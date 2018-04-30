РТ-М-160: универсальный трактор, разработанный по российским технологиям

Отечественное тракторостроение известно на весь мир своей продукцией. Неприхотливые и надежные машины, готовые к выполнению самых разнообразных сельскохозяйственных работ, хорошо себя зарекомендовали как в нашей стране, так и за ее пределами. Одной из таких машин является трактор РТ-М-160, разработанный специалистами «Уралвагонзавода».

В начале 2000-х годов военная продукция «Уралвагонзавода» была не столь востребована, как на сегодняшний день. В этой связи руководство предприятия сделало ставку на производство гражданской техники, выбор пал на промышленные машины (погрузчики, экскаваторы), а также на тракторы 2-го тягового класса. Об этом сообщает интернет-портал «Трактор Ревю».

В 2004 году на площадках «Уралвагонзовода» началось производство универсального трактора РТ-М-160. Данная машина предназначена для работ общего назначения, а также для возделывания и уборки сахарной свеклы, торфа, овощей, картофеля и высокостебельных пропашных культур. Стоит отметить, что разработчики предусмотрели возможность работы с комбинированным оборудованием, навешанным на переднюю и заднюю навеску.

На трактор устанавливался двигатель ЯМЗ-236Д-2 отечественного производства с жидкостным охлаждением. Мощность этого силового агрегата составляет – 175 л.с. Расход горючего – 162 г/л.с.ч.

Как отмечают владельцы этой машины, трактор обладает уникальными маневренными качествами, которыми его наделяют все четыре управляемых колеса. РТ-М-160 имеет полурамную конструкцию, блокировка дифференциала заднего моста принудительная, переднего – автоматическая.

Что касается рабочего места механизатора, то кабина имеет хорошую шумоизоляцию, герметичность, а также отделку качественными материалами. Предусмотрено наличие штатного кондиционера и отопителя. Колонка с рулевым колесом образует с приборной панелью единый узел, который можно оперативно развернуть на 180 градусов при работе задним ходом.

Трактор выпускался с 2004 по 2009 год и пользовался хорошим спросом в Свердловской области, Удмуртии, а также поставлялся на экспорт в Болгарию. В конце 2000-х было принято решение прекратить серийный выпуск этой машины. Техника изготавливалась по российским технологиям и из отечественных комплектующих. За годы производства РТ-М-160 получил признание на Международном салоне изобретений, новой техники и продукции в Женеве.