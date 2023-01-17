Предлагаю свой прогноз политико-экономической динамики на начавшийся год . Он представляет собой сочетание устойчивых и неустойчивых тенденций, а также неопределённых траекторий, которые описываются вероятными сценариями проведения той или иной экономической политики. В нём есть устойчивый тренд дальнейшего опережающего развития Китая и Индии, формирующих ядро нового мирохозяйственного уклада (МХУ), и неустойчивый, а именно — нарастающей турбулентности противоположных тенденций в странах ядра уходящего МХУ (агрессирующих США и агонизирующего ЕС), а также сценарии изменения экономико-политической ситуации в России в зависимости от проводимой макроэкономической политики.



Ещё в 2008 году на основании этой теории были предсказаны колебания цен на нефть и другие первичные энергоносители; великая депрессия в странах ядра уходящего МХУ, которую США, ЕС и Японии политикой количественного смягчения (четырёхкратным увеличением денежной базы) удалось перевести в великую стагнацию; поступательное опережающее развитие Китая и Индии, составляющих ядро нового, интегрального, МХУ; развязывание властно-финансовой элитой США мировой гибридной войны за удержание глобальной гегемонии, в которой главный удар придётся на Россию.

Также было показано, что продолжение в РФ макроэкономической политики в духе Вашингтонского консенсуса, включая следование рекомендациям МВФ в денежно-кредитной сфере, повлечёт стагфляцию и ослабление позиций России в мире, что спровоцирует агрессию США, рассматривающих РФ как слабое и зависимое от них звено, дёрнув за которое, можно выиграть мировую войну, как это уже имело место в Первую мировую.



Именно так и развивались события, причём привходящие внеэкономические факторы – пандемия коронавируса – лишь ускоряли их ход. К сожалению, должного реагирования со стороны нашего руководства на предсказанные угрозы и научно обоснованные предложения по их купированию и выводу России из расставленных США ловушек на траекторию опережающего развития на основе нового технологического уклада не произошло. В итоге мы оказались в нынешнем положении, пролетев мимо ряда очевидных возможностей перехвата стратегической инициативы.

Указанные прогнозы, диагностика угроз и предложения по их купированию были опубликованы в книге «Последняя мировая война. США начинают и проигрывают». Желающие могут сами, прочитав эту книгу, составить мнение о работоспособности теории смены технологических и мирохозяйственных укладов, на основе которой были сделаны эти сбывшиеся прогнозы.



Согласно этой теории, пик мировой гибридной войны, включая эскалацию агрессии США против России, ожидается в 2024 году, как предвидел более десятилетия назад Владимир Пантин.



После этого должен произойти качественный перелом в смене мирохозяйственных укладов (МХУ), выражающийся в закате Pax Americana и переходе мирового лидерства к странам ядра нового МХУ – Китаю и Индии, в конкуренции которых будет определяться развитие мировой экономики до конца этого столетия.



Данный переход произойдёт вне зависимости от исхода событий на Украине, но от этих событий зависит дальнейшее положение России. Удастся ли нам войти в ядро нового МХУ или нас будут разрывать новый и старый центры мировой экономики в борьбе за расширение своей ресурсной периферии?

К началу текущего года определились стратегии всех главных участников мировой гибридной войны. Развязавшие её США и Британия действуют в полном соответствии с архаичной доктриной Маккиндера – Бжезинского в духе старой англосаксонской геополитики.



Они всерьёз думают, что в извечной борьбе народов моря и суши выиграет тот, кто контролирует центр Евразии, который традиционно занимает Россия.



Они пытаются повторить свой успех по развалу Российской империи и СССР, втянув нас снова в войну в расчёте на то, что изнурённый ею вооружённый народ сметёт власть, после чего в действие вступят их агенты влияния с целью разрыва России изнутри.



В целом суть их стратегии заключается в сокрушении России, уничтожении Ирана и изоляции Китая.

Стратегия Китая заключается в обеспечении экономической безопасности путём достижения технологического суверенитета, финансово-экономической самодостаточности, опережающего экономического развития и повышения уровня жизни населения, укрепления общественной солидарности, накопления резервов, создания благоприятной широкой экономической периферии на основе реализации проекта «Один пояс – один путь».



В плане международных отношений КНР реализует доктрину объединения народов единой судьбы человечества на основе взаимовыгодности путём сочетания конкурентных преимуществ посредством совместных инвестиций, уважения национального суверенитета, соблюдения международного права, равноправия сторон, честности и прозрачности в переговорах, справедливости.

Стратегия Индии характеризуется выжидательностью. Как и Китай, Индия извлекает немалую выгоду от американской агрессии против России.



Вынужденный характер разворота России на Восток позволяет нашим азиатским соседям во многом диктовать условия сотрудничества, навязывая скидки на импортируемое из России сырьё и расширяя поставки своей продукции на освободившиеся после ухода западных компаний рынки.



Индия традиционно сосредоточена на решении внутренних проблем бедности и социального неравенства путём ускорения экономического развития на основе нового технологического уклада.



Избегая конфронтации с кем-либо и стараясь выстраивать со всеми странами ровные благоприятные отношения, Индия становится естественным центром притяжения всех конфликтующих сторон, стремящихся перетянуть её на свою сторону. Выход Индии в мировые лидеры по темпам экономического роста является объективным отражением этой стратегии.

Аналогичная стратегия характерна для стран Ближнего Востока. Они внимательно следят за ходом мировой гибридной войны, укрепляя свою экономическую безопасность, избавляясь от жёсткой внешней зависимости от США и Британии, заблаговременно готовясь к переходу в новый МХУ.

После переизбрания Лулы да Силвы президентом Бразилии можно ожидать обретения этой страной своей собственной стратегии развития. Новый МХУ назван нами интегральным, поскольку главным смыслом государственной деятельности становится объединение различных социальных групп вокруг общей цели повышения народного благосостояния.



Этот МХУ характеризуется сочетанием социалистической идеологии, рыночной конкуренции, следованием национальным интересам во внешнеэкономической деятельности.



Программа Лулы вполне соответствует этим признакам, и если ему удастся вырвать Центральный банк из когтей МВФ и заставить проводить политику кредитования роста инвестиций и поддержания максимальной экономической активности, то Бразилия может стать третьим участником ядра нового МХУ.

Из группы ведущих стран мира нет стратегии только у России и Германии.



Руководство последней пошло на поводу у Вашингтона с катастрофическими для своей страны экономическими последствиями. Погружение Германии в стагфляционную ловушку разрушает общеевропейское благополучие и тянет вниз другие государства ЕС.



Он принимает на себя все тяготы навязанной Вашингтоном и Лондоном очередной войны в Европе, предоставляя своим англосаксонским «партнёрам» возможность извлекать из неё сверхдоходы. По сути, политика европейской политической элиты идёт вразрез с интересами народов Европы и преследует исключительно цели Вашингтона и Лондона.



Им удалось, благодаря контролю над СМИ и агентам влияния во властных структурах ЕС, поставить его в положение таскающего каштаны из огня для дяди Сэма.



Эта политика саморазрушения Европы не имеет границ: чем хуже для европейцев, тем лучше для американцев и англичан, которые заблаговременно выскочили из ЕС, прежде чем направить его против России и Китая.

США и Лондон, как всегда, хорошо зарабатывают на войне в Европе, из которой, с одной стороны, выдавливают капиталы и умы, а с другой – используют европейские народы в качестве пушечного мяса и источника ресурсов в войне против России.

Если отсутствие собственной стратегии у Германии и ЕС объясняется доминированием американских агентов влияния в их властных структурах, то отсутствие стратегии у России вызывает вопросы. Частично ответ на них содержится в моей статье «Что происходит?», опубликованной полгода назад и сохраняющей свою актуальность.

Итак, вся неопределённость наступившего года заключается в отсутствии стратегии у России. Наше руководство попробовало перехватить стратегическую инициативу у США, приняв в состав Российской Федерации ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области.



Но удерживать её без понятной конечной цели, внятной идеологии и полномасштабной мобилизации ресурсов для победы в гибридной войне с коллективным Западом невозможно.

Затягивание СВО полностью вписывается в стратегию Вашингтона и Лондона, которые усиливаются с каждым днём войны за счёт ЕС. Их марионетки в руководстве ЕС требуют войны на поражение России, невзирая на негативные последствия для Европы.



Расчёт американо-английских спецслужб на изматывание сил русского народа в этом братоубийственном конфликте подтверждается с каждым днём его продолжения. Хуже того, сводки нашего Минобороны свелись к констатации числа убитых украинских военнослужащих, что позволяет противнику интерпретировать цели СВО именно в этом ключе.

Переход к длительной окопной войне, подобно печально знаменитой Верденской мясорубке, унёсшей в Первой мировой войне по миллиону жизней французов и немцев, чреват катастрофой для Русского мира.

Скорейшее победоносное завершение СВО критически важно для обеспечения политической стабильности в России. Затягивание военных действий до следующего года создаёт предпосылки для политического кризиса в России, который противник готовит с целью организации революции в период предстоящей в 2024 году президентской избирательной кампании.



Как бы ни сложилось голосование, противник приложит все силы для делегитимизации его итогов и для провоцирования актов гражданского и вооружённого неповиновения. Мы не будем рассматривать этот сценарий, считая его в принципе недопустимым для российской государственности. Сосредоточимся на минимально необходимых условиях для победы в текущем году.

Условие первое – мобилизация всех имеющихся ресурсов для обеспечения армии и населения всем необходимым. Самое опасное в военном деле, как известно, – недооценка противника.



Нарвавшись на ожесточённое сопротивление неофашистов, мы продолжаем вести борьбу с коллективным Западом вполсилы, если не сказать в поддавки.



Вслед за арестом более 300 млрд долл. резервов руководство Банка России продолжило попустительствовать вывозу капитала, объём которого превысил в прошлом году 200 млрд долл. Из них 150 млрд долл. – это разрешённые денежными властями платежи за рубеж по кредитным обязательствам российских предприятий.



В основном в юрисдикции недружественных стран, которые приступили к конфискации наших валютных резервов с целью их использования для погашения военных займов Украины.



Можно ли победить в войне с многократно превосходящим по финансовой мощи противником, снабжая его деньгами, полученными от экспорта в его же адрес сырьевых ресурсов? Вопрос риторический.

Совокупный вывоз капитала и арестованные валютные резервы по вине руководства Банка России в прошлом году превысили полтриллиона долларов, что в разы больше всего оборонного бюджета России (начиная с 2014 года и даже ранее мне довелось неоднократно предупреждать об этой угрозе, с требованиями перевода валютных резервов из западных юрисдикций).



С учётом того, что страны НАТО официально декларируют начало процедуры конфискации этих денег с целью финансирования расходов на погашение выдаваемых Украине кредитов, приходится констатировать, что войну НАТО против России оплачивает Банк России.



Причём делается это вопреки политической воле государства, сформулированной в весенних указах президента о прекращении вывоза капитала в недружественные страны и введении полной продажи валютной выручки экспортёров.

Параллельно попустительству вывозу капитала за рубеж Банк России продолжает блокировать кредитование роста промышленного производства завышенностью ключевой ставки и неприемлемыми для машиностроительных предприятий условиями кредита. Загрузка производственных мощностей в обрабатывающей промышленности уже многие годы едва дотягивает до половины.



Даже с учётом освободившейся после ухода западных компаний четверти внутреннего рынка импортозамещение идёт крайне медленно. Экспорт природных ресурсов переориентируется с Запада на Восток вместо увеличения глубины переработки и выпуска готовой продукции в России.

Согласимся, что переход к мобилизационной экономике советского образца в условиях рыночной экономики невозможен. Но мобилизация ресурсов путём целенаправленного использования тех же рыночных механизмов абсолютно необходима.



От шапкозакидательских рассуждений некоторых официальных комментаторов Минобороны о том, что поставки иностранной техники ничего принципиально не меняют на поле боя, необходимо переходить к трезвой оценке потенциала противника. Военные расходы стран блока НАТО на порядок превышают наши.



СССР оказался в таком же положении к концу 1941 года, когда экономический потенциал объединённой фашистами Европы на порядок превышал наш. Но мы выстояли, потому что использовали наш потенциал больше чем на 100%, в то время как в Германии сохранялись выходные дни и продолжался выпуск потребительских товаров.



Лозунг «Всё для фронта! Всё для Победы!» – вновь актуален. Препятствование руководством Банка России полной загрузке производственных мощностей и попустительство вывозу капитала несовместимы с достижением победы.

Условие второе – мобилизация человеческого и интеллектуального потенциала. Общественное сознание, расслабленное вирусом потребительства, оказалось не готово к СВО. В ответ на мобилизацию десятки (а по некоторым оценкам – сотни) тысяч молодых высококвалифицированных специалистов убежали из страны.



За рубежом они подвергаются психологическому давлению и идеологической обработке со стороны противника. Это не просто большая потеря человеческого капитала, а в значительной части – передача его противнику.



Какая часть наших айтишников, выехавших в недружественные страны, работает в интересах Пентагона и ВСУ? А сколько из покинувших страну без копейки денег молодых людей будет завербовано ЦРУ и МИ-6 для использования в качестве пушечного мяса готовящейся ими революции в России? Вопрос не риторический.

Мобилизация человеческого потенциала в условиях современного общества знаний едва ли может быть достигнута принудительным образом. Для этого прежде всего необходимо доверие к власти.



Если к главе государства оно остаётся достаточно высоким, то к руководителям денежных властей и чиновной вертикали его нет совсем. Принятие президентского указа о защите традиционных ценностей вызвало ликование в среде верующих.



Но для завоевания доверия общества необходимы решительные действия по очищению власти от коррумпированных и некомпетентных элементов, по вине которых мы ежедневно теряем ресурсы и людей.

Наконец, как воздух, нужная объединяющая общество идеология. С учётом нашей духовной традиции это может быть только идеология социальной справедливости, честности и ответственности. Утверждённые президентским указом традиционные ценности властвующая элита должна в первую очередь применить к себе.

В доктринальном плане наиболее подходящей для Русского мира и соответствующей требованиям нового МХУ является идеология православного социализма.



С учётом конфессиональной толерантности можно её сформулировать как идеологию народного социализма, имея в виду среди прочего широкое использование отработанных в мусульманском мире инструментов исламского банкинга.



Но идеология будет работать только если властвующая элита начнёт ей следовать в повседневном проведении социально-экономической политики в интересах подъёма общественного благосостояния.

Обретение идеологии народного социализма придаст смысл и военной операции на Украине. Она станет операцией по очищению нашей страны, неотъемлемой частью которой являются оккупированные врагом земли Мало-, Ново- и Карпатороссии, от компрадорского олигархата.



На Украине он стал основой формирования неофашистского русофобского режима под руководством американо-английских спецслужб, контролирующих офшорные счета и активы олигархов. СВО заставила определиться российских олигархов, компрадорская часть которых сбежала за рубеж.



Процесс очищения российской властвующей элиты по критерию патриотизма пошёл полным ходом. Для консолидации общества нужно запустить и другие критерии, основанные на наших извечных ценностях правды и справедливости.

Народный социализм не подразумевает конфискации частной собственности, как это сделали в своё время под влиянием доктрины Маркса большевики.



Опыт государственно-частного партнёрства, сочетания стратегического планирования с частным предпринимательством, государственного контроля за обращением денег с рыночной конкуренцией, государственной собственности в инфраструктурных отраслях с поддержкой частной инициативы, накопленный в странах нового, интегрального, МХУ – этот опыт показывает правильный путь.



Нашему государству нужно вспомнить и собственный опыт экономических чудес в начале XX века, в период индустриализации, войны и послевоенного восстановления народного хозяйства и освоить современные методы регулирования рыночной экономики в целях повышения народного благосостояния.



Общий принцип прост: государство поддерживает (в том числе дешёвым долгосрочным кредитом) те частные предприятия, работа которых способствует росту объёмов и эффективности производства нужных обществу благ, и блокирует попытки частников нажиться на дестабилизации экономики посредством всевозможных спекуляций и махинаций.

Третье условие – введение механизма ответственности за результаты работы всех руководителей и органов власти. Без этого невозможно устранить дисфункции управления, порождённые коррупцией и некомпетентностью среди руководящих кадров.



Боевые и трудовые подвиги миллионов простых людей обесцениваются некомпетентностью отдельных руководителей, которые не несут никакой ответственности ни за утечку сотен миллиардов долларов, ни за срыв стратегических планов и программ, ни за казнокрадство, ни за крупномасштабные ошибки, ни за простой производственных мощностей, ни за гибель людей.



Стоит нам запустить простейшие механизмы ответственности властей предержащих за результаты своей работы, как начнётся процесс самоочищения властвующей элиты.



В противном случае повторится ситуация с императором Николаем II, который в роковой момент вынужден был констатировать: «Кругом измена, и трусость, и обман».

Приведённых выше трёх необходимых условий достижения победы достаточно. Остальные сложатся сами собой благодаря народному творчеству и патриотическому подъёму, если будут достигнуты эти.



В том числе будет обеспечен вывод экономики на траекторию опережающего развития с темпом не менее 8% прироста ВВП, 5% прироста доходов граждан с нивелированием социального неравенства и 20% прироста инвестиций в год вместо нынешних «около нуля».

Если же не будут предприняты самые решительные меры по их выполнению, то ситуация пойдёт по негативному сценарию, упомянутому выше.

Не следует обольщаться тезисом о том, что США проиграют развязанную ими мировую войну вне зависимости от исхода украинской катастрофы.



Если бы не некомпетентность и предательство в руководстве СССР, то вместо его распада мы стали бы свидетелями системного кризиса капитализма, о котором неустанно писали советские политэкономы.



Но догматизм советского руководства, отрыв его от реальности привёл к распаду Советского Союза, территория которого стала предметом сверхэксплуатации людей и природных ресурсов в интересах международного, прежде всего англо-американского, капитала.



Это дало второе дыхание Pax Americana, но одновременно запустило процесс распада имперского МХУ. Оставшийся его американский полюс не мог и не пытался изменить систему управления воспроизводством экономики, получившей подпитку от вывоза капитала и умов с постсоветского пространства.



Если советская система управления не справилась с вызовами НТП, то американская система управления стала жертвой алчности финансового олигархата, подчинившего своим интересам денежную эмиссию и финансовый рынок, сделавшего экономику кладбищем финансовых пузырей.



Эта система управления утратила эффективность, она не обеспечивает роста народного благосостояния и порождает обострение социальных противоречий вплоть до войны всех против всех.

Но при этом американская властно-финансовая элита всерьёз верит, что развал России и война в Европе позволят ей обрести третье дыхание и удержать глобальную гегемонию. Она стремится повторить свой успех по развалу Российской империи и СССР, который дал ей возможность эксплуатации наших ресурсов на определённое время.



Поэтому она столь агрессивна: в сокрушении России она видит единственную возможность сохранить мировое господство.

В действительности процесс саморазрушения американоцентричной финансово-экономической системы никак не связан с украинскими событиями.



Галопирующая инфляция, оцениваемая в США в пределах 8–17% по потребительским ценам и свыше 30% по ценам предприятий, стала следствием перетока аккумулированных финансовыми пузырями эмитированных ФРС триллионов долларов и их производных на квадриллион долларов на товарный рынок.



Резкий рост цен на энергоносители хоть и был спровоцирован антироссийскими санкциями, но он стал не более чем триггером схлопывания ранее раздутых политикой количественного смягчения финансовых пузырей.



Даже если США и их сателлиты конфискуют триллион долларов российских государственных и частных денег, это не спасёт их финансовую систему от краха. Они лишь приблизили его арестом российских резервов.



В русофобском запале они «выстрелили себе в ногу», по сути, лишив доллар, а заодно и фунт с евро, статуса мировых валют. Все мало-мальски суверенные страны прекратили накопление резервов в долларах и стремительно переходят на расчёты в национальных валютах.

Это влечёт лавинообразное обрушение возможностей США финансировать мировую войну, которые основаны на монополии по эмиссии мировой валюты. Триллионы ранее напечатанных долларов возвращаются в США, вызывая мощную инфляционную волну.



А фактический отказ внешних кредиторов покупать казначейские облигации США влечёт их скорое банкротство или гиперинфляцию вследствие краха финансовой пирамиды американского долга.



Тем не менее надежда на то, что сокрушение России в войне на Украине позволит удержать мировую гегемонию, питает русофобскую агрессивность американской властвующей элиты, и ждать её ослабления не приходится.

Негативный сценарий восстановления американского контроля над нашей страной по аналогии с ельцинским периодом лишит нас возможности войти в ядро нового МХУ и выйти на траекторию опережающего развития.



Мы останемся на периферии двух центров мировой экономики, которые поведут борьбу между собой за контроль над нашими ресурсами. Вплоть до конца этого столетия мы будем прозябать в качестве финансового донора Запада и сырьевого придатка Востока.



Удастся ли сохранить при этом суверенитет и целостность страны – вопрос риторический. Поэтому победоносное завершение СВО – это вопрос выживания нашей страны и Русского мира. Что для этого надо сделать, кратко сказано выше.

В уже упомянутой выше книге обосновывалось предложение по созданию широкой международной коалиции стран, не заинтересованных в мировой гибридной войне.



В её основу предлагалось положить два фундаментальных соглашения: о создании новой международной расчётной валюты вместо ныне существующих резервных валют МВФ и о кибербезопасности.

Первое соглашение привело бы к краху американоцентричной финансовой системы и лишило бы США главного источника сверхсилы – монополии на эмиссию мировых денег.

Второе соглашение ликвидировало бы монополию США на рынке передовых информационных технологий, которая также является источником сверхсилы в технологической области и информационном пространстве.



К сожалению, вместо решения этой непростой задачи мы повелись на очередную западную уловку в форме Минских соглашений, дав противнику возможность создать на Украине плацдарм для атаки против России. [Да ну?! Значит в Высшую школу КГБ в СССР принимали на учёбу наивных полковников КГБ? Какое потрясающее открытие вы совершили, Сергей Юрьевич!!! – Прим. ss69100.]



В нынешних условиях формирование такой коалиции возможно, опять-таки, только после победоносного завершения СВО.

В заключение несколько замечаний относительно стратегий ЕС, Индии и Ирана. Если судьба последнего зависит в решающей степени от исхода СВО, то у остальных сохраняется большая свобода манёвра.

Иран становится очевидной жертвой США в случае успеха их стратегии в отношении сокрушения России. Едва ли Китаю в этом случае удастся защитить своего главного партнёра на Ближнем Востоке.



У Ирана есть хорошая возможность внести решающий вклад в исход мировой гибридной войны, перекрыв Ормузский пролив. В этом случае страны коллективного Запада столкнутся с острым дефицитом нефти, цены на которую взлетят до небес.



Кризис в ЕС перерастёт в экономическую катастрофу и, скорее всего, повлечёт смену политического руководства на более прагматичное, способное принять решение о прекращении самоубийственной войны против России.



Это стало бы достойным ответом на подрыв германо-российских газопроводов, совершённый англо-американскими спецслужбами.



Но едва ли Иран решится сделать это самостоятельно, без гарантий военно-политической поддержки с нашей стороны и согласования с Китаем.

Европейские лидеры стремительно теряют популярность. У них остаются немалые возможности манипулирования общественным мнением, но в мозгу сытого европейского обывателя в споре между телевизором и холодильником победу, несомненно, одержит последний.



С большой вероятностью новый электоральный цикл повлечёт обновление европейской политической элиты. [Это вряд ли. А вот в последующий – возможно. – Прим. ss69100.]



Победоносное завершение СВО многократно повышает эту вероятность. В случае реализации созидательного сценария перехода России к осуществлению доктрины народного социализма с традиционными ценностями можно ожидать резкого роста популярности России в Европе, а также массовой миграции уставших от ЛГБТ-психоза нормальных европейцев в Россию и возвращения украинских беженцев на освобождённую от нацистов родину.

За Индию Запад будет бороться. Втягивание Индии в коалицию с НАТО посредством союзов с Австралией и Японией против Китая уже стало основным вектором американской стратегии в этом регионе.



Индийское общественное мнение пытаются задобрить путём назначения премьер-министром Британии этнического индийца. Вполне вероятно, что Байден уступит место своей вице-, также индийского происхождения.



Перед индийской элитой англосаксы будут совершать ритуальные танцы во главе с индийскими вождями США и Британии. Индии будут предоставлены любые преференции в торговле, инвестиции, технологии – лишь бы она согласилась встать в кильватер американской геополитики.



Перенос центра англосаксонского мира в Дели – вполне вероятный сценарий, который действительно может дать третье дыхание американо-британской властно-финансовой элите.



Ему мешает реализоваться историческая память народа Индии о многолетней британской колонизации, но, разыгрывая ими же созданную конфронтацию Индии с Пакистаном и КНР, американцы и англичане могут задушить индийцев в объятиях.



Едва ли, однако, Дели согласится играть роль младшего партнёра, а на равных англосаксы договариваться не умеют и пока не хотят.

Заслон этому сценарию может поставить скорейшее создание упомянутой выше коалиции стран, не заинтересованных в продолжении мировой гибридной войны. Поскольку мы дали себя втянуть в её острую фазу, приходится ждать победоносного завершения СВО.



Эта задача действительно стала ключевой. Для её решения нужно выполнить указанные выше условия.

Илл. Дмитрий Плавинский "Носорог" (рисунок по мотивам гравюры Альбрехта Дюрера 1515 года)

С.Ю. Глазьев



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