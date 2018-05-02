Медведеву меняют свиту, а Шувалова с Дворковичем – в отставку

Источники раскрыли информацию о том, кто точно войдёт в состав нового правительства России.

В Кремле утвердили руководящий состав нового правительства России.



Кресло премьер-министра страны сохранил за собой нынешний глава правительства Дмитрий Медведев, а места сразу трёх его заместителей займут новые люди, сообщил источник Царьграда, близкий к силовому крылу российской элиты.

Первым вице-премьером будет утверждён Игорь Сечин. В данный момент он пока занимает должность исполнительного директора ПАО «НК Роснефть». Оставшиеся два места заместителей главы правительства получат Денис Мантуров и Сергей Чемезов. Первый сейчас замещает должность министра промышленности и торговли, второй – руководит корпорацией «Ростех».