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Первомайская демонстрация в Москве: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

10:30. 1 мая 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:
Первомайская демонстрация в Москве: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Праздник Весны и Труда отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

Он известен сразу под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения — 1 мая или Первомай.

В этот день принято выходить на улицы, участвовать в народных гуляньях. Синоптики пообещали москвичам летнюю жару до 25 градусов, а также ливень с грозой в первой половине дня.

Движение общественного и личного транспорта в столице будет ограничено.

По данным опроса ФОМ, для большей части наших соотечественников (57%) праздник 1 мая является важным днем.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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