В.Л. Авагян: Русофобам о русских

Русский народ – мученик и праведник – избаловал всех нас, катая на своей шее, и вздумали мы – кое-кто из армян, из тюрков, из славян – что и другие великие народы могут нас на шее катать. Вздор! Русский народ есть всемирно-историческое исключение в семье великих имперских наций. Любая другая империя баловать вас не станет, а станет бить палкой, отправляя на самые черные и грязные работы, и сношать способом, Богу и природе противным. И её, империи, право, будет в её силе, а не как у русских – в Правде. И скажите мне, что я не прав! Вы, забившие все бордели мира украинскими проститутками, а все помойки Европы – украинскими бомжами, вы, миллионами выезжающие за куском хлеба за границы своего якобы государства, – скажите мне, что я не прав!



Закон мировой торговли таков: выгодно торговать может только тот, кто опирается на силу. А сила есть только у империи. Если у тебя нет имперской мощи, господин украинец, господин таджик, – с тобой торговать никто не будет. У тебя просто силой отберут, что потребуется.

И куда ты, русофоб, пойдешь жаловаться? В Гаагский трибунал, который по ночам сербов в камерах душит? Или во всемирное посмешище ООН?



Избаловала всех нас, нерусских, русская доброта. Русский честно платил, порой с переплатой, за любой наш товар. А вы что думаете, американец, англичанин, немец такие же?



Спросите вы у иракцев, дурачье, каково им торгуется с американцами и сколько платят америкосы за их нефть…



Спросите вы у колумбийцев, чьи дети забыли вкус молока, спросите вы у таиландцев, чьи девочки слепнут в душных фабричных бараках за буханку хлеба в день (!) – как умеет торговаться европеец с теми, кто не в силах его напугать «пропорциональным возмездием»…





В.Л. Авагян

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