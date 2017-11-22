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Как роботы захватывают сельское хозяйство

17:26. 22 ноября 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

Нет ничего консервативней, чем сельское хозяйство. Деревня — символ традиционного уклада, становится центром новой аграрной революции — робототехнической. 

Беспилотный робот-трактор собирает урожай

Крупная нидерландская корпорация CNH Industrial представила концепт полностью автономных универсального трактора — точнее говоря, модификацию своих популярных моделей серии Case IH Magnum, которая обещает сделать их беспилотными. И если когда-то использование машинной техники позволило крестьянам обрабатывать в десятки раз больше земли, теперь под управлением фермера-оператора могут работать сразу несколько машин, делая его труд еще эффективнее. По сообщению CNH Industrial, первые полевые испытания системы прошли еще летом 2016 г. на ферме в Кентукки, и следующий ролик демонстрирует ее в деле — как отмечается, все снято «без компьютерных спецэффектов»:

Дроны пасут овец

В Новой Зеландии животноводы уже приняли на вооружение беспилотные летательные аппараты. В репортаже англоязычного телеканала Al Jazeera рассказывается о работе пастухов-овцеводов, которые используют дроны для того, чтобы контролировать передвижение овечьих стад: камера позволяет не терять их из виду, а установленная на беспилотнике сирена подгонять их в нужном направлении даже быстрее, чем это делают обученные собаки. Параллельно дроны дают фермерам и топографическую поддержку: на основе их съемок и с помощью доступных бесплатных программ можно построить трехмерную карту своего участка, чтобы выбрать оптимальные места для выпаса, водопоя и отдыха.

Робот-дачник

Покажите своей бабушке нового робота FarmBot Genesis, разработанного энтузиастами из Калифорнии — система распространяется по открытой лицензии, и даже она сможет смонтировать на своих шести сотках высокоэффективную установку для выращивания огородных культур. Машинное зрение позволяет распознавать ростки и удалять сорняки, следить за состоянием почвы и каждого растения в отдельности, увлажнять и удобрять каждое в соответствии с оптимальным режимом.

 

 

Вертикальные фермы – еда из воздуха и воды

Аэропоника не требует использования даже почвы. Роботы и тщательно контролируемая микросреда обеспечивают быстрый и здоровый рост растений в насыщенной минералами парами влаге и при правильном режиме освещения. В будущем и на шести сотках можно будет выращивать вполне промышленные количества продуктов — как это показывает работа расположенной в Сан-Франциско фермы AeroFarm.

Источник: www.kramola.info

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