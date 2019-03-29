Россия в 1928
09:04. 29 марта 2019 Просмотров - 68 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Агитационный трамвай «Похороны капитализма»
Поездка афганского короля Амануллы-хана в СССР. Аманулла-хан в сопровождении Калинина, осматривает почетный караул перед Белорусско-Балтийским вокзалом в Москве.
Поездка афганского короля Амануллы-хана в СССР. Два трактора в подарок от Советского Союза
Поездка афганского короля Амануллы-хана в СССР. Михаил Калинин показывает Аманулле-хану Московский Кремль
Британские таможенники осматривают ящики, содержащие привезенное из Советской России золото на 500 000 фунтов стерлингов
1 мая
Первомайская демонстрация в Москве
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Вид на трамваи и автобусы в центре Москвы
Московская тюрьма
Московская тюрьма
Московская тюрьма
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Рудольф Лазаревич Самойлович в Ленинграде с женой и ребенком. Начальник экспедиции на ледоколе «Красин» по спасению потерпевшего в Арктике аварию итальянского дирижабля «Италия», совершавшего полет к северному полюсу под командованием Умберто Нобиле
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Максим Горький по прибытии в Москву
Максим Горький по прибытии в Москву
Толпа в очереди в Мавзолей
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Самый замечательный из всех снимков, это самый первый. На этой фотографии изображена свастика впереди трамвая! Это говорит о том, что славянская свастика в революционной и постреволюцеонной Росси использовалась на равне с еврейской звездой!
Шах и мат вам, антифашисты!
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С Германией очень хорошо дружили, обучали их офицеров, лётчиков, танки им строили, так как Германии нельзя было делать танки после поражения в Первой мировой. Потом хотели с Гитлером Европу поделить, подписали пакт о начале Второй мировой войны. Должны были одновременно на Польшу напасть с двух сторон. Но Сталин на две недели позже напал, когда уже Германии объявили мировую войну, а СССР вроде как миротворцы зашли в Польшу. Тут и произошла трещина в отношениях, а в 41-ом началась ВОВ.