Главная » Аналитика, Новости, Политика, События, Экономика

“Лучшие люди” готовятся оставить страну

18:25. 1 мая 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

FireShot Capture 36 - Captura-de-pantalla-2015-09-04-a-las-9_ - https___www.sintetia.com_wp-contenОтечественные миллионеры не выдерживают «тягот» жизни на родине и уезжают за границу. - Комментирует данные о российских торговцах навороченными особняками и пентхаузами редактор портала "Форум.мск" Анатолий Баранов. - Каждый третий россиянин, владеющий элитной недвижимостью, хотел бы продать ее с целью переезда в другую страну. По данным аналитиков, более половины россиян с состоянием свыше $50 млн уже имеют второе гражданство. В поисках лучшей жизни обеспеченные сограждане выбирают Кипр, Мальту, Великобританию и Швейцарию.

Обладатели элитной недвижимости в России в последнее время все активнее распродают свою собственность, причем треть из них — с целью уехать жить за границу. К таким выводам пришли специалисты группы компаний Kalinka Group, проводившие исследование в данном сегменте рынка.

В абсолютных величинах количество хозяев элитной недвижимости, желающих эмигрировать из России, выросло в 4,5 раза, говорится в исследовании. Об этом сообщает Рамблер.

Я бы посмотрел на ситуацию с другой стороны. Люди, обладающие состоянием более 50 миллионов долларов, - это, несомненно, лучшие люди страны. По крайней мере, в той логике, в которой страна живет, начиная с эпохи приватизации и первичного накопления капитала.

Это отнюдь не мелкие лавочники - это люди, кому достались крупные куски бывшей социалистической собственности. 50 миллионов долларов нельзя накопить на зарплату. Это серьезные капиталисты, "владельцы заводов, газет, пароходов". Собственно, "соль земли".

Кому бы как не им, получившим от страны всё, куда больше других, быть и самыми главными ее патриотами. Кому как не им любить эту страну, холить ее и лелеять, а они бегут...

Больше половины владельцев крупной собственности, в том числе, надо думать, и в стратегических, оборонных отраслях, готовы предать Отечество и поселиться навеки у вероятного противника.

Вот просто интересно, а на ком держится всё в стране, если ее реальные хозяева готовы в массе своей с нею распрощаться? И какой стимул сохранять страну у тех, кому даже представить себе состояние в 50 миллионов долларов трудно?

 

Такого в истории страны еще не было - наркомы отправляли своих сыновей на фронт при советской власти, при царе княжеский титул давал право первым погибнуть где-нибудь под Аустерлицем. А тут больше половины - распродают имущество и "валят", а другая половина, надо полагать, готовится. Замечательное общество у нас создалось, любо-дорого посмотреть.

Источник: forum-msk.org

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Вся страна сидела?!» Политические репрессии в массовом сознании и в документах. Часть I
...в 60-е гг. готовили её для Никиты Сергеевича...неудовлетворенность общества нарастала. Страна по-прежнему оставалась отсталой в большинстве .... Пуля. Все больше людей высказывалось, особенно рабочей молодежи... и другим не самым лучшим чертам человека. Зощенко, ...
Реабилитация басмачества и компенсации России по примеру гитлеровской Германии: Таджикистан готов к "десталинизации"
...перехватить инициативу, при этом оставаясь на своих прежних позициях.... относятся иначе, чем в странах Прибалтики”, – заявил Улмасов.... был в любом случае готов взорваться каждую минуту. Возникли...коммунистов, чтобы они убивали лучших людей нашего края. А я...
Свеча над пропастью
... рыдают, когда нападает враг, и лучшие люди, не задумываясь, отдают молодые жизни... нее возникло странное ощущение, что маньяк рядом и готовится нанести новый удар... насколько легко обманывать этих доверчивых людей, оставаясь при этом «образцом честности». ...
Феномен Юрия Горного
...находился крупный научно-исследовательский институт. Люди науки, интеллектуального труда - ...удалось сделать человека лучше. Не знаю, может быть. Готов согласиться. Но...причине Бибиков покончил с собой, оставив странную предсмертную записку: "Горный опять,...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... императорские наёмники-ариане — готы и герулы. Сенатская оппозиция ...полярная звезда. Совершенно не странным уже кажется то, что...мертвому телу ничем не лучше. Люди психически больны. Я ...этрускология. Нам просто не оставили шанса! Изначально заложено искать...
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
..., эта речь считается одним из лучших образцов ораторского искусства, когда-либо... дней после фондового кризиса люди по всей стране бросились снимать деньги из... был не готов поступиться национальными границами. Национализм до сих пор оставался серьезным...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>