Безплатная энергия опасна… для изобретателей

За последние 100 лет все чаще поднимается вопрос о создании устройств, использующих альтернативные источники энергии. Показательно проводятся всевозможные конференции, вроде бы идет финансирование таких полезных для всей цивилизации проектов, но на самом деле о массовом внедрении подобных устройств как не было никакой информации, так и нет. Давайте разберемся, в чем же тут дело. Ведь деньги тратятся на это годами и даже десятилетиями, а видимых результатов нет абсолютно никаких. Если поинтересоваться альтернативной энергетикой, то всплывают шокирующие факты. Оказывается, еще задолго до того, как в обществе начала искусственно создаваться паника, что энергоресурсы вскоре закончатся, талантливые ученые с успехом придумывали и конструировали рабочие устройства (вечные двигатели), использующие альтернативные источники энергии! Так где все эти изобретения?! Почему до сих пор мусолятся слухи об энергетическом кризисе? Почему современные ученые боятся оповещать общественность о необходимых человечеству новых изобретениях? Опыт изобретателей говорит, что проще слетать на Марс, чем внедрить в производство подобные устройства.

Конечно, ответ на эти вопросы не является секретом. Наблюдательный человек все прекрасно поймет. Понятно, что для нефтяных магнатов вечные двигатели и генераторы энергии, как кость в горле. Ведь, если человечество будет использовать бесплатную энергию, то их монополии рухнут, исчезнет один из рычагов влияния на массы. Именно поэтому изобретатели, которые достигли внушительных успехов в области альтернативной энергии, в лучшем случае подвергались подкупам, а в худшем – угрозам, а более настойчивых и вовсе уничтожали физически. Мы приведем лишь несколько примеров, а любознательным читателям можем посоветовать посмотреть информацию в поисковых системах Интернета по запросу «действующие альтернативные источники энергии«. Естественно, многие свидетельства были уничтожены. Но, как известно, нет ничего тайного, что когда-нибудь не стало бы явным.

Ведь правда как шило – где-нибудь да вылезет...

Возглавляет печальный список, конечно же, разгромленная лаборатория великого ученого-изобретателя Н. Теслы в Нью-Йорке. Данный беспредел был осуществлен по приказу миллиардера Джона Пирпонта Моргана. Вследствие чего примерно 100 лет назад были уничтожены все бестопливные двигатели, которые сконструировал Тесла на благо всему человечеству. Наиболее шокирующей оказалась участь французского изобретателя молекулярного двигателя внутреннего сгорания Ж. Марсоля. ДВС Марсоля должен был работать на воде, сурьме и цинке.

Ученый лишь успел опубликовать заявку на оформление патента (это было в 50-х годах прошлого века!), как внезапно по дороге на отдых погиб со всей своей семьей. Затем в короткий срок была уничтожена его лаборатория, а также все его окружение, начиная от няни детей и шофера, заканчивая сотрудниками и студентами в лаборатории. Ну, а дальше были убиты даже его предыдущие жены! Известно, что уцелело всего несколько человек, но где они скрылись от смерти, остается загадкой. Целый детектив получился. Однако все же определили, что работа над ДВС была прекращена вследствие давления транснациональных нефтяных монополий. И это ясно, автомобиль, двигатель которого работает на воде, — это же крах для нефтяных магнатов.

Еще один разработчик альтернативного двигателя внутреннего сгорания, Р. Дизель, таинственным образом исчез с корабля, следующего в Америку. Ученого так и не смогли найти.

Весьма любопытное устройство изобрел и Свит Флойд. Его вакуумный триодный усилитель производил электрический ток со странными свойствами, который при соприкосновении с кожей вызывал не ожег, а обморожение. Для запуска устройства необходима была обычная батарейка на 9 вольт. Флойду повезло больше, чем Марсолю и Дизелю, он отделался лишь помехами в работе и угрозами. Идем дальше. В начале 50-х была разработана гидролизная установка термоэмиссии талантливым молодым физиком И.С. Филимоненко. Данная установка использовала свойство воды, называемое паролиз. На основе данного изобретения в последствии разработали реактор холодного ядерного синтеза. Но в установке Филимоненко не было вредных для человека потоков нейтронов, несущих радиацию, а была обычная вода. Его работа пошатнула культ Энштейна, который направлял законы физики в «нужное» определенным людям русло. В последствии Филимоненко отправили в психушку, поставив на его изобретении ярлык работы, которая противоречит законам физики.

А вот Пауль Бауманн, по некоторым данным, после освобождения из тюрьмы все-таки внедрил свою разработку в деревне Метерлиха (Швейцария), где сейчас с успехом используются его вечные генераторы электроэнергии.

Попытать удачу в опасных для своей жизни, но спасительных для жизни общества изобретениях решили московские ученые С. Годин и В. Рощин. Они решили глубже исследовать работы Джона Шарля касающиеся изобретенных им левитирующих дисков. Шарль за свое открытие отделался несколькими годами тюрьмы.Российские физики решили не терять времени, они даже навестили физика во время его заключения.Но тот наотрез отказался им что-либо рассказывать. Москвичи не сдавались, в итоге они построили свой генератор, работающий без топлива. Однако в скором времени и их лаборатория была уничтожена. Исходя из всех этих историй напрашивается извечный вопрос: «Что же делать?»

Главный герой книг А.Новых Сэнсэй говорил: «Если будешь снисходителен к злу, не заметишь, как станешь равнодушным к добру». Конечно, производство энергоносителей — прерогатива государств, а если быть точнее, то тех, кто прикрывает свои интересы государством. Но правящей элиты — единицы, а обычных людей, на жизни которых сказывается подорожание энергоресурсов — миллиарды. Просто необходимо чтобы большинство людей знало, что альтернативные источники энергии — это реально и вполне достижимо. И здесь большую роль играют мировые СМИ.

Надо показать людям примеры вечных двигателей в природе, чтобы побороть их скептицизм. То же вращение планет в Солнечной системе, расширение Вселенной, модель атома Н.Бора и Э. Резерфорда — вот вам и вечные двигатели. Значит, вечный двигатель — это не фантазия сумасшедших гениев, раз это не противоречит законам реальной физики. Физики, которую мы наблюдаем в каждом дне, а не ту несостоятельную теорию «авторитетов» науки. И это всего лишь верхушка айсберга.

Источник: www.narod-akademia.com