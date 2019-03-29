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Россия в 1928

09:04. 29 марта 2019 Просмотров - 68 2 коммент. Опубликовал:



Агитационный трамвай «Похороны капитализма»


Поездка афганского короля Амануллы-хана в СССР. Аманулла-хан в сопровождении Калинина, осматривает почетный караул перед Белорусско-Балтийским вокзалом в Москве.


Поездка афганского короля Амануллы-хана в СССР. Два трактора в подарок от Советского Союза


Поездка афганского короля Амануллы-хана в СССР. Михаил Калинин показывает Аманулле-хану Московский Кремль


Британские таможенники осматривают ящики, содержащие привезенное из Советской России золото на 500 000 фунтов стерлингов


1 мая


Первомайская демонстрация в Москве


Первомайские гуляния в Москве, Лубянка


Вид на трамваи и автобусы в центре Москвы


Московская тюрьма


Московская тюрьма


Московская тюрьма


Ашхабад. Участницы женской конференции


Большой театр, Москва


Женщины обучаются военному ремеслу в районе Донца


Призыв в Красную армию


Деревенские жители голосуют за колхозы


Несовершеннолетние правонарушители в московском исправительном центре


Рудольф Лазаревич Самойлович в Ленинграде с женой и ребенком. Начальник экспедиции на ледоколе «Красин» по спасению потерпевшего в Арктике аварию итальянского дирижабля «Италия», совершавшего полет к северному полюсу под командованием Умберто Нобиле


Торжественный вечер по случаю 10-летия Комсомола в Москве


Зинаида Николаевна Райх


Колхозник Моисей Гефен с женой Шейной и их дочерью ухаживают за приусадебным участком в Биробиджане


Кочевники в кыргызской степи


Красноармейцы 99-й стрелковой дивизии


Лев Троцкий и его семья, Алма-Ата


Люди, чистящие Москву-реку от ледяных глыб


Немецко-советские экономические переговоры в министерстве иностранных дел в Берлине


Подписание германо-советского торгового протокола в зале заседаний Народного комиссариата иностранных дел в Москве


Рабочий спичечной фабрики «Сибирь» пьет чай из своего самовара под Томском


Руаль Амундсен и дети с Чукотки


Площадь Свердлова


Максим Горький по прибытии в Москву


Максим Горький по прибытии в Москву


Толпа в очереди в Мавзолей

Источник: https://humus.livejournal.com/6539927.html

Метки: история, Россия, фото

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2 коммент.»

  • 4683 2345
    XAPOH 29 марта 2019 в 9:41 Ссылка
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    Самый замечательный из всех снимков, это самый первый. На этой фотографии изображена свастика впереди трамвая! Это говорит о том, что славянская свастика в революционной и постреволюцеонной Росси использовалась на равне с еврейской звездой!
    Шах и мат вам, антифашисты!

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    • 2709 733
      Алекс XAPOH 29 марта 2019 в 9:54 Ссылка
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      С Германией очень хорошо дружили, обучали их офицеров, лётчиков, танки им строили, так как Германии нельзя было делать танки после поражения в Первой мировой. Потом хотели с Гитлером Европу поделить, подписали пакт о начале Второй мировой войны. Должны были одновременно на Польшу напасть с двух сторон. Но Сталин на две недели позже напал, когда уже Германии объявили мировую войну, а СССР вроде как миротворцы зашли в Польшу. Тут и произошла трещина в отношениях, а в 41-ом началась ВОВ.

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