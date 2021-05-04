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Концерт советской песни. Москва майская (1983)

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Концерт советской песни. Москва майская
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За кадром звучат песни
“С чего начинается Родина” (М.Блантер – М.Матусовкий),
“Москва майская” (Д.Покрасс – В.Лебедев-Кумач),
"Гулял по Уралу Чапаев-герой"
"Каховка" (М.Дунаевский – М.Свелов)
"Песня о встречном" (Д.Шостакович – Б.Корнилов)
"Марш энтузиастов" (И.Дунаевский – А.Д'актиль)
"Песня о Москве" (Т.Хренников – В.Гусев)
"Марш веселых ребят" (И.Дунаевский – В.Лебедев-Кумач)
"Авиамарш" (Ю.Хайт – П.Герман)
"Марш из кинофильма "Вратарь" (И.Дунаевский – В.Лебедев-Кумач)
"Время" (А.Островский – Л.Ошанин)
"Я люблю тебя, жизнь" (Э.Колмановский – К.Ваншенкин)
"Песня остается с человеком" (А.Островский – С.Островой)
"Благодарю тебя" (А.Бабаджанян – Р.Рождественский)
"Знаете, каким он парнем был" (А.Пахмутова – Н.Добронравов)
"Прекрасна, как молодость, страна"

Зрительный ряд – кадры кинохроники, первомайская демонстрация в Москве на Красной площади, жизнь страны в труде и отдыхе в разные годы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oCIY8a9zrAg
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