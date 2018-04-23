Армения – первые капли крови на бархате революции

Источник: www.fondsk.ru

Переговоры провалились, Пашинян задержан, протест продолжается.



…«Собственно, переговоров в Marriott не было и не могло быть. Для того чтобы это понять, достаточно этой картинки: микрофоны СМИ на столе и журналисты в аудитории. По всей вероятности на их присутствии настоял Никол, чтобы не было разговоров о закрытости и даже намеков на то, что он мог «продаться». Но их присутствие означало, что переговоров не будет, будет зачитывание позиций, а значит, их закрепление. Теперь уже переговоров точно не будет… В присутствии журналистов могло произойти только то, что произошло – железобетонная фиксация позиций. Если ещё с утра у меня теплилась надежда на мирный исход ситуации, то сейчас её нет. Сейчас только можно молить Бога о том, чтобы обошлось без крови», – написал на своей странице в Facebook Артур Мартиросян из Бостона.

«Да, получилась мизансцена спектакля. Даже двух спектаклей – революционного Никола Пашиняна, апеллирующего к чрезвычайной ситуации, логике революции со своей правовой базой, своими законами, важнейшим элементом которых является такой театр. И Серж Саргсян – вынужденный играть на внешней и внутренней арене. Тоже надеюсь, что крови не будет. Ее крайне сложно пролить, пока не оформится и не проявится третий актор. А это неизбежно, думаю…» – согласился Рачья Арзуманян, эксперт по вопросам национальной безопасности из Степанакерта.

Речь в этом коротком диалоге в социальных сетях о провалившихся переговорах между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и лидером движения «Мой шаг» Николом Пашиняном, трибуном нынешних протестов под лозунгом «Отвергни Сержа».

Трёхминутная встреча Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна в отеле Armenia Marriott не стала переговорами

Собственно, Пашинян и не собирался ни о чём договариваться: в окружении микрофонов и телекамер ему важно было заявить, что он находится в Armenia Marriott с единственной целью – обсуждение отставки премьер-министра. Серж Саргсян ответил:

– фракция, набравшая 7-8% голосов избирателей на парламентских выборах, не имеет права говорить на языке ультиматумов (речь идёт о либеральном альянсе «Елк», который в апреле 2017 года получил 9 мест из 105 в парламенте, набрав 7,78% голосов избирателей);

– Пашинян и его сторонники не отдают себе отчёта в опасности сложившейся в Армении ситуации, события 1 марта 2008 года не стали для них уроком (тогда в Ереване были убиты 10 человек – двое полицейских и восемь участников протестов, развернувшихся после президентских выборов);

– ему как премьер-министру «остаётся только советовать действовать в рамках закона», если же этого не будет, вся ответственность ляжет на организаторов нынешних акций протеста во главе с Николом Пашиняном.

«Это не переговоры, не диалог. Это шантаж и ультиматум», – бросил Саргсян, а затем встал и покинул место встречи.

Пашинян же заявил, что «власть в Армении перешла к народу», и ситуация уже не та, что была 15-20 дней назад. «Нужно вдвое усилить сопротивление. И все это должно происходить ненасильственными методами. Угрозы Саргсяна не имеют правовых основ, ибо конституция четко гласит, что полиция не имеет права и, более того, обязана в рамках своих обязанностей содействовать акциям, если они носят мирный характер», – призвал он к дальнейшим протестам.

И они продолжились. Никол Пашинян задекларировал цель – ненасильственная смена власти. «Ненасилие» выглядит привычно. Как везде. Сотни людей блокируют улицы и метро, тысячи или десятки тысяч образуют толпу. Ситуация, по задумке сценаристов, должна развиваться до тех пор, пока результаты прошлогодних выборов не будут делегитимизированы протестующими. Оп-ля! Весь фокус этого действа в том, чтобы меньшинство с 7-8% подмяло под себя большинство и стало властью.

Так выглядит «бархатная революция» в Армении с беспилотника

«Никол на трибуне. Фиксирует рекорды – сегодняшнее шествие составило 25 км 100 м. Число шагов 37000. Всеобщий восторг… Перечислены достижения – перекрыто движение практически по всему городу. Названия улиц, площадей и мостов, перекрытых «гордыми гражданами» (именно так Пашинян обращается к аудитории), встречались восторженными криками… Перечислены города, где прошли акции, особо отмечено, что в школах проходят массовые «дасадул» и это – безусловная победа! Перечисляются города, где митингуют зарубежные армяне. Он перечисляет также расписание завтрашних митингов в Лондоне, Берлине и т. д. Вожак и массы практически сливаются в экстазе. От выражения глаз Никола делается жутко. Перечисляются представители творческой интеллигенции, выразившие солидарность движению.

И под занавес – план действий:

1. Отставка варчапета;

2. Выборы нового варчапета – кандидатура, предложенная народом. Разумеется, оно (предложение) последовало незамедлительно, угадать его нетрудно… Парламент обязан её утвердить;

3. Формирование временного правительства (варчапетом);

4. В течение 20 дней парламент обязан будет НЕ утвердить предложенную правительством программу, в связи с чем и будет распущен;

5. Внеочередные выборы парламента.

Этот и только этот план действий Никол согласен обсуждать с властями. Хотя планом это и не назовешь. Это – ультиматум. В конце к микрофону допускается дитя, которое желает изречь истину. И да, конечно, это – всё тот же слоган. Зачитывается письмо благодарных школьников. За то, что ОН (Никол) – рядом, что обращает к ним свои речи (буквально). Школьники обещают и дальше прогуливать занятия – до полной и окончательной победы!» – рассказывает о событиях медик из Еревана Гоар Мравян

Армянские «гавроши» – это отдельная тема. Революции стремительно молодеют: на месте вчерашних студентов – школьники и даже дошкольники! Одни вместе с родителями блокируют движение транспорта, другие нападают на водителей, не желающих сигналить в поддержку протестов, третьих уводят на протесты прямо из школ, с четвёртыми – младенцами – выходят на акции молодые мамы…

В офис омбудсмена Армении обращаются руководители учебных заведений и учителя с заявлениями о том, что некие неизвестные лица обходят школы и подначивают детей поддержать шествия по улицам Еревана. Также есть организаторы и среди самих школьников. «Уже совершенно очевидно, что технология задействования детей в протестных акциях, «успешно» практикуемая в той же Сирии, вовсю используется и у нас. С детей нет спроса, дети задействуют нужные эмоции у «революционно» настроенных взрослых, детьми удобно прикрываться и т. д. Это касается не только уличной «демократии». Некоторые оппозиционные армянские ресурсы поставили детскую тематику на поток и безостановочно тиражируют в сеть материалы с участием детей. Причем вплоть до грудного возраста», – рассказывает Pandukht Syuni из Еревана.

Армянской детворе есть кому подражать. В далёкой Америке маленькая дочка телеведущего Гриши Сандаляна перевязала себе руку, подражая Николу Пашиняну (по легенде раненому в стычке с полицией). Крошка Элла из США мечтает, чтобы Серж Саргсян покинул пост премьер-министра Армении. «Я хочу, чтобы певцы, актёры, мой крёстный отец, дедушка, дяди были на стороне Никола Пашиняна», – говорит она, демонстрируя забинтованную «руку борьбы».

Крошка Элла из США вряд ли разбирается в политике, но взрослые прекрасно знают, как сделать из малышки символ протеста в Армении

Дети – участники протестов в Армении

К слову, на старте нынешних акций протеста, в отличие от «Электрического Еревана», ни детей, ни даже студентов практически не было – у молодёжи политическая борьба как таковая не вызывает интереса. Но в дальнейшем сторонникам Пашиняна удалось целенаправленно поработать как со студенчеством, так и со школьниками – и с 18-19 апреля протест заметно помолодел. Мобилизовать молодое поколение, которому интересны не политические лозунги, а карнавальная часть акций и возможность проявить себя в глазах сверстников, удалось.

У движения «Мой шаг» появились и 11-летние, и 9-летние «гавроши».

«Только что поднимался по Чаренца до Зейтуна на машине, загруженной краской, предназначенной для одной военной части. Найти и приобрести эту краску мне помог мой близкий друг. Так вот. На всем пути мне встречались какие-то МАЛОЛЕТКИ, со звериным взглядом, ТРЕБУЮЩИЕ от меня, чтоб я сигналил по их ПРИКАЗУ!!! КТО ВЫ ТАКИЕ??? ВЫ ДОЛЖНЫ МНЕ ГОВОРИТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ??? «Бархатная» революция со звериным оскалом!!!» – пишет житель Еревана Давид Саакянц.

«Это хороший ход организаторов, если они это придумали. Детей побоятся бить дубинками, ведь сейчас все с камерами – моментально зафиксируют и выложат в сеть. Власти никогда не отмоются от этого», – одобряют «живой щит» из детей сторонники Пашиняна.

К воскресенью 22 апреля протест, который Никол Пашинян нацеливал на «ненасильственную смену власти» стал приобретать черты массового неповиновения властям.

Несмотря на задержание самого Пашиняна и его близких сторонников полицией, шествия по улицам Еревана продолжаются. После неудачных переговоров в отеле Armenia Marriott полицейские в нескольких районах столицы разогнали протестующих, однако люди с улиц не ушли. Демонстранты направились к отделению полиции, где предположительно находится их лидер, а сам Пашинян призвал граждан Армении к дальнейшему противостоянию. «Призываю граждан выйти на улицу, и будучи приверженными духу гражданского неповиновения, продолжить децентрализованную борьбу. Вне зависимости от задержания троих депутатов, инициативная группа контролирует ситуацию», – появилась запись на его странице в Facebook. В 19.00 он анонсировал новый митинг на площади Республики.

Полиция разгоняет участников «бархатной революции» в Армении

Оппозиция во главе с Пашиняном переступила черту законности несколько дней назад – акции протеста после 17 апреля проходят в режиме, свободном от согласования с властями. И если официальный Ереван надеялся, что митинги и шествия после утверждения Сержа Саргсяна премьер-министром сами собой сойдут на нет (и предпосылки к этому действительно были – с каждым днём количество митингующих сокращалось примерно вдвое), то эти надежды не оправдались. Провокационные переговоры и задержание Никола Пашиняна стали топливом для новой волны протестов с новой, совсем не мирной энергетикой. Решение полиции разогнать митингующих на площади Революции неизбежно повлечёт за собой радикализацию «бархатной революции», чего, впрочем, и добивались Пашинян и его революционная команда, оглашая ультиматум власти и превращая трёхминутные переговоры с Саргсяном в театр одного актёра.

…В 2017 году, после парламентских выборов, лидер «Елк» Эдмон Марукян говорил такие слова: «Нам отдали свои голоса более 120 тысяч граждан, и мы должны представлять их интересы, умножать число своих сторонников и вести такой политический процесс, чтобы на следующих выборах мы удесятерили число своих сторонников и смогли сформировать политическое большинство в Республике Армения». В числе девятерых представителей «Елк», ставших депутатами, был и Никол Пашинян. Но спустя год планы оппозиции изменились – она больше не хочет ковать победу путём выборов. Революции привлекательнее. Даже если бархат в итоге будет пропитан кровью. После сегодняшних стычек с полицейскими десять человек госпитализированы, и никто не берётся сказать, станет ли эта кровь последней.

Автор: Арина Цуканова

Источник: nstarikov.ru