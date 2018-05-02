Медведеву меняют свиту, а Шувалова с Дворковичем – в отставку
Источники раскрыли информацию о том, кто точно войдёт в состав нового правительства России.
В Кремле утвердили руководящий состав нового правительства России.
Кресло премьер-министра страны сохранил за собой нынешний глава правительства Дмитрий Медведев, а места сразу трёх его заместителей займут новые люди, сообщил источник Царьграда, близкий к силовому крылу российской элиты.
Первым вице-премьером будет утверждён Игорь Сечин. В данный момент он пока занимает должность исполнительного директора ПАО «НК Роснефть». Оставшиеся два места заместителей главы правительства получат Денис Мантуров и Сергей Чемезов. Первый сейчас замещает должность министра промышленности и торговли, второй – руководит корпорацией «Ростех».
Полученные данные согласуются с предыдущими инсайдами о том, что Дмитрий Медведев сохранит свой пост, а вот два его зама отправятся в отставку. Речь идёт о вице-премьерах Игоре Шувалове и Аркадии Дворковиче.
Напомним, что ранее источники Царьграда сообщили, что Медведев останется на посту главы правительства, однако будет окружён назначенными сверху заместителями, которые будут держать его под плотным контролем.
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Источник: ss69100.livejournal.com