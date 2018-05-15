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Ответ Президента мудрецам-ждунам

13:44. 15 мая 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

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– А сколько было в интернете версий! 
Все слухи о премьерстве Собянина, Голиковой, Шойгу, Орешкина, Набиуллиной, Кудрина, Белоусова и др. так и остались слухами. 
Я сегодня сидел в ожидании очереди в тульской поликлинике в 11 утра, вместе со мной также сидели тульские ветераны. Зашел разговор о том, кто будет премьером. Все «выступающие» высказали надежду-прогноз, что будет не Медведев. Кроме меня. Я сказал: а почему Путин будет менять премьера, с правительством которого он так убедительно победил? 
Где логика и элементарная человеческая благодарность? Если бы Медведев не устраивал Путина, что ему мешало заменить его раньше? Я оказался прав, завтра снова встречусь, возможно, с теми же «политиками» в поликлинике – подведем итоги. Akbar 

– А ничего другого и не предполагалось. Ведь правительство Путина–Медведева работало очень хорошо, и менять там почти некого, да и Медведев будет «достойным кандидатом» в президенты после ухода Путина. «Прорывы» в экономике и науке будут, как и в предыдущие 18 лет правления страной. Triac 

– Да, прорывы будут! Только прорывы труб, дамб, истертых карманов от мелочи нищего народа, но зато появится еще с десяток миллиардеров – за счет ограбления нищего народа, который станет беднее, чем церковная мышь, а страны Африки окажутся по сравнению с россиянами богачами. Victorovich 

– Можете сделать и следующий прогноз: старые кадры никакого рывка не сделают, а будет все то же самое, что было до того, – развал экономики. Чудес не бывает. Если бы эти люди могли сделать рывок, они бы уже это сделали. Valpg76 

– Кадровый пасьянс состава кабинета министров вполне предсказуем: вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, а также политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Дмитрий Анатольевич предложил назначить Татьяну Голикову. У Татьяны Алексеевны огромный практический опыт, и даже отсутствие базового медицинского образования не мешало ей быть министром здравоохранения и социального развития в прекрасные годы «вставания с колен» (2007–2012). Наталья Пи­чурина

– Голикову вернули! От медицинских работников – большое человеческое спасибо! Да, это сарказм, если кто не понял. yegodoc 

– Еще Женю Васильеву, подружку Сердюкова, ей на смену в Счетную палату – и заживем! Василий Пупкин

– Ну так и Сердюкова пора на прежнее место возвращать! Не век же ему на вторых ролях обретаться! belomorsky 

– По Мутко цензурных слов нет!.. crassius_777 

– Мутко – просто дредноут непотопляемый, видать, крыша бронированная в три наката. zero_byra

– Мутко – символ этого правительства, правительства Путина–Медведева (или наоборот – без разницы). valery_5 

– Мда, узок их круг, и маловата скамейка запасных. pvm_moroz

– Ну, Владимир Владимирович! Какие Мутко, Силуанов и Голодец?! Ну как же так??? Вот за что боролись, на то и напоролись... С этими такой прорыв сейчас попрет… Олег

– Мутко, ха-ха! Мало ему Олимпиады, теперь мельдоний в строительство внедрят! Сергей Кузьмин

– Выдали царю со свитой 76,69% – и еще чего-то требуют. Мутко им не нравится...manfredus 

– Партии в России ничего не решают. Реальная власть у президента и правительства. А вот то, что Путин ничего по сути не поменял в финансово-экономическом блоке, вот это – полная катастрофа. «Прорыв» стремительно превращается в «обрыв». Lucky Antey 

– Гордеев уже был министром с/х, развалил все что можно и нельзя. rom_tomm 
– Путин своих не сдает, ни при каких обстоятельствах. Я начинаю думать, что если встанет вопрос (к примеру), уступить Крым или сдать дюжину «своих», он выберет первый вариант. Вот реально, я не могу вспомнить примеров, когда правитель без широкой открытой оппозиции так упорно держался за «свои» фигуры, притом что кадровый резерв таки есть, и эти свои ну совсем не тянут. Sablezubr

– Честно говоря, неясно, на чем основывали свои надежды товарищи ждуны. Путин тот же, люди вокруг те же, немного перетасовали – и норм. Никаких прорывов, реформ и тому подобного не будет, ибо все это несет с собой неизбежные риски, а главная цель – это «стабильность». barsffa

– Назначение Мутко – это совершенно показательное решение. Настолько некомпетентного человека могут держать на таких постах только в двух случаях: либо он оказывает какие-то персональные услуги (как это было, например, с Шуваловым, курировавшим вопросы приватизации госсобственности и «тонкие вопросы» взаимодействия ельцинских олигархов с АП и правительством), либо он имеет что-то рассказать. assa

– Одно напоминание на будущее: Путин ВНЕС кандидатуру Медведева. То есть что бы ни сотворил Медведев, – это все решения Путина. Это чтобы потом не было криков: «И при чем здесь Путин?» nuevarussia

– Да им хоть кол на голове теши. «Почти коммунисты» радостно бежали голосовать за либерала Путина, лучшего друга миллиардеров, лишь бы «олигарха» Грудинина (у которого даже особняка нет) не выбрать. Идиоты. Sablezubr

– На самом деле – это пипец. Все надежды народа рухнули. Я реально не знаю, что теперь делать. Суицидальные настроения. raymond_babbitt

– Нахрена выборы устраивали? Только деньги потратили. С таким составом правительства только «прорывы» и совершать. Особенно в социалке и здравоохранении. frederic_perls

– В общем, ничего из сказанного народом услышано не было. cbp123

 

Источник: www.sovross.ru

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