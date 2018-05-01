“Лучшие люди” готовятся оставить страну

Отечественные миллионеры не выдерживают «тягот» жизни на родине и уезжают за границу. - Комментирует данные о российских торговцах навороченными особняками и пентхаузами редактор портала "Форум.мск" Анатолий Баранов. - Каждый третий россиянин, владеющий элитной недвижимостью, хотел бы продать ее с целью переезда в другую страну. По данным аналитиков, более половины россиян с состоянием свыше $50 млн уже имеют второе гражданство. В поисках лучшей жизни обеспеченные сограждане выбирают Кипр, Мальту, Великобританию и Швейцарию.

Обладатели элитной недвижимости в России в последнее время все активнее распродают свою собственность, причем треть из них — с целью уехать жить за границу. К таким выводам пришли специалисты группы компаний Kalinka Group, проводившие исследование в данном сегменте рынка.

В абсолютных величинах количество хозяев элитной недвижимости, желающих эмигрировать из России, выросло в 4,5 раза, говорится в исследовании. Об этом сообщает Рамблер.

Я бы посмотрел на ситуацию с другой стороны. Люди, обладающие состоянием более 50 миллионов долларов, - это, несомненно, лучшие люди страны. По крайней мере, в той логике, в которой страна живет, начиная с эпохи приватизации и первичного накопления капитала.

Это отнюдь не мелкие лавочники - это люди, кому достались крупные куски бывшей социалистической собственности. 50 миллионов долларов нельзя накопить на зарплату. Это серьезные капиталисты, "владельцы заводов, газет, пароходов". Собственно, "соль земли".

Кому бы как не им, получившим от страны всё, куда больше других, быть и самыми главными ее патриотами. Кому как не им любить эту страну, холить ее и лелеять, а они бегут...

Больше половины владельцев крупной собственности, в том числе, надо думать, и в стратегических, оборонных отраслях, готовы предать Отечество и поселиться навеки у вероятного противника.

Вот просто интересно, а на ком держится всё в стране, если ее реальные хозяева готовы в массе своей с нею распрощаться? И какой стимул сохранять страну у тех, кому даже представить себе состояние в 50 миллионов долларов трудно?

Такого в истории страны еще не было - наркомы отправляли своих сыновей на фронт при советской власти, при царе княжеский титул давал право первым погибнуть где-нибудь под Аустерлицем. А тут больше половины - распродают имущество и "валят", а другая половина, надо полагать, готовится. Замечательное общество у нас создалось, любо-дорого посмотреть.

Источник: forum-msk.org