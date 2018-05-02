Протесты в Армении. 02.05.2018

После организованной Пашиняном транспортной блокады, в которой приняли участие десятки тысяч человек, правящая РПА недосчиталась еще одного министра ушедшего в отставку, из правительства ушел и.о. министра культуры.На повторных выборах премьер-министра, где опять будет один кандидат Пашинян, РПА согласилась поддержать кандидата от оппозиции, которого поддержит треть парламента, при этом своего кандидата она выдвигать не будет.Повторные выборы пройдут 8 мая. Если и 8 мая Пашиняна прокатят, то тогда парламент будет распущен и во главе правительства останется и.о. Карапетян. Но судя по всему, к 8 мая республиканцев дожмут, хотя РПА до сих пор подозревают в том, что она в последний момент рыпнется и заблокирует легитимизацию Пашиняна через парламент.В конечном итоге, тактика последовательных уступок ведет Республиканскую партию к разбитому корыту, так как поражения в апреле-мае 2018 года в любом случае скажутся на результате партии на досрочных выборах, где она скорее всего потеряет свое большинство в парламенте.

Источник: colonelcassad.livejournal.com