Евразию станет главным содержанием развития глобальной военно-политической обстановки на ближайшие десятилетия.

Взаимодействие цивилизаций, иногда переходящее и в формат противостояний, закончится установлением на планете единой глобальной культуры человечества.

Мы точно знаем, что битва в умах за «смысл жизни» именно в новом веке — XXI — приобретает важнейшее значение, а также понимаем, что в этом веке человечество определиться:



реализовывать ли свою глубинную миссию, как суперсистемы,



или сгинуть, откатиться опять назад в самоубийственной борьбе.



Решать это всем нам, жители планеты.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ну, а нам — каждому из жителей Русской цивилизации для эффективного соучастия в этом процессе тоже надо определиться:



либо поддерживать процесс порабощения нашей страны,



либо поддерживать процесс возобновления обществом в целом полноты суверенитета.



МАТЕРИАЛЫ:

[ 1 ] Фултонская речь Черчилля — претензия на глобальное доминирование англосаксов

http://inance.ru/2018/03/fultonskaja-rech-cherchillja/

[ 2, 3 ]«Кто и зачем спровоцировал Карибский кризис? (часть 1) и (часть 2)?»

http://inance.ru/2015/10/karibskij-krizis/

http://inance.ru/2015/11/karibskij-krizis-2/

[ 4 ] http://www.slavic-europe.eu/index.php/articles/63-usa-articles/4122-18-1948

[ 5 ] «Бомбардировки Югославии — истинное лицо НАТО и Запада»

http://inance.ru/2018/04/jugoslavija/



ИАЦ

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